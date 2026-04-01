"تدمر لاعبينا" - رئيس نادي نابولي يدعو إلى إصلاح جذري في الدوري الإيطالي بعد تعرض إيطاليا لخيبة أمل أخرى في كأس العالم
خطة جذرية للتعافي
في أعقاب فشل إيطاليا في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، دعا دي لورينتيس إلى إجراء إصلاح شامل للدوري الإيطالي الممتاز. ويؤكد رئيس نادي نابولي أن كثرة المباريات تؤدي إلى إرهاق اللاعبين المتميزين وتحرم المنتخب الوطني من وقت التحضير الضروري.
وفي حديثه إلى راديو CRC عقب الهزيمة الدرامية التي مني بها الأزوري في نهائي الملحق على يد البوسنة والهرسك، أعرب دي لورينتيس عن إحباطه الذي طال أمده. وقال: "موقفي واضح منذ عشر سنوات. هذا الأمر يجعلني أبتسم فحسب". "لطالما قلنا إن عدد المباريات الذي يتم لعبه كبير للغاية، وهذا يدمر لاعبينا".
عدد أقل من الفرق وعدم إقامة كأس السوبر في السعودية
يعتقد رئيس نادي «بارتينوبي» أن تقليص حجم الدوري هو السبيل الوحيد لتحديث اللعبة. ويصر على أن النظام الحالي المكون من 20 فريقًا غير قابل للاستمرار، لا سيما عندما يقترن برحلات منتصف الموسم المربحة ولكن المرهقة إلى الخارج من أجل الفوز بالألقاب المحلية. "اليوم، ما زلنا نريد أن يكون لدينا 20 فريقًا [في الدوري الإيطالي]، لكن إذا عدنا إلى 16 فريقًا وألغينا كأس السوبر الذي يُقام في السعودية، فسنمنح لاعبينا، الذين يمثلون تراثًا ندفع ثمنه، قسطًا من الراحة، وسيكون لدينا الوقت الكافي للسماح للمنتخب الوطني بالتدريب"، أوضح دي لورينتيس. "يجب أن نبدأ في التفكير: هل النهج التكتيكي الذي يفخر به كرة القدم الإيطالية يساعد حقًا على تحقيق النجاح ضد الدول الأخرى؟ ستة عشر فريقًا، عدد أقل من المباريات، وقت أكثر لتدريب المنتخب الوطني".
الأندية تطالب بالتعويض والحماية
وبصرف النظر عن هيكل الدوري، يضغط مالك نادي نابولي أيضًا من أجل إحداث تغيير في طريقة إدارة فترات التوقف الدولية. ويؤكد أن الأندية، التي تتحمل العبء المالي لرواتب اللاعبين، يجب أن تحظى بحماية أفضل عندما تسمح لنجومها بالانضمام إلى المنتخب الإيطالي. وأضاف: "تعويض الأندية عن اللاعبين المستدعيين للمنتخب الوطني وتوفير تغطية تأمينية كاملة في حالة الإصابة - في رأيي، هذا هو الانطلاقة الجديدة التي نحتاجها".
دعم حقبة جديدة في عهد مالاغو
في حين رفض رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) غابرييل غرافينا الدعوات المطالبة باستقالته، يبدو دي لورينتيس مستعدًا لتغيير القيادة. وقد ألقى بثقله الكبير وراء الرئيس السابق للجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية (CONI) جيوفاني مالاغو باعتباره الرجل القادر على إخراج الاتحاد من أزمته الحالية.
واختتم رئيس نادي نابولي قائلاً: "شخص مثل مالاغو، الذي اعتاد دائماً على بذل قصارى جهده لأنه محترف كبير وقد أظهر ذلك دائماً، هو شخص يمكنه أن يساهم بدلاً من أن يأخذ، كما أنه يتمتع بقدر من الإنسانية". "إذا بدأنا من جديد معه صباح الغد، أعتقد أننا سنعود أقوياء مرة أخرى في غضون عامين".