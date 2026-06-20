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Turkiye gfx (Goal only)Getty/gemini
هيثم محمد

تركيا والباراجواي | الإثارة حضرت ولكن ليست كروية .. وجولر احتاج مونتيلا "داخل الملعب"

فقرات ومقالات
تركيا ضد باراجواي
تركيا
باراجواي
كأس العالم
A. Guler
فينتشينزو مونتيلا
جوليو إنكيسو

مباراة حافلة بالأحداث لحساب المجموعة الرابعة لكأس العالم

حققت باراجواي انتصارًا من ذهب على تركيا صباح السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم بهدف نظيف رغم لعب شوط كامل بعشر لاعبين عقب طرد ميجيل ألميرون بنهاية الشوط الأول.

انتصار باراجواي يحافظ على حظوظها بالعبور للدور التالي بعد أن رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط عقب خسارتها برباعية لهدف في اللقاء الأول ضد المضيف الولايات المتحدة، بينما ودعت تركيا البطولة بخسارة جديدة عقب اللقاء الافتتاحي ضد أستراليا بثنائية نظيفة.



مباراة كانت حافلة بالأحداث، تحكيميًا وكرويًا، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تحكيم جدلي وفعال

    الحكم السلفادوري إيفان بارتون خطف الأضواء بالأداء الذي قدمه في لقاء اليوم،بداية بتطبيق القانون الجديد "حرفيًا"، أولًا طرد ميجيل ألميرون لتغطية فمه، ثم قام هو نفسه بالفعل!

    بارتون طبق تقريبًا كل القوانين الجديدة، استبعاد اللاعبين بسبب العلاج في أرض الملعب لمدة دقيقة، حتى لو لم يدخل لهم مسعف، وتحويل ركلة المرمى إلى ركنية، وإنذار الجهاز الفني لكلا الفريقين، وحتى عندما سقط حارس باراجواي مطالبًا بالعلاج، طالبه بالقيام ورفض دخول الطاقم الطبي له، ما استجاب له لاعب الباراجواي بالفعل!

    لا يمكن اتهام بارتون بأنه قدم مباراة سيئة تحكيمية ولكن بأسلوبه الفريد في تطبيق القانون خطف الأنظار، وكان أحد العوامل التي ساعدت في السيطرة على التوتر بين الفريقين داخل وخارج الملعب، وإضفاء عنصر الإثارة على ذلك اللقاء.

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  • Hakan Calhanoglu Turkiye 2026Getty Images

    اترك الكرة قبل أن تتركك يا تشالهان أوغلو

    مباراة جديدة والقائد حاضر ببدنه فقط في الميدان ولكن بدون بصمة تذكر للأتراك في أرض الملعب، هذا هو ملخص مباراة هاكان تشالهان أوغلو ضد باراجواي.

    غابت صناعة اللعب من العمق ونظرته الثاقبة وتمريراته الدقيقة، حتى سلاحه الأبرز عبر التسديد لم يحضر، ليقدم نسخة رديئة من النجم الذي كان عليه، ويؤكد التراجع في مستواه منذ نهاية الموسم الماضي، مع تعاقب الإصابات العضلية، حتى ولو كان قدم بعض اللمحات والأهداف الحاسمة مع إنتر هذا الموسم.

    من الواضح معاناة تشالهان أوغلو لمجاراة النسق المرتفع للكرة العالمية في محفل مثل كأس العالم، وضد خصوم متكتلين كأستراليا وباراجواي، فما بالك لو لعب ضد فرق أسرع وأفضل فنيًا، وهو ما عانى منه مع إنتر في المباريات الكبرى بالفعل، ما قد يكون إشارة له بالتفكير في خطوة الرجوع للدوري التركي وترك المستوى العالي بداية من الموسم المقبل.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تركيا احتاجت مونتيلا المهاجم أكثر من المدرب اليوم

    ضد أستراليا، وصلت تركيا للمرمى ثلاثين مرمى، نعم، ثلاثين مرة دون أن تهز الشباك، واستحوذت على الكرة بنسبة بلغت أكثر من سبعين بالمائة، سيناريو تكرر تقريبًا اليوم ضد البارجواي.

    محاولات بلغت 32 هذه المرة واستحواذ تخطى الثمانين بالمائة عقب طرد ميجيل ألميرون، ولكن نفس المشكلة، هي محاولات وليس فرص، تركيا افتقدت مهاجمًا قناصًا ينهي الكرات أمام المرمى، أو يستغل أي من تلك العرضيات الكثيرة في المنطقة دون لمسة تركية تحولها للمرمى.

    تركيا لعبت بشخصية وسيطرت، وهو ما زرعه فينتشينزو مونتيلا منذ توليه تدريب المنتخب، ولكن احتاج اليوم الفريق لمسته كمهاجم قناص في منطقة الجزاء، ويلام على المدرب الإيطالي عدم إيجاد الحلول، والخطة ب عندما يتأخر الفريق.



  • guler Getty Images

    أين جولر؟

    شوط أول كان جولر من أبرز لاعبيه، تحركات ومحاولات للتسديد، ولكن في الشوط الثاني رغم النقص العددي للخصم، اختفى نجم ريال مدريد الشاب.

    يعاب على جولر الاكتفاء بتمركزه يمين خط الوسط في الشوط الثاني وعدم التحرك، فكان غائبًا في أحيان كثيرة وكأنه ليس موجودًا في الملعب، صفات لا تليق بلاعب يعد نجم هذا الفريق ويعول عليه لصنع الفارق، ولن تعجب مدرب بحجم جوزيه مورينيو ينتظر الكثير من لاعبيه، وليس الاختفاء في الوقت المهم.

  • Julio EncisoGetty

    إنسيسو ورسالة إلى تشيلسي

    في سبتمبر الماضي، انضم خوليو إنسيسو إلى ستراسبورج من برايتون عقب شراء عقده من قبل شركة "بلو كو" المالكة للنادي وكذلك تشيلسي، بخطة من أجل انضمامه للبلوز مستقبلًا بالنظر لكونه لاعب واعد.

    إنسيسو كاد يغيب عن كأس العالم عقب إصابته الخطيرة في الكاحل باللقاء التحضيري الأخير للباراجواي قبل كأس العالم، ولكن تعافى في الوقت المناسب للمشاركة وصنع الفارق.

    ضد تركيا، الجناح المهاري خطف الأنظار بحمل العبء الهجومي بمفرده تقريبًا عقب طرد ميجيل ألميرون، تحركات ذكية على الطرف، وانطلاقات ومراوغات أتعبت دفاع تركيا، وهو شخصيًا بعد تسعين دقيقة من الركض جعلته يخرج مصابًا، وبالتأكيد لفتت أنظار تشيلسي ومدربه المستقبلي إنزو ماريسكا.

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