الملف الذي طال الحديث عنه، وبين الحين والآخر، تخرج تقارير تتحدث عن اقتراب بيع نادي النصر السعودي، لكن في كل مرة لم يتطرق الأمر إلى المراحل الجدية إلا أن تحركات جديدة ظهرت في الصورة مؤخرًا وإن كانت في مراحلها الأولية أيضًا.
تحركات لسداد الديون وكريستيانو رونالدو في الصورة .. تحالف سعودي – أمريكي يجتمع مع صندوق الاستثمارات للاستحواذ على النصر
ما القصة؟
في يونيو 2023، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 75% من ملكية الرباعي الكبير بدوري روشن؛ الهلال، النصر، الأهلي والاتحاد.
لكن منذ أشهر بدأت التحركات لخصخصة تلك الأندية بشكل كامل، حتى نجح الأمير الوليد بن طلال في الاستحواذ على 70% من ملكية الهلال، مع بقاء الـ30% المتبقية في يد صندوق الاستثمارات.
في المقابل، وتحديدًا في أغسطس 2026، تم خصخصة الثلاثي النصر والأهلي والاتحاد بالكامل، حيث اشترى صندوق الاستثمارات العامة الـ25% التي لم يستحوذ عليها في عام 2023، ليبقوا تحت ملكيته بنسبة 100%.
ولا تزال المحاولات جارية حاليًا لسير الثلاثي على خطى الهلال، حيث يسعى صندوق الاستثمارات لبيع النسبة الأكبر من ملكيتهم للمستثمرين سواء أجانب أو سعوديينـ أفراد أو شركات.
- Al Nassr (X)
تحركات لسداد الديون
الجديد في هذا الشأن، كشفته صحيفة "Semafor" الأمريكية فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستعين خلال الفترة الحالية بعدد من الشركات التابعة له، سعيًا لسداد ديون النصر المقدرة بقيمة 800 مليون ريال سعودي.
وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصادر مطلعة أن الصندوق ينسق صفقات رعاية مع تلك الشركات، لتحسين الوضع المالي للنادي، ومن ثم تسهيل عملية بيعه لشركة استثمارية.
تحالف سعودي – أمريكي لشراء النصر
في الإطار نفسه، تؤكد الصحيفة أن شركة "ريدبيرد كابيتال"؛ المالكة لنادي ميلان الإيطالي، تقود المفاوضات مع صندوق الاستثمارات لشراء نادي النصر.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية بحسب مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات، أن المفاوضات مع "ريدبيرد" لا تزال في مراحل مبكرة، منوهًا إلى احتمالية عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، رغم عقد اجتماعين لبحث الاستحواذ على 70% من ملكية النادي العاصمي.
وتضم قائمة شركاء الشركة الأمريكية في الصفقة المحتملة للاستحواذ على النصر؛ شركة "Saudi Media" الموجودة في الرياض؛ ومتخصصة في قطاعات الإعلام والرياضة والترفيه.
التفاصيل المالية المحتملة للصفقة
أما بخصوص الجانب المالي، فتزعم "Semafor" أن الشركة الأمريكية ستدفع نحو مليار ريال سعودي – 267 مليون دولار – مقابل 70% من ملكية النصر، مع توقع امتلاك القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو حصة تبلغ 20%، وإن كانت تلك الشروط من الممكن أن تتغير خلال مراحل التفاوض.
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