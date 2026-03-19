"تحديي التالي بعد قمة إيفرست!" - نجم فرقة "وان دايركشن" نيل هوران يكشف عن خوفه المستمر من أسطورة مانشستر يونايتد روي كين
نقطة ضعف نجم البوب في مجال الرياضة
اعتاد نيل على الأضواء الساطعة لجولات الملاعب والتواجد جنباً إلى جنب مع نجوم هوليوود من الدرجة الأولى، لكن عالم كرة القدم الاحترافية يفرض عليه نوعاً مختلفاً من الضغط. ورغم أن مغني أغنية «Slow Hands» قد نجح في الانتقال من شهرة الفرق الغنائية إلى مسيرة فردية، إلا أنه يعترف بأن بعض الشخصيات الرياضية لا تزال تثير إعجابه الشديد، بل وتجعله يشعر بالتوتر الحقيقي في حالة معينة.
تحدث المغني الأيرلندي بصراحة عن تردده في التفاعل مع أحد أعظم لاعبي جمهورية أيرلندا على الإطلاق. على الرغم من مكانته كاسم معروف عالميًا، أوضح هوران أن الهالة التي تحيط بكين كافية لإبقائه على مسافة، حتى عندما يتواجدان في نفس الغرفة.
ملك الملعب
خلال مقابلة على قناة RTE 2FM مع تريسي كليفورد، سُئل نيل عما إذا كان سيستجمع الشجاعة يوماً ما ليحيي تلك المذيعة النارية. "أوه، كفي عن هذا. أعني، إنه الملك، أليس كذلك؟ من الواضح أنه مضحك جدًا. ربما يكون أكثر استرخاءً مما يظهره"، قال نيل. ومع ذلك، سارع إلى توضيح أن الكرة في ملعب كين تمامًا إذا ما حدثت محادثة بينهما يومًا ما.
"بالتأكيد لا. عليه أن يأتي إليّ، ويبدو أن هذا لن يحدث"، أضاف المغني. "لقد كنت في نفس الغرفة معه عدة مرات. في الواقع، قابلته قبل بضع سنوات، لكنني لا أعرف إن كان... قابلته منذ حوالي 10 سنوات في مباراة بدوري أبطال أوروبا. لكن لا، لم أقترب منه بعد".
الوصول إلى ذروة الترهيب
لم تفوت هذه المفارقة على المذيع، الذي أشار إلى أن نيل هو "صديق حميم" لسنوب دوج، لكنه لا يستطيع التعامل مع مواطن إيرلندي آخر. فضحك نيل مستخفاً بالمقارنة، مازحاً: "حرفياً، [ربما كين يعتقد] من هذا الرجل [نيل]؟ اخرج من هنا". هذا هراء تماماً. لا أريد التحدث إليه. ماذا سأفعل إذا تحدثت إليه؟ "يا عزيزي". أنا أحبه، إنه ملك".
عندما تم تحديه بأنه حقق كل شيء تقريبًا في صناعة الترفيه، أطلق المغني على هذه المهمة الصعبة عنوانًا مناسبًا. "هذا هو إيفرستي التالي"، قال مازحًا، معترفًا بأن المدير الفني السابق لفريق سندرلاند لا يزال يمثل التحدي الأكبر بالنسبة له.
مشجع لكرة القدم
إن حب نيل لكرة القدم معروف للجميع، حيث يُشاهد المغني غالبًا في المباريات الكبرى، ويُعرف بشكل خاص بتشجيعه لفريق ديربي كاونتي. واختتم المغني الحديث بالإقرار بسخافة الموقف الذي يمر به، متجاهلًا المقارنة بصداقته مع سنوب دوج بضحك، وسأل: "من كان يتصور ذلك؟"
في غضون ذلك، لا يزال كين، الذي يعد حالياً أحد أعمدة قناة "سكاي سبورتس" وبودكاست "ذا ستيك تو فوتبول"، مشهوراً بنهجه المباشر في تعليقه على مباريات كرة القدم.
