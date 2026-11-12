تركيا وبلجيكا | أتحفتنا بهدف خيالي ولكن لا تخدعنا يا أردا جولر.. وعفوًا كيفين دي بروينه "إنه زمن العشوائي"!

واصل منتخب تركيا الأول لكرة القدم انهياره الكبير، في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية؛ وذلك بسقوط جديد أمام نظيره البلجيكي، مساء اليوم الخميس.

الأتراك سقطوا على أرضهم (1-2) ضد بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وتقدم المنتخب التركي بهدف في الدقيقة 20، سجله النجم الشاب أردا جولر؛ بينما رد البلجيكيون بثنائية متتالية عن طريق كيفين دي بروينه وتشارلز دي كاتيلايير، في الدقيقتين 27 و30.

وبهذه النتيجة.. تجمد رصيد تركيا عند 0 نقطة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب المجموعة الأولى؛ في الوقت الذي ارتقى فيه منتخب بلجيكا إلى "الوصافة"، برصيد 9 نقاط.

وبالطبع؛ فإن الأنظار توجهت إلى جولر ودي بروينه في المقام الأول خلال هذه المواجهة المهمة، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..