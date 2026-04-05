تجنبوا جوزيه مورينيو! نيوكاسل يحذر من "الرجل المميز" حيث يشرح أسطورة النادي كريس وادل لماذا لن يسعد المشجعون بنتيجة "1-0 كل أسبوع"
أسلوب مورينيو «كارثي» بالنسبة لفريق تاينسايد
مع تزايد الضغوط على إدي هاو في ظل معاناة نيوكاسل في الحفاظ على مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز، اشتعلت الشائعات بشكل كبير. فقد رفض الرئيس التنفيذي ديفيد هوبكينسون مؤخرًا تقديم أي ضمانات طويلة الأمد لهاو، مما أدى إلى تكهنات مكثفة تربط مورينيو، المدرب السابق لفرق تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، بالعودة إلى كرة القدم الإنجليزية.
ومع ذلك، يصر وادل على أن النهج العملي للمدرب البرتغالي سيتعارض مع هوية النادي.
قال وادل لـ Fruity King: "اسمع، أنا أحترم جوزيه. لا يمكنك ألا تحترم مورينيو لما قدمه في عالم كرة القدم والألقاب التي فاز بها. لكن لنكن صادقين تمامًا، فمن المحتمل أن يعترف بنفسه أن فرقه ليست الأكثر إمتاعًا. إنه يركز على النتائج، وهذا بالفعل جوهر كرة القدم، لكن نيوكاسل هو نادٍ يتعدى ذلك".
ظل السير بوبي روبسون
لطالما تحدث مورينيو بإعجاب عن فريق «المغاريب»، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى علاقته الوثيقة بالسير بوبي روبسون الأسطوري. وعلى الرغم من هذه الصلة العاطفية، يرى وادل أن جماهير «ست جيمس بارك» تتطلع إلى أسلوب معين من كرة القدم «الهجومية» التي كانت السمة المميزة لأكثر المدربين المحبوبين لديهم.
وقال: "المدربون الذين يُذكرون في نيوكاسل يونايتد هم جو هارفي، وآرثر كوكس، وبوبي روبسون، وكيفن كيجان، والآن إيدي هاو، لأنهم لعبوا دائمًا بأسلوب هجومي. لا يذكرون المدربين الآخرين، وقد يكونوا قد قاموا بعمل جيد جدًا، لا تفهموني خطأ، لكنهم لا يذكرون الكثير من المدربين الآخرين".
وأضاف اللاعب الدولي الإنجليزي السابق: "ذهب مورينيو إلى توتنهام ولم يعجب مشجعو توتنهام أسلوبه في كرة القدم لأنهم يتوقعون كرة قدم مسلية وواسعة النطاق. إنهم يريدون مشاهدة الترفيه. إذا كنت تنظر إلى جوزيه مورينيو، فأنت تنظر إلى نتائجه، وليس إلى كيفية تحقيقه لها. أعتقد أن مشجعي نيوكاسل سيجدون صعوبة في تقبل مورينيو وأسلوبه في كرة القدم إذا كانت النتيجة 1-0 كل أسبوع".
تشافي: رهان «مثير» لكنه محفوف بالمخاطر
وفي حين يمثل مورينيو الطرف الدفاعي من الطيف، برز مدرب برشلونة السابق تشافي أيضًا كمرشح بارز.
يقال إن تشافي، الذي لا يزال لاعبًا حرًا بعد مغادرته كامب نو في عام 2024، يخضع لمراقبة العديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك تشيلسي. يقر وادل بالسحر الذي سيجلبه مثل هذا التعيين، لكنه لا يزال متشككًا في ما إذا كانت مؤهلات الإسباني التدريبية ستتناسب مع صعوبات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال: "سيكون تعيين تشافي أمراً مثيراً لنيوكاسل يونايتد إذا رحل إدي هاو. من الواضح أنه كان لاعباً رائعاً. أما فيما يتعلق بقدراته التدريبية، فقد رأينا جوانب جيدة وأخرى سيئة على ما أعتقد، لكن اسمع، أعتقد أن التوقعات ستكون عالية".
كسب تأييد جماهير ملعب سانت جيمس بارك
بالنسبة لوادل، يمثل الانتقال من الدوري الإسباني أو الدوري السعودي للمحترفين إلى شمال شرق إنجلترا عقبة كبيرة لا يمكن تجاهلها. ويقترح أن يبحث صناع القرار في نيوكاسل عن مرشح يتمتع بخبرة مثبتة في الدوري المحلي الممتاز، بدلاً من مجرد السعي وراء الأسماء الكبيرة. وإذا تم إعفاء هاو من مهامه في نهاية المطاف، فسيواجه خليفته معركة فورية لإثبات فهمه للثقافة الفريدة للنادي.