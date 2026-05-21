تركيا | "الديك الرومي والغباء" دفعا رجب طيب أردوغان لوقفة حاسمة .. كأس العالم يفتح أحضانه لمنتخب "اليانصيب" وأحد أكبر المفاجآت التاريخية

هل سمعت عن طائر هز كيان بلد بأكمله ودفعها للتحرك على المستوى الدولي؟ .. نعم! هذا ما حدث في تركيا على مدار سنوات، قبل أن تهدأ قبل أربع سنوات فقط..

القصة بدأت في القرن الـ16، وقتما كان التجار الأتراك يأتون إلى إنجلترا لبيع "طائر بري" موطنه الأصلي غرب أفريقيا، حينها قرر الإنجليز إطلاق اسم "الديك التركي" أو "الديك الرومي" كما هو شائع أكثر في البلاد العربية – بالإنجليزية "Turkey" – عليه.

من وقتها، أصبح اسم دولة تركيا يُكتب في اللغة الإنجليزية ويُنطق بنفس طريقة كتابة "الديك الرومي"، أي "Turkey".

الأدهى من ذلك أن الكلمة نفسها حملت معاني أخرى مع تطور اللغة الإنجليزية عبر التاريخ، فأصبحت تعني "الفشل، الغباء والحماقة"، بجانب "الديك الرومي"، وهو ما اعتبره الأتراك إهانة كبيرة لتاريخ البلد وثقافتها.

وبعد سنوات من الاكتفاء بالامتعاض الداخلي بين الأتراك، تحرك رجب طيب أردوغان؛ الرئيس التركي، عام 2021، لإجبار إنجلترا وكافة الدول الأجنبية على تغيير كلمة "Turkey"، كتابةً ونُطقًا، لتصبح كما هي في اللغة التركية تمامًا "Türkiye" - أي كما ننطقها نحن العرب (توركيا) -.

وبالفعل في 26 مايو 2022، أعلنت الأمم المتحدة تغيير اسم تركيا من "Turkey" إلى "Türkiye"، بعد طلب قدمه وزير الخارجية في البلاد إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

بالمختصر عزيزي القارئ العربي، لن تسمع في كأس العالم كلمة "Turkey - تِركي" من المعلقين والإعلاميين الأجانب خلال كأس العالم 2026، بل ستسمع كلمة "Türkiye - توركيا"، فلا تستغرب!

والآن وبعد أن تعرفت على أزمة تركيا مع "الديك الرومي"، لننتقل للحديث عن معشوقتنا؛ كرة القدم في بلاد الأتراك، مع نبذة بسيطة في البداية عن واحدة من أكبر الملفات في البلد..



