بفضل هدفيه اللذين رفع النتيجة إلى 5-2 ثم 6-2 في الدقيقتين 56 و61 على التوالي، أصبح المهاجم البولندي الآن أكبر لاعب يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.
ترجمه
تحطيم رقم قياسي عمره 16 عامًا! روبرت ليفاندوفسكي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري أبطال أوروبا خلال فوز برشلونة الساحق
كان المهاجم الإيطالي الأسطوري فيليبو إنزاجي يحمل هذا الرقم القياسي حتى الآن — فقد كان «بيبو» يبلغ من العمر 37 عامًا و86 يومًا عندما سجل هدفين مع ميلان في نوفمبر 2010 ضد ريال مدريد. أما ليفاندوفسكي فقد حقق هذا الإنجاز وهو في سن 37 عامًا و209 أيام.
إلى جانب اللاعب البولندي، دخل زميله في برشلونة لامي يامال أيضًا في سجلات التاريخ. سجل الطفل المعجزة الإسباني هدفًا من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وبذلك أصبح يامال الآن أصغر لاعب (18 عامًا و350 يومًا) يسجل عشرة أهداف في دوري أبطال أوروبا.
- Getty Images
برشلونة يفوز بفارق كبير على نيوكاسل يونايتد
وبفضل أهداف ليفاندوفسكي ويامال، بالإضافة إلى رافينها (2) ومارك برنال وفيرمين لوبيز، فاز الكتالونيون في النهاية بجدارة كبيرة على نيوكاسل بنتيجة 7-2 (3-2)، وبذلك تأهلوا إلى دور الثمانية.
بالنسبة للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، شكلت الأهداف السبعة التي استقبلها رقماً قياسياً سلبياً جديداً. ويعد فريق "المغار" إلى جانب توتنهام هوتسبير (2019 ضد بايرن ميونيخ) الفريق الإنجليزي الوحيد الذي استقبل سبعة أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.