تحليل أسلوب لعب المنتخب الهولندي: قد يكون هذا هو المأزق الأكبر الذي يواجه رونالد كومان في طريقه إلى كأس العالم

يبدو أن أسلوب لعب كويمان لم يتغير منذ سنوات، لا سيما في بناء الهجمات من أعلى الملعب: حيث يتوغل الجناح الأيمن إلى الداخل، مما يتيح لدومفريس تشكيل تهديد بفضل قدراته الهجومية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا تشكيل خطر على مرمى الخصم عند التمريرات العرضية من الجانب الآخر. وقد أثبت نجاحه في ذلك عدة مرات وسجل العديد من الأهداف برأسه. الهدف من أسلوب اللعب هذا واضح تمامًا: إتاحة الفرصة لدومفريس لإظهار قوته وخلق تفوق عددي في وسط الملعب.

في الواقع، هذا يعني أن كويمان غالبًا ما يضع لاعب وسط في مركز الجناح الأيمن، مثل كوبماينرز في مباراة المنتخب الأخيرة ضد النرويج. في الماضي، لعب دونييل مالين و تشافي سيمونز هذا الدور أيضًا. يصبح الجناح الأيمن في الواقع رقم 10 ثانيًا، مما يخلق مربعًا في خط الوسط. هذا النمط هو العنصر الأكثر تميزًا في بناء الهجمات في كل من الفترة الأولى والثانية تحت قيادة كومان.

NOS

الصورة: المربع المميز في خط الوسط. يتحرك الجناح الأيمن إلى الداخل، مما يسمح لدومفريس بالوقوف في موقع أعلى في الملعب.