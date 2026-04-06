Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
تحديد موعد عودة ريس جيمس إلى تشيلسي في الوقت الذي تلقت فيه إنجلترا دفعة معنوية قبل كأس العالم

رييس جاميس
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا
كأس العالم

تشير التقارير إلى أن قائد تشيلسي ريس جيمس في طريقه للعودة من إصابة خطيرة في أوتار الركبة بحلول أوائل مايو، مما يمنح توماس توخيل دفعة قوية قبل انطلاق مشوار إنجلترا في كأس العالم. ويحرز المدافع متعدد المهام، الذي غاب عن الملاعب منذ الشهر الماضي، تقدماً سريعاً في برنامج إعادة التأهيل، مما يبدد المخاوف من احتمال غيابه عن بقية الموسم المحلي.

  • جيمس يتصدر سباق اللياقة البدنية

    وفقًا لصحيفة «التلغراف»، فإن المدافع البالغ من العمر 26 عامًا يحرز تقدمًا جيدًا، وقد يعود إلى الملاعب بحلول أواخر أبريل أو أوائل مايو. ومن شأن هذا الجدول الزمني أن يبدد المخاوف الطبية الأولية من غيابه لمدة شهرين، الأمر الذي كان يهدد بإنهاء موسمه المحلي وإحباط آماله في المشاركة في كأس العالم. وبعد غيابه عن الملاعب منذ الهزيمة أمام نيوكاسل، يسعى جيمس الآن جاهدًا لإثبات جاهزيته البدنية قبل أن يحدد توخيل تشكيلته المكونة من 26 لاعبًا للمشاركة في البطولة الصيفية.

    توشيل يواجه معضلة دفاعية

    لقد رسخ توخيل مكانة جيمس كخياره الأول في مركز الظهير الأيمن، وهو المركز الذي ظل يمثل مشكلة خلال المباريات الودية الأخيرة لإنجلترا ضد أوروغواي واليابان. ورغم منح لاعبين مثل بن وايت وتينو ليفرامينتو فرصة لإثبات أنفسهم في غيابه، لم يتمكن أي منهما من تقديم نفس المستوى من الثقة التكتيكية الذي يتمتع به قائد تشيلسي. يعد جيد سبنس وإزري كونسا خيارين آخرين في هذا المركز، لكن يبدو أن ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ريال مدريد يواجه سباقاً مع الزمن ليدخل في خطط توخيل.

  • لا يزال تأثير القائد حاسماً

    حقق جيمس موسمًا مثيرًا للإعجاب من الناحية الإحصائية مع تشيلسي، حيث خاض 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسجل هدفين وصنع خمسة أهداف قبل أن يضطر إلى التغيب عن الملاعب. وقد تعززت أهميته بالنسبة لإدارة ستامفورد بريدج من خلال تمديد عقده لفترة طويلة تمتد حتى عام 2032، مما يعكس مكانته كركيزة أساسية في مشروع النادي. وبعد أن خاض 22 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره الأول، تُعتبر خبرته في بطولة يورو 2020 أساسية للفريق الذي يسعى إلى تحقيق إنجاز أكبر على الساحة العالمية.

    مواجهة حاسمة على الصعيدين المحلي والدولي

    لا يزال تشيلسي، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل استضافة مانشستر سيتي يوم الأحد، حريصًا على عودة قائده في أسرع وقت ممكن. ورغم أن المباراة المرتقبة مع سيتي تأتي في وقت مبكر جدًا بالنسبة للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، فإن عودته في أوائل مايو ستكون بمثابة اختبار لياقة بدنية حيوي قبل كأس العالم. ومن شأن العودة الناجحة إلى المنافسات أن تسمح لتوشيل بوضع اللمسات الأخيرة على خططه الدفاعية، مع توفر الظهير الأيمن المفضل لديه بشكل كامل للمشاركة في البطولة الصيفية.

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
تشيلسي
مانشستر سيتي
مان سيتي