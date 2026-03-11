"الكابوس الأعظم" يهدد أرنولد أمام مانشستر سيتي .. أهانه في 5 دقائق وأجبر صلاح على العودة لإنقاذه!

مواجهة متجددة ومتكررة، حتى مل البعض منها، سنراها الليلة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال سيخوض هذه المواجهة وكأنها "حياة أو موت"، لإنقاذ هذا الموسم الذي يسير بخطى ثابته نحو الرقم "0" دون تحقيق أي بطولات، بعد رحيل تشابي ألونسو وقدوم المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

وأما سيتي، لديه الكثير من الرفاهية، ينافس على 4 بطولات في وقت واحد، وسيلعب طامحًا للاستفادة من كبوة منافسه الإسباني الذي يترنح محليًا وصعد إلى هذه المرحلة من الأبطال عن طريق الملحق.

وبعيدًا عن كل ذلك، هناك ترنت أرنولد، الذي سيلعب أمام أسوأ كوابيسه، ليس فقط مانشستر سيتي الذي اعتاد على حرمانه من لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، بل جناحه جيريمي دوكو!