زهيرة عادل

تركيا | "الديك الرومي والغباء" دفعا رجب طيب أردوغان لوقفة حاسمة .. كأس العالم يفتح أحضانه لمنتخب "اليانصيب" وأحد أكبر المفاجآت التاريخية

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد رجب طيب أردوغان خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب تركيا!

هل سمعت عن طائر هز كيان بلد بأكمله ودفعها للتحرك على المستوى الدولي؟ .. نعم! هذا ما حدث في تركيا على مدار سنوات، قبل أن تهدأ قبل أربع سنوات فقط..

القصة بدأت في القرن الـ16، وقتما كان التجار الأتراك يأتون إلى إنجلترا لبيع "طائر بري" موطنه الأصلي غرب أفريقيا، حينها قرر الإنجليز إطلاق اسم "الديك التركي" أو "الديك الرومي" كما هو شائع أكثر في البلاد العربية – بالإنجليزية "Turkey" – عليه.

من وقتها، أصبح اسم دولة تركيا يُكتب في اللغة الإنجليزية ويُنطق بنفس طريقة كتابة "الديك الرومي"، أي "Turkey".

الأدهى من ذلك أن الكلمة نفسها حملت معاني أخرى مع تطور اللغة الإنجليزية عبر التاريخ، فأصبحت تعني "الفشل، الغباء والحماقة"، بجانب "الديك الرومي"، وهو ما اعتبره الأتراك إهانة كبيرة لتاريخ البلد وثقافتها.

وبعد سنوات من الاكتفاء بالامتعاض الداخلي بين الأتراك، تحرك رجب طيب أردوغان؛ الرئيس التركي، عام 2021، لإجبار إنجلترا وكافة الدول الأجنبية على تغيير كلمة "Turkey"، كتابةً ونُطقًا، لتصبح كما هي في اللغة التركية تمامًا "Türkiye" - أي كما ننطقها نحن العرب (توركيا) -.

وبالفعل في 26 مايو 2022، أعلنت الأمم المتحدة تغيير اسم تركيا من "Turkey" إلى "Türkiye"، بعد طلب قدمه وزير الخارجية في البلاد إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

بالمختصر عزيزي القارئ العربي، لن تسمع في كأس العالم كلمة "Turkey - تِركي" من المعلقين والإعلاميين الأجانب خلال كأس العالم 2026، بل ستسمع كلمة "Türkiye - توركيا"، فلا تستغرب!

والآن وبعد أن تعرفت على أزمة تركيا مع "الديك الرومي"، لننتقل للحديث عن معشوقتنا؛ كرة القدم في بلاد الأتراك، مع نبذة بسيطة في البداية عن واحدة من أكبر الملفات في البلد..


  • الدولة التركية .. الصراع مع الاتحاد الأوروبي

    بعيدًا عن حالة التضخم الاقتصادي الذي تعيشه تركيا حاليًا، والأحزاب السياسية وغيرها من الملفات التي تؤرق المواطن التركي في السنوات الأخيرة، هناك ملف آخر يشغل بال الجميع منذ القرن الماضي (الـ20)..

    الحديث هنا عن المحاولات التركية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي جُمدت بشكل كامل منذ عام 2018، فرغم أنها معترف بها كدولة أوروبية في الأمم المتحدة، مجلس أوروبا وحلف الناتو إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بها تحت مظلته حتى يومنا هذا.

    المعروف أن تركيا يقع جزء منها القارة الأوروبية والجزء الأكبر في آسيا، لكنها بدأت الميل للقارة العجوز منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك؛ مؤسس الجمهورية التركية، حتى كانت أشهر الخطوات في هذا الاتجاه؛ تحول اللغة من الحروف العربية (اللغة العثمانية) إلى اللاتينية عام 1928، وإن كانت هناك دوافع أخرى وراء هذه الخطوة.

    وفعليًا بدأت مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي عام 2005، لكنها لم تُسفر عن أي قرار رسمي، بل في عام 2016، وُجهت اتهامات لسياسة تركيا بـ"اللا ديمقراطية" وانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات، بالإضافة إلى التعدي على حقوق دول الجوار، حتى جُمدت المفاوضات بشكل كامل عام 2018.



    والآن لنكتفي بهذا القدر من المعلومات عن الدولة التركية، ونبدأ في الاستغراق بعالم كرة القدم بها..

  • منتخب تركيا .. برونزية 2002 الإنجاز الأكبر

    كأس العالم 2026 سيشهد الظهور الثالث للمنتخب التركي على الساحة العالمية، حيث تأهل بفضل الفوز في مباراة الملحق الأوروبي أمام رومانيا ثم كوسوفو، بعد غياب دام 24 عامًا عن المونديال.

    لكن رغم ندرة ظهور النجوم الحمراء في المونديال إلا أن كل ظهور له يحمل حكاية مثيرة أكثر من سابقتها..

    التأهل الأول لتركيا إلى كأس العالم كان عام 1950، في أول نسخة من البطولة بعد توقف دام عشر سنوات على إثر الحرب العالمية الثانية، لكن الأتراك اعتذروا عن المشاركة، على إثر تعذر السفر إلى البلد المضيف "البرازيل"، لعدم القدرة على تحمل تكاليف السفر الباهظة حينها.

    أما التأهل الثاني فكان عام 1954، وهذه المرة شاركت تركيا في المونديال بالفعل، حيث لعب الحظ دوره، عندما تساوت في النقاط مع المنتخب الإسباني في التصفيات ثم تساويهما مرة أخرى بالتعادل في مباراة فاصلة.

    هنا قرر الاتحاد الدولي "فيفا" اللجوء لـ"القرعة"، حيث استعان بأبناء أحد موظفي الملعب (طفل ذو 14 عامًا)، لسحب ورقة القرعة، لتفوز تركيا بالتأهل بـ"ورقة يانصيب"!

    وبالحديث عن تفاصيل المشاركة في مونديال 1954، فقد افتتح المنتخب التركي البطولة بالهزيمة أمام ألمانيا الغربية (1-4)، ثم الفوز أمام جمهورية كوريا (7-0)، ومن ثم التساوي في النقاط مع ألمانيا الغربية، قبل أن تحسم الأخيرة التأهل للدور التالي وتطيح بالنجوم الحمراء من البطولة بفضل الفوز في مباراة فاصلة بنتيجة 7-2.

    بينما كان التأهل الثالث عام 2002، وهنا تحقق الإنجاز والمفاجأة التاريخية..

    في تلك النسخة، عبرت تركيا من دور المجموعات بهزيمة أمام البرازيل (1-2) ثم التعادل أمام كوستاريكا (1-1)، فالفوز أمام الصين (3-0)، قبل الفوز في دور الـ16 أمام اليابان (1-0).

    وفي ربع النهائي، كان الفوز على حساب السنغال بهدف ذهبي في الوقت الإضافي، فيما كانت الهزيمة في نصف النهائي أمام البرازيل (0-1).



    لكن في النهاية، نجح المنتخب التركي في العودة ببرونزية المونديال بالفوز أمام جمهورية كوريا (3-2) في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

    ورغم هذا الإنجاز العالمي إلا أن بلد رجب طيب أردوغان لم تنجح في التأهل لكأس العالم منذ ذلك الحين، حتى نجحت في حجز مقعدها في نسخة 2026 بعد غياب 24 عامًا، حيث تخوض المنافسات تحت قيادة الإيطالي فينتشنزو مونتيلا ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات أستراليا، باراجواي والولايات المتحدة الأمريكية.

    أما على المستوى القاري، فلم يسبق لتركيا أن حققت لقب كأس أمم أوروبا "يورو" أو أي بطولة أخرى على مدار تاريخها، إذ لم تصعد منصات التتويج كبطلة قط في مختلف البطولات، رغم وصولها للمركز الثالث من كأس القارات 2003، ونصف نهائي يورو 2008.

  • من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في تركيا؟

    المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا أعلن بالفعل قائمته الأولية المشاركة في كأس العالم 2026 مستدعيًا 30 لاعبًا. اللافت في القائمة التركية أنها متوازنة إلى حد كبير، إذ تجمع بين عناصر الخبرة والمواهب الشابة.

    وإن قُلنا تركيا فحتمًا يتبادر إلى الأذهان على الفوز هاكان تشالهان أوغلو من بين عناصر الخبرة، وكونه ناشط في أحد أكبر الدوريات الأوروبية ممثلًا إنتر الإيطالي.

    لكن بعيدًا عن تشالهان أوغلو المعروف للجميع، ادعوك لمتابعة جناح أيسر جلطة سراي باريش يلماز..

    يلماز ساهم في 28 هدفًا مع جلطة سراي في مختلف بطولات الموسم الجاري 2025-26 خلال 49 مباراة، بخلاف تميزه في اللعب بأكثر من ملعب كرأس الحربة والجناحين.

    وقد حظي صاحب الـ25 عامًا باهتمام عدة أندية في صيف 2025، على رأسها نيوم السعودي، بخلاف أندية الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومزاعم باهتمام بايرن ميونخ به.



  • موهبة تستحق المتابعة

    هنا لا حيرة على الإطلاق، فالمنتخب التركي لديه اثنين من أبرز المواهب في الملاعب الأوروبية حاليًا وينشطان في أكبر أندية القارة، حيث أردا جولر مع ريال مدريد، وكينان يلديز مع يوفنتوس.

    لكن إن أردت اسمًا جديدًا بعيدًا عن هذا الثنائي فهناك دنيز جول (21 عامًا)؛ مهاجم بورتو البرتغالي..

    المهاجم الشاب مثّل مختلف الفئات السنية للمنتخب السويدي، حيث وُلد في ستوكهولم، لكنه فضل تمثيل منتخب بلده الأم "تركيا"، فخاض ست مباريات مع المنتخب التركي بواقع 153 دقيقة، سجل خلالها هدفًا، وهو أكثر المواهب الشابة مشاركة مع النجوم الحمراء.

    ومع بروزه في 44 مباراة مع بورتو في الموسم الجاري، بدأ الإعلام التركي ترشيحه ليكون خليفة للنجم النيجيري فيكتور أوسيمين في جلطة سراي .. صحيح أنه لن يكون خليفته في القريب العاجل، لكن العمل على تطويره بمنحه فرصة اللعب خلفه، خاصةً وأنه يجيب أكثر من مركز بخلاف رأس الحربة، يجعل عملية تطويره مرنة.


    هناك اسم آخر، قد يكون حديث القارة العجوز في المستقبل القريب بصراع كبار الأندية عليه؛ لاعب الوسط الهجومي دجان أوزون؛ محترف آينتراخت فرانكفورت، الذي يحظى باهتمام من نادي ميلان الإيطالي في الوقت الحالي، بجانب عدد من أندية الدوري الإنجليزي، بحسب التقارير الصحفية.

    صاحب الـ20 عامًا خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب التركي الأول، لكن يؤخذ عليه تراجع مستواه في الأمتار الأخيرة من الموسم الجاري بالدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت، إلا أن بروزه في كأس العالم 2026 حال حصوله على فرصة، محتمل بدرجة كبيرة، بعدما ساهم في 16 هدف مع فريقه خلال 28 مباراة في مختلف مباريات الموسم الجاري (10 تسجيل، 6 صناعة).



  Kosovo v Türkiye - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs

    حظوظ تركيا في كأس العالم 2026

    يقع المنتخب التركي في المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات أستراليا، باراجواي، والولايات المتحدة الأمريكية.

    بالنظر للتاريخ، فخبرات الخصوم في البطولة أكبر وفقًا لعدد المشاركات فقط، حيث شارك المنتخب الأسترالي في كأس العالم ست مرات من قبل، باراجواي (8 مرات)، وأمريكا (11 مرة)، مقابل مرتين فقط لتركيا.

    لكن إن تسلحت تركيا بتاريخها في كأس العالم، رغم قلة مشاركاتها، فهي الوحيدة من بين الرباعي التي وصلت للمربع الذهبي من قبل، في حين أن أفضل إنجاز لأستراليا هو الوصول لدور الـ16، ولباراجواي دور ربع النهائي وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا. ناهيك عن تسلحها بمواهبها وتفوقها على جميع منافسيها في المجموعة من حيث المستوى الفني بشكل عام، إذ يبدو التأهل للدور المقبل من المونديال للكتيبة التي وصلت لربع نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" في متناول اليد، ما لم تحدث أي مفاجآت.

