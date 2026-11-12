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Kevin De Bruyne Arda Guler Turkey Belgium (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

تركيا وبلجيكا | أتحفتنا بهدف خيالي ولكن لا تخدعنا يا أردا جولر.. وعفوًا كيفين دي بروينه "إنه زمن العشوائي"!

فقرات ومقالات
أردا جولر
كيفين دي بروين
جيريمي دوكو
ريال مدريد
مانشستر سيتي
تركيا ضد بلجيكا
تركيا
بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

مواجهة أوروبية مثيرة..

واصل منتخب تركيا الأول لكرة القدم انهياره الكبير، في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ وذلك بسقوط جديد أمام نظيره البلجيكي، مساء اليوم الخميس.

الأتراك سقطوا على أرضهم (1-2) ضد بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وتقدم المنتخب التركي بهدف في الدقيقة 20، سجله النجم الشاب أردا جولر؛ بينما رد البلجيكيون بثنائية متتالية عن طريق كيفين دي بروينه وتشارلز دي كاتيلايير، في الدقيقتين 27 و30.

وبهذه النتيجة.. تجمد رصيد تركيا عند 0 نقطة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب المجموعة الأولى؛ في الوقت الذي ارتقى فيه منتخب بلجيكا إلى "الوصافة"، برصيد 9 نقاط.

وبالطبع؛ فإن الأنظار توجهت إلى جولر ودي بروينه في المقام الأول خلال هذه المواجهة المهمة، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..

  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-BELAFP

    أردا جولر.. كسر "الصيام التهديفي" مع منتخب تركيا

    كسر الساحر التركي أردا جولر، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد، صيامه التهديفي مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم؛ وذلك بـ"لوحة فنية مبهرة" خلال مواجهة بلجيكا، مساء اليوم الخميس.

    جولر البالغ من العمر 21 سنة، سجل هدفًا عالميًا من "ركلة ثابتة بعيدة المدى"، في الدقيقة 20 من عمر مواجهة تركيا وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وهذا هو الهدف الأول الذي يسجله جولر، بعد نهائيات كأس العالم 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * تركيا (0-1) فرنسا.. لم يسجل أو يصنع، في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

    * تركيا (1-4) إيطاليا.. لم يسجل أو يصنع، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

    * بلجيكا (3-0) تركيا.. لم يسجل أو يصنع، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

    * إيطاليا (3-1) تركيا.. غاب عن المشاركة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

    وأساسًا؛ جولر اكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في آخر 12 مباراة شارك فيها مع تركيا، قبل مواجهة منتخب بلجيكا مساء اليوم الخميس.

  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-BELAFP

    أردا جولر.. نقل تألقه من ريال مدريد إلى منتخب تركيا

    واستكمالًا لما ذكرناه في النقطة السابقة؛ يجب التأكيد على أن "اللوحة الفنية" للساحر التركي أردا جولر ضد منتخب بلجيكا، هي استكمال لموسمه الخرافي مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

    نعم.. جولر يعيش أفضل فتراته الكروية مع ريال مدريد، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 14.

    * دقائق: 854.

    * مساهمات تهديفية: 11.

    * أهداف: 4.

    * تمريرات حاسمة: 7.

    لكن.. الساحر التركي كان مطالبًا بإثبات هذه الموهبة، مع منتخب بلاده أيضًا، وليس فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم فقط؛ حيث لم يكن لديه دور كبير في المباريات الأخيرة، كما ذكرنا.

    وأمام بلجيكا مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ لم يقتصر ظهور جولر على "الهدف الخيالي" الذي سجله فقط، بل كان محركًا لخط وسط وهجوم المنتخب التركي بشكلٍ كبير.

  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-BELAFP

    أردا جولر.. "القيادة الفعلية" ليست وقت التقدم فقط!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث يجب الوقوف عند نقطة مهمة للغاية، وهي "قيادة" الساحر التركي أردا جولر لمنتخب بلاده.

    ودائمًا؛ يجب أن يكون نجم المنتخب الأول هو "القائد الفعلي" فوق أرضية الملعب، سواء حمل شارة القيادة أم لا.

    مثلًا.. جولر يعتبر نجم تركيا الأول الآن، ولكنه لا يحمل شارة القيادة؛ والتي ارتداها مدافع عملاق جدة الأهلي ميريح ديميرال، ضد منتخب بلجيكا.

    ويبدو أن جولر أراد أن يقوم بدور "القائد الفعلي" للأتراك، في بداية مواجهة تركيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ وهو ما لاحظناه في بعض اللقطات، كالتالي:

    * أولًا: الحديث المستمر مع زملائه، وتشجيعهم.

    * ثانيًا: توجيه التعليمات إلى بعض زملائه؛ بشأن كيفية التحرك في المساحات، والتمركز فوق أرضية الملعب.

    إلا أن هذا ما رأيناه عندما كانت النتيجة متعادلة (0-0)؛ وكذلك بعد تقدم الأتراك بالهدف الأول، الذي سجله جولر بنفسه.

    واختلف الأمر بعد العودة القوية لمنتخب بلجيكا، وقلبه النتيجة من التأخر (0-1) إلى التقدم بهدفين؛ حيث لم نشاهد جولر يتحمل مسؤولية القيادة فوق أرضية الملعب، خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع زملائه.

    لذا؛ فإن أول ما يجب أن يتعلمه أردا جولر، هو أن يكون قائدًا وقت الشدة، وليس فقط عندما تسير النتيجة لصالح منتخب بلاده فقط.

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  • SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSAFP

    كيفين دي بروينه.. "العشوائي" أصبح محرك بلجيكا!

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا؛ دون التطرق بشكل سريع إلى منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، الذي حقق فوزًا مهمًا للغاية ضد نظيره التركي.

    محرك منتخب بلجيكا الآن عزيزي القارئ؛ يبدو أنه أصبح جيريمي دوكو، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

    والحقيقة أن كيفين دي بروينه، سجل هدفًا ضد تركيا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ ولكنه لم يعد المحرك الأول للبلجيكيين مثل السابق، بل أصبحت معظم الهجمات والتحولات السريعة تأتي عن طريق دوكو.

    ونعم.. نشعر أحيانًا بأن أداء نجم "السيتزنس" يميل إلى العشوائية؛ أي إنه يتمتع بمهارات فنية كبيرة جدًا، ولكنه لا يبدو منضبطًا تكتيكيًا بالقدر نفسه.

    وهذا ما لاحظناه في مباراة بلجيكا وتركيا، مساء اليوم الخميس؛ ورغم ذلك.. كان محرك منتخب بلاده الأول، على النحو التالي:

    * أولًا: صنع الهدف الأول إلى دي بروينه بالذات.

    * ثانيًا: قاد هجمة الهدف الثاني للبلجيكيين.

    * ثالثًا: يشكل خطورة كبيرة عندما يدخل من الطرف إلى العمق.

    وبالتالي؛ يجب أن يتحمل جيريمي دوكو المسؤولية بشكل أكبر في الفترة القادمة، ليكون على قدر التطلعات البلجيكية المعقودة عليه.