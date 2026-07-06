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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

ترامب يعترف بالتدخل وبلجيكا تصدر بيانًا جديدًا: يخدعوننا ولا يردون علينا وسنطعن في مشاركة بالوجون!

فولارين بالوجون
الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا
الولايات المتحدة الأمريكية
بلجيكا
كأس العالم

الاتحاد البلجيكي يفتح النار على فيفا ويطعن في مشاركة بالوجون.

أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيانًا رسميًا ناريًا أعرب فيه عن دهشته واستنكاره الشديدين لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون ومنحه الأهلية للمشاركة في المباراة المصيرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا فجر الثلاثاء في مدينة سياتل الأمريكية.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي كواليس الساعات الأخيرة المثيرة لبيان اليوم السادس من يوليو، واصفًا إجراءات الفيفا بالمبهمة والتي تضرب مبادئ اللعب النظيف والمنافسة العادلة في مقتل، مؤكدًا الطعن على أهلية اللاعب للمشاركة في المباراة، بغض النظر عن النتيجة.


  • ترامب ينفي إجبار الفيفا ويؤكد طلبت المراجعة فقط 


    ثار قرار العفو عن المهاجم الأمريكي اتهامات واسعة بوجود ضغوط سياسية من البيت الأبيض، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخروج رسميًا لتوضيح موقفه ونفي ممارسة أي إكراه ضد مسؤولي اللعبة. 

    وقال ترامب: "أشعر أنه يجب أن يكون لدينا أفضل اللاعبين على أرض الملعب، كل ما فعلته هو طلب مراجعة القرار، لم أقل إنه يجب عليكم فعل هذا، إن جياني إنفانتينو رجل ذكي وقوي".


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  • الاتحاد البلجيكي يكشف كواليس فخ الاستئناف الوهمي للفيفا


    أوضح الجانب البلجيكي تفاصيل الخطوات الرسمية التي اتخذها للوقوف على خلفيات القرار المفاجئ لتجميد عقوبة طرد هداف أصحاب الأرض، وجاء في البيان: "بعد معرفة قرار الفيفا برفع الإيقاف التلقائي عن اللاعب بالوجون عبر التقارير الإعلامية، أرسل الاتحاد البلجيكي رسالة إلى الفيفا يطلب فيها نسخة من القرار، وتوضيحًا للآلية التي تم اتباعها، وتحديد موقفه بشأن اللوائح المعمول بها".

    وأضاف البيان عن رد الفعل الصادم للمنظمة الدولية: "كرد وحيد، أرسل الفيفا خطابًا يذكر فيه أنه يعتبر هذه المراسلات بمثابة استئناف، وأنه تم تعيين قاض، ولم يتبق أمامنا سوى ساعات قليلة لاستكمال هذا الاستئناف دون تقديم أي معلومات، ووفقًا للوائح الفيفا يجب أولًا إبلاغ المستأنف بالقرار المسبب ليكون مقبولًا، بينما كنا نسعى لمجرد الحصول على تفسيرات مشروعة، قام الفيفا نفسه بخلق استئناف وضمن على الفور عدم قبوله".


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    حذف بند الإيقافات المتعمد من الاجتماع التنسيقي للمباراة


    فجر الاتحاد البلجيكي مفاجأةً كبرى حول السلوك الإداري الغريب لمسؤولي الفيفا خلال الترتيبات النهائية التي سبقت اللقاء الإقصائي المرتقب، وكتب في بيانه: "خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة، تعمد الفيفا إزالة القسم المتعلق بالإيقاف التلقائي للاعبين من العرض التقديمي الخاص به، على الرغم من أن هذا الموضوع كان جزءًا من جميع هذه الاجتماعات قبل كل مباراة من مبارياتنا الأربع السابقة"

    وواصل البيان تنديده بالصمت المريب قائلًا: "لقد استجوب الاتحاد البلجيكي الفيفا، شفهيًا وكتابيًا، حول أسباب هذا التغيير المفاجئ، ومع ذلك لم يتلق أي رد مرة أخرى، وإلى حدود هذه اللحظة لم نستلم أي قرار أو تفسير، وبالتالي ليس لدينا خيار سوى الطعن في أهلية اللاعب للمباراة القادمة".


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  • تناقض لوائح الفيفا وتفاصيل الخرق القانوني الصارخ

    فند البيان البلجيكي الحجج القانونية التي ساقها الفيفا لتبرير تجميد العقوبة بالاستناد إلى المادة السابعة والعشرين من قانون الانضباط، مستعرضًا نصوص اللوائح الرسمية للبطولة، وقال: "تنص المادة السادسة والستين المكررة من قانون الانضباط للفيفا بوضوح على أن البطاقة الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف عن المباراة التالية للفريق، كما أن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع أحكام لوائح مسابقة كأس العالم 2026 المذكورة في المادة العاشرة الفقرة الخامسة والتي تنص على أنه إذا طرد لاعب أو مسؤول نتيجة بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة فسيتم إيقافه تلقائيًا عن مباراة فريقه التالية"، مذكرًا بأن هذه التلقائية تم تأكيدها رسميًا في التعميم رقم ستة عشر الموزع على الاتحادات في الثاني عشر من مايو لعام  2026.


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