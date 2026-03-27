"من خلال هذا التغيير، نضع تجربة المشجعين في صميم خططنا. تُعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ذروة الموسم الكروي، وسيجعل الموعد الجديد لبدء المباراة هذه التجربة أكثر سهولة وشمولية وتأثيراً لجميع الأطراف المعنية. في حين أن انطلاق المباراة في الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا مناسب للمباريات التي تقام خلال أيام الأسبوع، فإن الموعد الجديد لنهائي يوم السبت يعني انتهاء المباراة في وقت مبكر، حتى لو استمرت إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، ويتيح للمشجعين فرصة الاستمتاع ببقية المساء مع الأصدقاء والعائلة، مستمتعين بأهم مباراة في الموسم"، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفرين.
ويوافقه الرأي رونان إيفين، المدير التنفيذي لـ Football Supporters Europe: "هذه خطوة إلى الأمام ترحب بها الجماهير بشدة ونحن ندعمها بقوة. على مدار العامين الماضيين، عملت Football Supporters Europe عن كثب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لتقديم تجربة أفضل للجماهير في نهائيات الأندية. يؤكد هذا التغيير مرة أخرى أن احتياجات الجماهير تؤخذ في الاعتبار. إن تقديم موعد انطلاق المباراة يجعل الرحلات في نفس اليوم أكثر قابلية للتنفيذ، ويقلل من ضغوط السفر، ويسمح للجماهير بالاستمتاع بالحدث دون القلق بشأن الترتيبات اللوجستية في وقت متأخر من الليل. إنه تحسين عملي يضع الجماهير في المقام الأول ويعزز التقدم الذي تم إحرازه بالفعل لتحسين الترحيب وإمكانية الوصول ومستويات الخدمة في نهائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".