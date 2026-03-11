Goal.com
"الكابوس الأعظم" يهدد أرنولد أمام مانشستر سيتي .. أهانه في 5 دقائق وأجبر صلاح على العودة لإنقاذه!

قمة فردية داخل الملعب بعيدًا عن مواجهة الفريقين

مواجهة متجددة ومتكررة، حتى مل البعض منها، سنراها الليلة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال سيخوض هذه المواجهة وكأنها "حياة أو موت"، لإنقاذ هذا الموسم الذي يسير بخطى ثابته نحو الرقم "0" دون تحقيق أي بطولات، بعد رحيل تشابي ألونسو وقدوم المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا.

وأما سيتي، لديه الكثير من الرفاهية، ينافس على 4 بطولات في وقت واحد، وسيلعب طامحًا للاستفادة من كبوة منافسه الإسباني الذي يترنح محليًا وصعد إلى هذه المرحلة من الأبطال عن طريق الملحق.

وبعيدًا عن كل ذلك، هناك ترنت أرنولد، الذي سيلعب أمام أسوأ كوابيسه، ليس فقط مانشستر سيتي الذي اعتاد على حرمانه من لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، بل جناحه جيريمي دوكو!

    فترة حرجة لأرنولد

    المدافع الإنجليزي انضم لريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك لتوفير الأمان في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابات داني كارباخال، محققًا حلمه بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

    الحياة ليست وردية لأرنولد، وحلمه الجديد لا يبدو سعيدًا في أغلب أوقاته، والانتقادات تطارده في أغلب المواجهات التي لعبها هذا الموسم سواء مع أربيلوا أو ألونسو.

    اللاعب ظهر صورة سيئة للغاية في مباراة خيتافي، لعب عرضيتين ناجحتين فقط من 7 محاولات، بالإضافة إلى تسببه في هدف سيلتا فيجو الذي أحرزه بورخا إيجليسياس يوم الجمعة الماضي.

    والآن، سيكون على أرنولد أن يخوض مواجهة أصعب بكثير من سيلتا فيجو وخيتافي، وأمام خصم عنيد وقوي مثل مانشستر سيتي، وجناحه جيريمي دوكو الذي أحرجه أكثر من مرة.

    صداع في رأس أرنولد

    صحيفة "آس" الإسبانية استعرضت التاريخ بين أرنولد ودوكو، وبالتحديد البلجيكي الذي حصل على رجل المباراة في المواجهة بين ريال وسيتي في ديسمبر اللماضي بمرحلة الدوري.

    وقتها لعب فيديريكو فالفيردي بمركز الظهير الأيمن، بسبب غياب ترنت أرنولد وداني كارباخال، ونجح البلجيكي في التفوق على نظيره الأوروجوياني وتغلب عليه في أكثر من مناسبة هو والبرازيلي رودريجو.

    العلامة الأبرز في مواجهة دوكو مع أرنولد، هي كم المراوغات الناجحة التي يقوم بها اللاعب أمام الظهير الإنجليزي، ولنا فيما حدث بـ25 نوفمبر 2023 خير عبرة.

    المباراة انتهت بالتعادل 1/1، حيث سجل أرنولد هدف الريدز من تمريرة لمحمد صلاح، ووقتها أكمل دوكو 12 مراوغة ناجحة من أصل 18 محاولة، 7 منها كانت أمام أرنولد!

    الأمر لا يبدو غريبًا لأن الظهير الإنجليزي هناك العديد من التحفظات حول مردوده الدفاعي خلال فترته مع ليفربول، ولكن المثير هنا هو تعرضه للمراوغة بهذا الشكل المتكرر من نفس اللاعب.

    نتائج خارج السياق

    الغريب هنا، وهو ما قد يبعث بالتفاؤل لدى ريال مدريد، هو أنه على الرغم تفوق دوكو فرديًا على أرنولد، إلا أن الأخير يتفوق من حيث النتائج، فاز أمامه مرتين وتعادل في مناسبة واحدة.

    المباراة التي جرت بين الفريقين في 2025 كانت من أبرز الأمثلة على ذلك، ليفربول فاز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، ودوكو كان بطلًا لهذه المواجهة أيضًا.

    البلجيكي قام بـ15 مراوغة ناجحة من أصل 21 بنسبة نجاح وصلت إلى 71.42%، مما يعكس القدرة الفائقة للاعب على المرور من الخصوم بكل سهولة.

    وخلال تلك المباراة، تواجه نجح دوكو في مراوغة أرنولد 12 مرة، فشل في مواجهة واحدة فقط، بل راوغه 3 مرات في أول 5 دقائق فقط من المباراة، في مشهد مهين وغير لائق بمسيرة نجم الريدز السابق.

    ومع مرور الوقت تدريجيًا، تدارك ليفربول الأمر بمساعدة كل من محمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي لمدافع الريدز في مواجهاته مع نظيره البلجيكي، وهو أمر يحتاجه أرنولد كثيرًا الليلة.

    ولكن بشكل عام، وبغض النظر عن المراوغات، لا يمثل دوكو خطرًا مرعبًا على ريال مدريد، لأنه على الرغم من مهارته الفائقة، إلا أنه غالبًا ما يفتقد للمسة الأخيرة.

    اللاعب سجل 3 أهداف فقط في 32 مباراة ظهر خلالها هذا الموسم، ولعب 12 تمريرة حاسمة، ولكن هذا لا يعني أن الليلة ستكون سهلة على الميرينجي!

    الفريق يعاني من عدة إصابات أبرزها إيدير ميليتاو وألفارو كاريراس وكيليان مبابي وجود بيلينجهام ورودريجو، وبالتأكيد ما يشغل بال أربيلوا الآن هو تعويضهم، مع الوضع في الاعتبار خطورة دوكو وتاريخه الحافل ضد أرنولد!

