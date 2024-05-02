تحذير شديد إلى روما .. الدقيقة 90+ فيها سم قاتل أمام ليفركوزن!

الفريق الألماني بلا أي هزيمة هذا الموسم

لا يأس ولا استسلام، هذا الشعار الذي اكتسبه تشابي ألونسو خلال فترته مع ريال مدريد كلاعب، وقرر تطبيقه مع باير ليفركوزن كمدرب.

الساحر الإسباني يقود فريقه في موسم استثنائي، يقدم فيه كل شيء، كرة هجومية ممتعة، أداء دفاعي مميز، والظاهرة الأهم التي سنتحدث عنها اليوم، وهي التسجيل في اللحظات الحاسمة من أجل الفوز أو تفادي الهزيمة.

ليفركوزن حسم لقب الدوري الألماني لصالحه بالفعل على حساب بايرن ميونخ دون التعرض لأي خسارة، ولكن القصة مستمرة، بمواجهة روما مساء اليوم، الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقبل هذه الموقعة، دعونا نذكر الذئاب بالأهداف الحاسمة والقاتلة التي سجلها ليفركوزن في شباك الخصوم هذا الموسم وجعلته لا يخسر أي مباراة على جميع المستويات..