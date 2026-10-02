بعد هدفه المبهر .. تروي باروت يندّم يوفنتوس وميلان على ضياع "فرصة الموسم"!

تألّق تروي باروت، بشكل كبير مع أيرلندا، ويريد الآن أن يفعل الأمر ذاته في أوروبا. المهاجم الصريح المولود في دبلن عام 2002 انطلق بقوة هذا الموسم، إذ سجّل ثلاثة أهداف في مباراتين مع أيرلندا، واحد في الفوز 3-0 على إسرائيل وهدفين في التعادل في النمسا.

وجاء أول تلك الأهداف إثر انطلاقة رائعة تضمّنت عددًا من المراوغات وتمريرة بين قدمي أحد المدافعين، وسرعان ما انتشر مقطع تلك المهارة بشكل واسع. وقد سبق ذلك هدفاه بقميص بيتيس، حيث حسم أولهما الفوز على ريال مدريد على ملعب بينيتو فيّامارين، فيما منح الثاني الفوز في ليل بدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ24 عامًا، الذي تخرّج من أكاديمية توتنهام، مهاجم تقني وديناميكي يمتلك حسًّا تهديفيًا، وقد اقترب أكثر من مرة من الدوري الإيطالي، في ظل متابعة ميلان ويوفنتوس له على مدى عدة فترات انتقالات.



