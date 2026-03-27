Nike England kits GFXGOAL
Krishan Davis

ترجمه

تجسد أطقم ملابس منتخب إنجلترا الجديدة من نايكي، سواء أطقم المباريات على أرضه أو خارج أرضه، الحماس الذي يسيطر على الأمة مع اقتراب موعد كأس العالم 2026

هل سيكون عام 2026 أخيرًا، أخيرًا، عام إنجلترا؟! لقد نجحت «نايكي» في إقناعنا بذلك بعد أن كشفت عن الزيين الرسمي للمنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) للعب داخل وخارج أرضه، مع اقتراب موعد كأس العالم. من خلال استغلال قوة المنتخب الوطني في إحدى البطولات الكبرى، استطاعت العلامة التجارية أن تجسد روح البلد الذي يتوق إلى لحظة توحيد. فليأتي شهر يونيو.

سيصادف هذا الصيف مرور 60 عامًا طويلة على الفوز الوحيد الذي حققته إنجلترا في أي بطولة كبرى، ومع اقتراب جيل ذهبي آخر من ذروته، فإن هذه فرصة ذهبية أخرى لإنهاء سنوات من الألم.

فقد أثار تشكيل الفريق الذي يجمع بين لاعبين ذوي خبرة مثل هاري كين وديكلان رايس وشباب موهوبين مثل كول بالمر وكوبي ماينو تفاؤلاً خفيًا - إيمانًا بأن شيئًا هائلاً قد يحدث ويغير مصير البلاد ككل.

استغلت Nike هذا الشعور من خلال أطقم الملابس الجديدة للمنتخب الإنجليزي (الملابس الداخلية والخارجية) والحملة الترويجية المصاحبة لها. استطاعت شركة الملابس الرياضية العملاقة التقاط روح اللحظة، حيث تحتفل بالتراث والثقافة والهوية الإنجليزية في الفترة التي تسبق كأس العالم. هذا الصيف، لا بد أن يكون شعار إنجلترا هو "Guts 2 Glory" (من الشجاعة إلى المجد).

  England 2026 World Cup Home Kit

    "مألوفة لكنها تتسم بثقة جديدة"

    بكلماتهم هم، هناك شيء "مألوف" بشكل لا لبس فيه في الزي الرسمي الجديد لمنتخب إنجلترا من "نايكي"، حيث من الواضح أن مصمميهم قد غاصوا في الأرشيف بحثًا عن الإلهام لتصميم زي يجمع بشكل لا لبس فيه بين الطابع الكلاسيكي والقدرة على مواكبة العصر الحديث.

    إذا قمت بالاطلاع على أرشيف أزياء منتخب إنجلترا، فستجد أن إصدار 2026 يشبه بلا شك القميص الأيقوني من أومبرو لعام 2000 - مظهر أنيق بياقة مستديرة ولمسات حمراء. وإذا عدنا إلى الوراء أكثر، فسنجد بالتأكيد صدى لقميص عام 1988 أيضًا.

    يتميز التصميم العصري بنمط "ثلاثة أسود" خفيف يغطي القميص بالكامل، مع أرقام حمراء لافتة للنظر، وحواف وتفاصيل على الياقة والأساور. ينصب التركيز على تراث كرة القدم الإنجليزية، الذي استفادت منه Nike بلا شك من خلال قميص يبدو وكأنه مزيج من كل ما سبقه.

    تقول Nike: "تبدو الملابس الرئيسية مألوفة ولكنها جديدة في نفس الوقت، وتكرّم التاريخ بينما تشير إلى عودة إنجلترا إلى الساحة العالمية."

  England away kit

    بالخط العريض باللون الأحمر

    تمامًا مثل الزي الرسمي للعب على أرضها، فإن الزي الخاص بالمباريات خارج أرضها لديه القدرة على أن يصبح أيقونة إذا تمكنت إنجلترا من الوفاء بوعدها تحت قيادة توماس توخيل، وحققت نتائج لا تُنسى في البطولة التي ستُقام في أمريكا الشمالية هذا الصيف.

    عاد منتخب "الأسود الثلاثة" إلى القمصان الحمراء للعب خارج أرضه للمرة الأولى منذ عام 2022، والتي ستُرتدى مع شورتات أنيقة باللون الكحلي تشير إلى اللمسات الزرقاء الداكنة في القميص.

    يحمل الزي نفس رمز "الأسود الثلاثة" الموجود على الزي الرئيسي، بينما يظهر الشعار و"سووش" نايكي في منتصف الصدر. هذه المرة، تظهر أرقام القمصان والأسماء باللون الأبيض بخط مستوحى من الطراز القديم.

    تقول Nike: "يمثل الزي الخارجي تحولاً تاريخياً في الهوية البصرية لإنجلترا، حيث يجمع بين قميص أحمر وشورت كحلي". "يشير هذا المزيج الجريء إلى إنجلترا التي تتطلع إلى المستقبل، مستعدة لتحدي الأعراف مع الحفاظ على جذورها في التقاليد".

  England WC 26 Home kit

    الجوانب الفنية

    وبالطبع، تأتي كلتا المجموعتين مزودتين بجميع التقنيات الحديثة التي قد تتوقعها. ومن المؤكد أن تقنية التبريد عالية الأداء «Aero-FIT» من «نايكي» ستكون حاسمة في مواجهة حرارة الصيف الحارقة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث توفر تدفق هواء يزيد عن ضعف ما توفره الأقمشة التقليدية، وذلك من خلال مناطق شبكية مفتوحة ومغلقة تساعد على توفير مساحة للجلد.

    علاوة على ذلك، صُنعت هذه الملابس من نفايات نسيجية معاد تدويرها بنسبة 100٪، وهو إنجاز رائع أصبح ممكناً بفضل عملية كيميائية متطورة تنتج منتجاً نهائياً لا يقل جودة عن المواد الخام.

  "من الشجاعة إلى المجد"

    وبالطبع، لن تكتمل أي مجموعة ملابس من "نايكي × إنجلترا" دون حملة ترويجية رائعة تثير حماس الجميع للبطولة القادمة، وقد نجح كل من المورد والاتحاد في تحقيق ذلك.

    يظهر في فيديو Nike اللاعب الشاب ونجم وسائل التواصل الاجتماعي تشانس كامبل، وهو يتحدث بحماس مع صديق له حول ما يتطلبه الأمر لكي تصل إنجلترا إلى النهائي، بينما يجلسان على قوس ويمبلي الشهير. يقول: "يتطلب الأمر شجاعة ومجد وتصميماً". "أؤكد لك، هذه المرة ستكون مختلفة".

    بعد أن حمس صديقه، سأل تشانس كول بالمر عما إذا كان مستعدًا، بينما كانا ينظران إلى أفق لندن. أجاب نجم تشيلسي: "أنا معك يا زعيم".

    يأتي فيديو إنجلترا بنفس القوة، مع تعاون بين الدي جي الشهير فريد أجاين ومايك سكينر من فرقة ذا ستريتس لتوفير الخلفية الموسيقية. يحتفي المقطع المبهج بإنجلترا وخصائصها الفريدة، "من المتاجر الصغيرة إلى وجبات الشواء يوم الأحد"، مع التركيز على "الأمل" الذي يجلبه هذا اللعبة الجميلة في وقت يتسم بعميق من عدم اليقين السياسي والاجتماعي. "هل يمكن أن يعود كأس جول ريميه إلى الوطن مرة أخرى؟ إلى إنجلترا، إلى هذه الأرض الخضراء والممتعة"، هكذا تنتهي القصيدة المنطوقة.

  England WC 26 away kit

    بث الأمل خارج الملعب

    مرة أخرى، استطاعت «نايكي» استشعار الحالة المعنوية للبلاد وقوة التماسك التي تولدها البطولات الكبرى، حيث يبعث منتخب كرة القدم الوطني على التفاؤل في الوقت الذي نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى.

    الظروف صعبة، ولكن - على حد تعبير سكينر - "اللعبة الجميلة تجلب الأمل" ويمكن أن تكون وسيلة للتغيير الإيجابي. إذا عادت كأس العالم أخيرًا إلى الوطن هذا الصيف بعد ستة عقود طويلة، فستُحفر هذه القمصان في الذاكرة الوطنية، تمامًا مثل القمصان الحمراء الشهيرة لعام 1966.

    هذه القمصان أكثر من مجرد ملابس كرة قدم - إنها تعبير عن الفخر الوطني الذي سيجمع الناس في وقت لا يمكن أن نكون فيه أكثر انقسامًا، احتفالاً بالتراث والثقافة والهوية التي تميز البلد.

