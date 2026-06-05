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Anthony Gordon Barcelona GFXGetty/GOAL
علي رفعت

تحليل اللغز المليوني.. الأرقام تكشف سر حسم برشلونة السريع لصفقة جوردون!

فقرات ومقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
انتوني جوردون

دوافع التحرك الكتالوني المفاجئ

لم يكن الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا ضمن حسابات الإدارة الرياضية لنادي برشلونة مع اقتراب الموسم من نهايته.

ورغم أن عمليات الكشافة والمتابعة كانت قد استُكملت بالفعل للكثير من الأسماء إلا أن المواجهة المباشرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد غيرت كل المعطيات.

 تلك المباراة التي أشعلت الاهتمام الحقيقي من جانب المدير الرياضي ديكو والمدير الفني هانسي فليك لم تكن كافية، فلغة الأرقام حتى يومنا هذا لم تكن قد كشف عن سر تمسك برشلونة بحسم هذه الصفقة بشكل سريع، إلا أن تقرير لـ "موندو ديبورتيفو" كشف عن السر الرقمي للصفقة الذي حرك برشلونة لحسمها سريعًا.


  • حاجة فليك لنسخة بديلة من رافينيا

    يعتبر هانسي فليك النجم البرازيلي رافينيا أحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيلته وقد عانى الفريق كثيرًا وبشكل ملحوظ من غيابه بسبب الإصابة لعدة أسابيع خاصة خلال المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

    ومن هنا تولدت القناعة بضرورة استقطاب لاعب يمتلك ذات الخصائص البدنية والفنية ليتحول التوجه الكتالوني نحو البحث عن الملف الفني المناسب بدلًا من التركيز على مجرد اسم رنان وجاء جوردون ليمثل نسخة كربونية شبه مطابقة للنجم البرازيلي في الكثير من الجوانب التكتيكية.


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  • صراع الأرقام في الضغط واستعادة الكرات

    تثبت الإحصائيات تفوق اللاعب الإنجليزي الواضح في شق العمل الجماعي والضغط العالي إذ يتفوق جوردون على رافينيا في معدل الضغط الناجح بواقع 5.8 محاولة ناجحة في المباراة الواحدة مقابل 4.4 للبرازيلي.

    كما يظهر تميزًا أكبر في الضغط العكسي السريع بواقع 1.7 محاولة ناجحة مقابل محاولة واحدة فقط لرافينيا وهو ما يعني تفوق الإنجليزي في سرعة استرجاع الكرات فور فقدان الفريق للاستحواذ ويجعلهما معًا من بين أفضل اللاعبين تأثيرًا على مستوى القارة الأوروبية في هذا الجانب المعقد


  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    التوازن الفني في صناعة اللعب والتمرير

    على صعيد البناء وصناعة اللعب يتساوى النجمان تمامًا في بعض الأرقام الحيوية حيث يسجل كل منهما معدل 1.5 مراوغة ناجحة في اللقاء الواحد بالإضافة إلى تقديم 1.3 تمريرة داخل منطقة الجزاء وإرسال 0.9 كرة عرضية بدقة متناهية.

    غير أن النجم البرازيلي رافينيا يحافظ على أفضليته الواضحة في جوانب أخرى لعل أبرزها التمريرات الكاسرة لخطوط المنافسين بواقع 3.8 تمريرة مقارنة بنحو 2.7 تمريرة فقط للنجم الإنجليزي الجديد، لكننا هنا نتحدث عن إحصائية قابلة للتحسن بتحسين المنظومة حول اللاعب وعدد مرات تحرك الزملاء خلف الخطوط.


  • معضلة الحسم والإنهاء التي تحتاج إلى معالجة

    تظل المعضلة الأكبر والواضحة في مسيرة جوردون هي اللمسة الأخيرة والفاعلية أمام المرمى فرغم أن هذا الموسم يعد الأفضل والأكثر غزارة تهديفية في مسيرته الاحترافية بإحرازه 17 هدفًا كاملًا جاء من بينها 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا إلا أنه يبدو أقل كفاءة وحسمًا من رافينيا.

    حيث يسدد النجم البرازيلي بمعدل يقترب من ضعف تسديدات جوردون بواقع 3.7 تسديدة مقابل تسديدتين فقط كما أن القيمة التهديفية المتوقعة لتسديدات رافينيا تبلغ 0.5 هدفًا متوقعًا مقابل 0.3 للإنجليزي وتظهر الفجوة الكبرى في نسبة تحويل الفرص إلى أهداف إذ يمتلك رافينيا نسبة حسم قوية تصل إلى 16 في المئة بينما يتراجع جوردون إلى 7 في المئة فقط وهي من بين الأقل أوروبيًا.


  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    رهان البيئة الكتالونية لتفجير الطاقات

    يرتكز رهان إدارة برشلونة الفني على أن جوردون سينضم إلى منظومة هجومية شرسة وتصنع عددًا هائلًا من الفرص المحققة للتسجيل.

    ومقارنة بوضعه السابق مع نيوكاسل يونايتد فالأرقام الجماعية تكشف أن الفريق الكتالوني أنهى مسابقته المحلية بتسجيل 95 هدفًا بينما لم يسجل فريقه الإنجليزي السابق سوى 53 هدفًا طوال الموسم.

    هذا الفارق الشاسع في القوة الهجومية للمنظومة كفيل بتطوير أرقام اللاعب الفردية ومنحه فرصًا أكبر لترجمة تحركاته الذكية وتطوير دقة اللمسة الأخيرة لديه تحت قيادة فليك.


  • بيت القصيد

    حسم برشلونة السريع لصفقة أنتوني جوردون لم يكن مجرد تلبية لرغبة عابرة بل جاء نتيجة تحليل رقمي دقيق أثبت قدرة اللاعب الفائقة على محاكاة دور رافينيا التكتيكي في الضغط واسترجاع الكرات ومعالجة الفراغ الكبير الذي يخلفه غياب البرازيلي.

    ورغم وجود ثغرة واضحة في معدلات الحسم والإنهاء فإن المراهنة على بيئة هجومية تصنع مئات الفرص كل موسم كفيلة بتحويل جوردون من جناح مجتهد إلى سلاح فتاك يسهم في استمرار الهيمنة الكتالونية محليًا وإعادتها قاريًا.