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هيثم محمد

تركيا وأستراليا | حضر جولر وغاب البقية .. "اللاجيء" البوروندي يفجر أولى مفاجآت كأس العالم 2026!

فقرات ومقالات
أستراليا ضد تركيا
أستراليا
تركيا
كأس العالم
نيستوري إرانكوندا
أردا جولر

تحت أنظار إنفانتينو تحققت النتيجة التي لم يتوقعها أحد

حقق منتخب أستراليا المفاجأة بالمجموعة الرابعة صباح الأحد عندما خطف انتصارًا لم يتوقعه أحد على المنتخب التركي المدجج بالنجوم بثنائية نظيفة، بالمجموعة التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي، وفازت فيها الأولى برباعية مقابل واحد على الثانية.

عودة الأتراك بعد غياب من 2002 لم يكن موفقًأ، وكتيبة فيتشينزو مونتيلا خيبت الآمال بأغلبها، باستثناء وحيد ربما لنجم ريال مدريد الشاب أردا جولر.

  • تركيا .. لم يحضر أحد

    بدأ مونتيلا المباراة بخطة 4-2-3-1 بحضور أردا جولر على اليمين وغاب كينان ييلدز في اليسار لعدم الجاهزية ولكن حضر كبديل، وتواجد هاكان تشالهان أوغلو الذي عانى من الإصابات مع إنتر بنهاية الموسم مثل نظيره في يوفنتوس، وبدا تأثير ذلك على الأتراك.

    تركيا لم تقصر على صعيد صناعة الفرص أو الاستحواذ، الأخير بلغ في بعض الأحيان 75% وسدد ثلاثين مرة على مرمى الأستراليين، ولكن غابت الفعالية والفرص المحققة في ظل عدم فعالية "المحركين" تشالهان أوغلو وييلدز، ودفاعيًا ضُرب الفريق مرتين بنفس الأسلوب بطريقة ساذجة لا تتناسب مع فريق بلغ ربع نهائي اليورو الأخيرة.



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  • أردا جولر يحاول وحده

    كان نجم ريال مدريد النقطة المضيئة في صفوف تركيا الوحيدة، لم يتوقف عن المحاولة من مركزه يمين الهجوم، أو حتى بعد أن حوله مونتيلا للعمق أكثر بعد هدف أستراليا الثاني القاتل، ليكون هو صاحب أعلى معدل محاولات وتسديد في المباراة بين الفريقين، 8 تسديدات.

    يحسب لجولر أخذ زمام الأمور، قبل المباراة ظهر وهو يحفز الزملاء صائحًا: "هيا يا رجال، نحن أفضل منهم"، هو من يسدد الكرات الثابتة وكان قريبًا في أحدها من هز شباك بيتش حارس أستراليا الذي في مباراته الثالثة فقط الدولية تصدى لكل محاولات جولر والبقية بنجاح.

    مباراة جولر رغم الخسارة كانت مميزة وكان بحاجة لمساندة أفضل من زكي تشيليك خلفه بالظهير الأيمن، وإبداعات بقية النجوم الذين حضروا اليوم فقط بالأسم دون الأداء.




  • نيستوري إيرانكوندا .. لاجيء بوروندي يفجر المفاجأة

    صاحب هدف أستراليا الأول كان لاجئًا من بوروندي في تنزانيا بالقارة الإفريقية، ثم قرر والده الهرب من الحرب الأهلية والقارة كلها إلى بيرث أستراليا وهو عمره فقط ثلاثة شهور، حيث تحول إلى أحد أبرز المواهب تحت عشرين عامًا بحسب الاتحاد الدولي للإحصاء لكرة القدم.

    في تحليل أستراليا قبل كأس العالم، نوهت شبكة "أوبتا" عن لاعب واتفورد الحالي بأنه لاعب "لقطة"، يعاني من عدم ثبات المستوى، ولكن قادر على صنع الفارق بسرعته في كل مباراة، وهو ما فعله بالظبط ضد تركيا حين ضرب بالشوط الأول بعد سبع وعشرين دقيقة بسرعة ومهارة كبيرة إذا كررها باستمرار ستبرر تصنيفه ضمن أفضل مواهب العالم، ولكن تنقله بين عدة أندية بالفعل في هذا السن الصغيرة تظهر عدم تمتعه بثبات المستوى بعد.



    لاعب بايرن ميونخ السابق الذي أشاد به فينسان كومباني الموسم الماضي وأعطاه بعض المشاركات كبديل يملك المقومات، ويجب الإشادة بمدرب أستراليا توني بوبوفيتش الذي وظفه بنجاح في منظمة لعبه الدفاعية وتعتمد على المرتدات.

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