تحريات الملاعب: العودة لا مفر منها.. متى يتولى بيب جوارديولا منصبه الجديد في برشلونة؟!

شهدت الأسابيع الأخيرة تسارعًا لافتًا في الأحداث الكروية داخل إسبانيا وخارجها، بعدما تفجرت مفاجآت متتالية بدأت بالظهور المثير لبيب جوارديولا في الفيلم الوثائقي وحديثه الصادم عن كواليس غرف الملابس وضريبة الغربة وانفصاله الأسري، وتزامنت مع الإعلان الرسمي عن عودة سيرجيو بوسكيتس إلى مقاعد التدريب في النادي الكتالوني، وصفة رودري من مانشستر سيتي، بالتوازي مع عودة جوزيه مورينيو لإشعال الأجواء وخلط الأوراق في الليجا.

هذا التزاحم في الأخبار الساخنة لا يبدو مجرد صدفة، بل يفتح الباب أمام قراءة استقصائية لما وراء الأحداث، وتتبع خيوط متناثرة ترسم ملامح تحول ضخم يقترب في الأفق.



