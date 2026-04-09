"تحدث فقط عن مدينة" - وكيل إنزو فرنانديز يؤكد أن اللاعب الأرجنتيني "توصل إلى اتفاق" مع تشيلسي

نفى باستوري بشكل قاطع أن يكون الفائز بكأس العالم يبحث عن خطة للرحيل. وعلى الرغم من التكهنات المكثفة التي تربط اللاعب الذي تبلغ قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني بانتقال ضخم إلى ريال مدريد، يصر باستوري على أن العناوين الأخيرة كانت نتيجة لسوء فهم وليس رغبة حقيقية في مغادرة لندن.

وفي حديثه إلى موقع "توب ميركاتو"، كان باستوري حازماً في موقفه قائلاً: "لقد تحدثنا بالفعل عن هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية. كانت هذه تعليقات أدلى بها دون أي نية لإثارة مشاكل في تشيلسي. إنه القائد، وأحد قادة الفريق. وقد أظهر أفضل ما لديه على أرض الملعب هذا الموسم. لقد تحدث فقط عن مدينة [مدريد]. ثم كانت هناك العديد من المقابلات في فترة زمنية قصيرة تحدث فيها عن مستقبله. وقد خلطت وسائل الإعلام بين الكثير من الأمور وبدأت تقول إنه سيغادر تشيلسي. لا يوجد أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق."



