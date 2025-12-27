ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 .. جدول المباريات والقنوات الناقلة

سيكون عام 2026 حافلًا بالكثير من الأحداث الكروية المثيرة، لكن يبقى أهمها على الإطلاق هي منافسات كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك، على مدار شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026.

النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، ستكون فريدة من نوعها لأنها تقام بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة في عام 1930، وسط توقعات بحضور جماهيري ضخم ومباريات من العيار الثقيل.

وينتظر أن تشهد البطولة حضورًا مميزًا للمنتخبات الكبرى، حيث تشارك الأرجنتين "حامل اللقب" بطموحات كبيرة في الحفاظ على كأسها، بينما فرنسا "الوصيف" تسعى وراء النجمة الثالثة، ويقود المخضرم كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل للعودة إلى الواجهة واستعادة اللقب الغائب منذ 24 عامًا.

كما تحظى هذه النسخة من كأس العالم بمشاركة عربية ضخمة، حيث تأكد حتى الآن تواجد 7 منتخبات عربية هي: "مصر، تونس، الجزائر، المغرب، الأردن، السعودية، قطر"، علمًا بأن العدد قابل للزيادة حال عبور العراق مرحلة الملحق العالمي.

