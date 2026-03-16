Umbro/GOAL
ترجمه
تحتفل «أومبرو» بيوم القديس باتريك من خلال مجموعة محدودة مستوحاة من التراث الأيرلندي وتتميز بأناقتها العصرية
أومبرو تطلق مجموعة "17-3"
تضم مجموعة "17-3" قميصًا أيرلنديًا بطابع رجعي، وسترة رياضية، وحذاءً رياضيًا أخضر لافتًا من طراز "سبيشالي"، لتكمل الإطلالة المثالية ليوم القديس باتريك، تكريمًا لقديس البلاد ومشاركةً في الاحتفالات العالمية التي تقام بمناسبة هذا اليوم في 17 مارس.
وتشكل هذه المجموعة جزءًا من حملة "Thread that Binds" التي تحتفي بالتراث الأيرلندي و"الطرق التي تتغير بها الثقافة الأيرلندية وتهاجر وتحتضن التغيير"، حيث يقوم الراقص المقيم في لوس أنجلوس مورغان بولوك، والمغني الراب وكاتب الأغاني ريجي سنو، وزميله من دبلن الفنان متعدد التخصصات شون أتموس، بعرض المجموعة.
- Umbro/GOAL
قميص منتخب أيرلندا ينضح بالحنين إلى الماضي
صُنعت هذه القميص من قماش جاكار أخضر يعكس جمالية التسعينيات، ويتميز بتصميم فسيفسائي ملفت للنظر يغطي كامل القميص، ويجمع بين شعار "الماسة المزدوجة" الشهير لعلامة "أومبرو" ونمط "العقدة السلتية". ويحمل شعار مزخرف شارة القديس باتريك في إشارة أخرى إلى أيرلندا، بينما يتألق الياقة والأساور المصنوعة من نسيج مسطح بألوان علم البلاد: البرتقالي والأبيض والأخضر.
تكمل السترة والأحذية الرياضية المجموعة
وتشمل المجموعة أيضًا سترة رياضية وزوجًا من أحذية "سبيشالي" الرياضية. تأتي السترة بقصّة كلاسيكية واسعة ومربعة، وتحمل نفس النقش والشعار الموجودين على القميص، بينما تأتي الأحذية الرياضية من جلد الغزال الأخضر الداكن الجذاب، وتتميز بلسان كبير قابل للطي، في إشارة أخرى إلى حقبة التسعينيات.
- Umbro
"رسالة حب إلى الجالية الأيرلندية"
وقالت هيلين هوب، رئيسة قسم التسويق العالمي للعلامة التجارية في أومبرو: "هذه المجموعة هي رسالة حب موجهة إلى المجتمع الأيرلندي، وهو مجتمع وثقافة تربطهما بأومبرو علاقة وثيقة منذ زمن طويل". "وقد أدى استخدام لغة التصميم المعاصرة التي تتميز بها أومبرو لدمج الإشارات المستوحاة من الأرشيف مع الرموز الأيرلندية إلى إنتاج مجموعة محدودة تتطلع إلى المستقبل، مع تكريم الماضي في الوقت نفسه".
مجموعة "17-3" متاحة للشراء الآن على umbro.co.uk وفي متاجر مختارة.
إعلان