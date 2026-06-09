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علي سمير

ترامب يحكم كأس العالم وينتقم من عبد القادر عمر .. وصف أبناء بلاده بـ"القمامة" ودمر حلمه المونديالي في لحظة!

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مشهد عجيب قبل انطلاق كأس العالم 2026

كأس العالم لم يبدأ بعد، ومع ذلك قررت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد كل الشكوك، بأن البطولة ربما تشهد العديد من حوادث العنصرية والتمييز، لأن ما حدث مع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن لا يمكن تفسيره سوى بذلك!

القصة بدأت بما تحدثت عنه صحيفة "ديلي صومال"، أن الحكم لم يعبر من مطار ميامي الدولي أمس، الإثنين، وتم منعه من دخول الولايات المتحدة، ليعود إلى العاصمة التركية إسطنبول ليتبدد حلمه المونديالي في لحظة دون أي ذنب.

سفارة بلاده قالت إنها قامت بتسهيل إجراءات دخوله إلى أمريكا عن طريق جواز سفر دبلوماسي، ولكن في النهاية جاءت كلمة الحسم من ميامي "ممنوع دخولك لأنك من الصومال"!

أزمة جديدة تظهر بعد ما حدث مع المنتخب الإيراني على خلفية الصراع السياسي الراهن في الشرق الأوسط، مع الصعوبات التي واجهت بعض المسافرين الآخرين من أجل دخول الأراضي الأمريكية.

أمر غريب وعجيب، قبل بطولة تضم 48 منتخبًا من جميع أنحاء العالم، تابعة لاتحاد دولي يتحدث مرارًا وتكرارًا من خلال رئيسه جياني إنفانتينو على أن كرة القدم وسيلة لتوحيد الشعوب بعيدًا عن الأزمات السياسية.

  • Omar Artan(C)Getty Images

    ضياع الحلم الأكبر

    موقع "ذا أثلتيك" نشر تصريحات على لسان الحكم الصومالي، يقول فيها إن أكبر حلم في مسيرته المهنية قد تبخر تمامًا، بعدما كان واحدًا من 52 حكمًا تم اختيارهم لإدارة مباريات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بنسختها الموسعة الجديدة.

    وفي تصريحات صحفية قال عرتن:"أشعر بإحباط شديد، أنا مجرد حكم يحاول أن يعيش حلمه، إنه الحلم الأكبر في حياتي".

    عمر عبد القادر تم استجوابه في غرفة صغيرة طوال الليل عندما تم توقيفه في مطار ميامي، في مشهد غريب لا يليق بواحد من صفوة الحكام على مستوى العالم، وشخص لم يفعل أي شيء يستحق عليه هذه المعاملة.

    وواصل حديثه:"كل أوراقي كانت سليمة، التأشيرة وجميع الأشياء اللازمة، قمت الوثائق الخاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع صور توثق مسيرتي التي تمتد لأكثر من 10 سنوات كحكم محترف".

    وأكد أن المسؤولين اطلعوا على مواد منشورة عبر الإنترنت تتحدث عن مسيرته المهنية، واختياره كأفضل حكم في إفريقيا بعام 2025، ومع ذلك خضع لتحقيقات استمرت 11 ساعة، ثم تم نقله إلى زنزانة منفصلة احتجز فيها لعدة ساعات إضافية قبل الذهاب إلى إسطنبول.

    وخلال روايته الخاصة قال الحكم الصومالي إن السلطات لم تقدم أي تفسيرات منطقية على قرار ترحيله ومنعه من دخول أمريكا، بينما خرجت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتوضيح الموقف ولكن بطريقة غير مباشرة.

    وقالت في بيانها:"المسافر خضع لتفتيش إضافي، وهذا جزء من عمليات الفحص التي نقوم بها، عندما يحتاج الضباط للتحقق من المعلومات الخاصة بالمسافر وتحديد أهلية دخوله".

    وتابعت:"بعد انتهاء عملية التفتيش، تقرر أن المسافر وهو حكم في كأس العالم 2026، غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني".

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  • Donald TrumpGetty Images

    ترامب يتحكم في المونديال

    ما نراه يحدث الآن حدث نادر واستثنائي، لأنه ليس من الطبيعي تدمير حلم الحكم الصومالي، لمجرد أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لديه مشكلة مع أبناء بلاده.

    عرتن قال:"أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي"، وأكد أنه سيعود إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، بعدما استعد للمونديال لمدة أربع سنوات، حيث التحق بدورات تدريبية في قطر والإمارات العربية المتحدة.

    ومن جانبه خرج الاتحاد الدولي ببيان يؤكد فيه الصدمة قائلًا:"الفيفا لا يشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المضيفة، وذلك يتضمن قرارات منح التأشيرات، وتم إخبارنا أن وضع السيد عمر عرتن لن يتغير".

    وفي سياق متصل، قال الحكم إن مسؤولي الحدود الأمريكية سألوه عن سبب مجيئه إلى البلاد، وعن الأوضاع السياسية في الصومال، ورأيه حول جماعة الشباب المسلحة التي تسيطر على أجزاء من بلاده.

    وهو الأمر الذي يعكس نظرة ترامب لبعض الدول، وتعميمه صفة معينة على أي مواطن من أي دولة بها بعض مظاهر الشغف وأعمال العنف من جماعات بعينها.

    ترامب سبق أن فرض قيودًا على السفر والتأشيرات للقادمين من دولة الصومال، ويبدو أن الاتحاد الدولي لم يقم بأي مجهودات خاصة لتسهيل الحكم عمر عرتن بصورة استثنائية.

    هل انتهت القصة تمامًا؟ الصحفي أوساسو أوبايوانا، قال عبر حسابه على منصة "إكس":"تحدثت إلى مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الإفريقي بشأن قضية الحكم، وقال إن هناك محادثات مع الفيفا".

    وأوضح:"مسوؤل الاتحاد أخبرني أنه يتبع أسلوبًا دبلوماسيًا هادئًا للتعامل مع الموقف، لأن الصراخ علنًا سيؤدي إلى تفاقم الأمور، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تخص الفيفا وليس الاتحاد الإفريقي".

    وفي نهاية حديثه، رفض المسؤول التأكيد على أن تلك المحاولات ستسفر عن عودة عرتن مرة أخرى للبطولة، وهذا أمر منطقي لأن القصة أكبر من كرة القدم.



  • Referee Omar ArtanGetty

    عرتن يدفع الثمن

    ما يحدث حاليًا يؤكد أن الحكم الصومالي يدفع ثمن العلاقة المتوترة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، حيث خرج ترامب في ديسمبر الماضي بانتقادات حادة ضد المهاجرين من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

    ترامب قال حرفيًا في ديسمبر الماضي عن المهاجرين الصوماليين إنهم "قمامة لا يريدم في بلاده"، بل وصل الأمر بأنه وصف بلادها على أنها "ليست دولة من الأساس".

    وفي الوقت ذاته، يواصل البنتاجون العمل مع الحكومة الصومالية، لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة لجماعات مسلحة في أماكن متفرقة في البلاد.

    عرتن لا يدفع الثمن في ذلك فقط، بل أيضًا بسبب العلاقة المتوترة بين ترامب والنائبة البرلمانية المعروفة إلهان عمر، حيث تجمعهما واحدة من أكثر الخصومات حدة في السياسة الأمريكية الحديثة.

    وولدت إلهان في الصومال ثم لجأت مع أسرتها للولايات المتحدة الأمريكي خلال الحرب الأهلية، قبل أن تصبح أول أمريكية من أصل صومالي، وأول سيدة مسلمة ترتدي الحجاب يتم انتخابها للحصول على عضوية الكونجرس الأمريكي.

    وخلال رحلتها السياسية التي بدأت في 2019، كانت إلهان من أشهر منتقدي سياسات ترامب بخصوص الهجرة وقرارات حظر السفر الخاصة ببعض الدول الإسلامية.

    ويبدو أن ترامب الذي رد عليها في إحدى تجمعاته الانتخابية في 2019 وهو يهتف "أعيدوها إلى بلدها" قرر الانتقام منها عن طريق منع ابن وطنها من تحقيق حلمه المونديالي.

    من كان يجب أن يتدخل لإيقاف هذه المعركة الهزلية وإنقاذ الحكم المظلوم في تلك القصة التي لا دخل له بها؟ نعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، ولكنه من الأصدقاء المقربين لدونالد ترامب، لذلك لا فائدة من الحديث أكثر من ذلك!