تحركات لسداد الديون وكريستيانو رونالدو في الصورة .. تحالف سعودي – أمريكي يجتمع مع صندوق الاستثمارات للاستحواذ على النصر

في يونيو 2023، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 75% من ملكية الرباعي الكبير بدوري روشن؛ الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد.

لكن منذ أشهر بدأت التحركات لخصخصة تلك الأندية بشكل كامل، حتى نجح الأمير الوليد بن طلال في الاستحواذ على 70% من ملكية الهلال، مع بقاء الـ30% المتبقية في يد صندوق الاستثمارات.

في المقابل، وتحديدًا في أغسطس 2026، تم خصخصة الثلاثي النصر والأهلي والاتحاد بالكامل، حيث اشترى صندوق الاستثمارات العامة الـ25% التي لم يستحوذ عليها في عام 2023، ليبقوا تحت ملكيته بنسبة 100%.

ولا تزال المحاولات جارية حاليًا لسير الثلاثي على خطى الهلال، حيث يسعى صندوق الاستثمارات لبيع النسبة الأكبر من ملكيتهم للمستثمرين سواء أجانب أو سعوديينـ أفراد أو شركات.



