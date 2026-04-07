"تراجعت يقظته": الصحافة الإسبانية تشكك في حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير

كان نوير أيضًا محور الاهتمام في آخر مواجهة مباشرة بين «البلانكوس» و«بايرن». في تلك المباراة، كان «بايرن» متقدمًا 1-0 في مباراة الإياب بعد تعادل 2-2 في الذهاب، وذلك بفضل تصديات قوية من الحارس البالغ من العمر 40 عامًا، قبل أن يتخلف الكرة عن السيطرة عليه قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، مما سمح لفيينيسيوس جونيور بتسجيل هدف من تسديدة كانت في الأصل غير خطيرة. استغل مهاجم ريال مدريد جوسيلو الفرصة وسجل هدف التعادل المؤقت. وبعد دقائق قليلة، سجل الإسباني هدف الفوز.

لكن المدرب فينسنت كومباني أظهر مؤخرًا دعمه الواضح لحارس المرمى الأول، مؤكدًا أنه لا يزال يرى نوير "في أعلى مستوى". "في سن الأربعين، لا يزال المرء شابًا. ما يهم هو الرغبة"، أوضح البلجيكي.

في الموسم الحالي، غاب نوير مراراً وتكراراً بسبب إصابات طويلة الأمد، وعادةً ما كان البديل جوناس أوربيغ يحل محل اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً. لكن هذا الأخير اضطر مؤخراً إلى التغيب هو نفسه بسبب إصابة في الغشاء المفصلي تعرض لها مع المنتخب الألماني.