تحديد هدف واضح: يبدو أن نجم باير 04 ليفركوزن القادم يريد الرحيل

وفي الوقت الحالي، يُقال إن ليفركوزن يطلب حوالي 40 مليون يورو مقابل المدافع، الذي يمتد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2028. ويُعتبر هذا المبلغ الحد الأدنى الذي لا يرغب النادي في بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بأقل منه.

انتقل تابسوبا في يناير 2020 من فيتوريا غيماريش إلى ليفركوزن، وسرعان ما أصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه. في موسم 2023/24، عندما فاز B04 بالثنائية المكونة من الدوري وكأس ألمانيا، كان من بين أفضل اللاعبين.

خاض تابسوبا حتى الآن 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. سجل أربعة أهداف بنفسه، وصنع هدفين آخرين.