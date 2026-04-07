وهكذا، كان حارس مرمى الفريق الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب موضوع تقرير خاص في صحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية تحت عنوان: «تراجع يقظة نوير». وجاء في التقرير، من بين أمور أخرى، أن اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا يسافر «إلى مدريد حاملاً معه الكثير من علامات الاستفهام».
"تراجعت يقظته": الصحافة الإسبانية تشكك في حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير
في مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء الثلاثاء، كان نوير ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، على الرغم من أنه كان قد قدم أداءً متواضعاً في بعض الأحيان خلال الموسم الحالي. لكن في مباراة الذهاب من ربع النهائي، أصبح نوير بطل المباراة وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل عدة تصديات رائعة. ومع ذلك، لم ينجح في كل شيء.
فعند عودته من الإصابة في مباراة نهاية الأسبوع الماضي ضد فرايبورغ، أخطأ في الهدف الثاني للفريق المضيف، عندما لم يصد الكرة بشكل كافٍ من ركلة ركنية وأرسلها مباشرة إلى أقدام لاعب الفريق المنافس لوكاس هولر. ولم يتمكن بايرن ميونيخ من قلب النتيجة إلى فوز 3-2 إلا بفضل أداء قوي في الدقائق الأخيرة.
أخطأ نيوير في آخر مواجهة بين بايرن وريال مدريد
كان نوير أيضًا محور الاهتمام في آخر مواجهة مباشرة بين «البلانكوس» و«بايرن». في تلك المباراة، كان «بايرن» متقدمًا 1-0 في مباراة الإياب بعد تعادل 2-2 في الذهاب، وذلك بفضل تصديات قوية من الحارس البالغ من العمر 40 عامًا، قبل أن يتخلف الكرة عن السيطرة عليه قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، مما سمح لفيينيسيوس جونيور بتسجيل هدف من تسديدة كانت في الأصل غير خطيرة. استغل مهاجم ريال مدريد جوسيلو الفرصة وسجل هدف التعادل المؤقت. وبعد دقائق قليلة، سجل الإسباني هدف الفوز.
لكن المدرب فينسنت كومباني أظهر مؤخرًا دعمه الواضح لحارس المرمى الأول، مؤكدًا أنه لا يزال يرى نوير "في أعلى مستوى". "في سن الأربعين، لا يزال المرء شابًا. ما يهم هو الرغبة"، أوضح البلجيكي.
في الموسم الحالي، غاب نوير مراراً وتكراراً بسبب إصابات طويلة الأمد، وعادةً ما كان البديل جوناس أوربيغ يحل محل اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً. لكن هذا الأخير اضطر مؤخراً إلى التغيب هو نفسه بسبب إصابة في الغشاء المفصلي تعرض لها مع المنتخب الألماني.