تركيا وأستراليا | حضر جولر وغاب البقية .. "اللاجيء" البوروندي يفجر أولى مفاجآت كأس العالم 2026!

صاحب هدف أستراليا الأول كان لاجئًا من بوروندي في تنزانيا بالقارة الإفريقية، ثم قرر والده الهرب من الحرب الأهلية والقارة كلها إلى بيرث أستراليا وهو عمره فقط ثلاثة شهور، حيث تحول إلى أحد أبرز المواهب تحت عشرين عامًا بحسب الاتحاد الدولي للإحصاء لكرة القدم.
في تحليل أستراليا قبل كأس العالم، نوهت شبكة "أوبتا" عن لاعب واتفورد الحالي بأنه لاعب "لقطة"، يعاني من عدم ثبات المستوى، ولكن قادر على صنع الفارق بسرعته في كل مباراة، وهو ما فعله بالظبط ضد تركيا حين ضرب بالشوط الأول بعد سبع وعشرين دقيقة بسرعة ومهارة كبيرة إذا كررها باستمرار ستبرر تصنيفه ضمن أفضل مواهب العالم، ولكن تنقله بين عدة أندية بالفعل في هذا السن الصغيرة تظهر عدم تمتعه بثبات المستوى بعد.
لاعب بايرن ميونخ السابق الذي أشاد به فينسان كومباني الموسم الماضي وأعطاه بعض المشاركات كبديل يملك المقومات، ويجب الإشادة بمدرب أستراليا توني بوبوفيتش الذي وظفه بنجاح في منظمة لعبه الدفاعية وتعتمد على المرتدات.