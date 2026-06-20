تركيا والباراجواي | الإثارة حضرت ولكن ليست كروية .. وجولر احتاج مونتيلا "داخل الملعب"

الحكم السلفادوري إيفان بارتون خطف الأضواء بالأداء الذي قدمه في لقاء اليوم،بداية بتطبيق القانون الجديد "حرفيًا"، أولًا طرد ميجيل ألميرون لتغطية فمه، ثم قام هو نفسه بالفعل!

بارتون طبق تقريبًا كل القوانين الجديدة، استبعاد اللاعبين بسبب العلاج في أرض الملعب لمدة دقيقة، حتى لو لم يدخل لهم مسعف، وتحويل ركلة المرمى إلى ركنية، وإنذار الجهاز الفني لكلا الفريقين، وحتى عندما سقط حارس باراجواي مطالبًا بالعلاج، طالبه بالقيام ورفض دخول الطاقم الطبي له، ما استجاب له لاعب الباراجواي بالفعل!

لا يمكن اتهام بارتون بأنه قدم مباراة سيئة تحكيمية ولكن بأسلوبه الفريد في تطبيق القانون خطف الأنظار، وكان أحد العوامل التي ساعدت في السيطرة على التوتر بين الفريقين داخل وخارج الملعب، وإضفاء عنصر الإثارة على ذلك اللقاء.