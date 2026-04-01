ترتيب لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026: كول بالمر مهدد بالاستبعاد، بينما تزداد أهمية جود بيلينغهام

بادئ ذي بدء، علينا أن نستند في تحديد هذه الفئات إلى افتراض أن كل لاعب يرغب توخيل في استدعائه سيكون جاهزًا بدنيًا بحلول الموعد الذي يتعين عليه فيه إرسال قائمته النهائية إلى الفيفا. ومع ذلك، ربما لا يزال هناك سوى عدد قليل من اللاعبين الذين سيكونون حتمًا على متن الطائرة نظرًا لموثوقيتهم في الأداء مع النادي والمنتخب. فالقائد والهداف التاريخي هاري كين مرشح مؤكد للمشاركة كما هو الحال دائمًا.

يتمتع أرسنال بممثلين اثنين في هذه الفئة، حيث لا يزال ديكلان رايسوبوكايو ساكا من أكثر نجوم "الأسود الثلاثة" ثباتاً في الأداء عندما يكونان خاليين من الإصابات. مع اقتراب نهاية موسم مزدحمة حيث يسعى "المدفعجية" لتحقيق الثلاثية، سيصلي توخيل من أجل أن يكونا لائقين وجاهزين بالفعل بحلول شهر يونيو.

لسنوات، حاول النقاد إزاحة جوردان بيكفورد من تشكيلة إنجلترا الأساسية، لكنه لم يزد إلا مكانةً داخل الفريق منذ إنجازاته في صد ركلات الجزاء في يورو 2020. نحن جميعاً نحب حارس المرمى المجنون الذي يتحدث إلى نفسه أحياناً؛ فهو الحارس الأول حتى إشعار آخر.

بالطبع، سيكون من الإهمال أن نتجاهل ريس جيمس عندما يتعلق الأمر بتسمية اللاعبين الذين سيختارهم توخيل حتى لو كانت حياته تعتمد على ذلك. في تشيلسي، ساعد الألماني في تحويل جيمس إلى الظهير الأيمن من الطراز الرفيع الذي هو عليه اليوم، وهو بوضوح الخيار الأول لهذا المركز، دون أي شك.

إجمالي عدد اللاعبين: 5