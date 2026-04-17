هل يؤثر على صفقة نجم ريال مدريد؟ قرار جيسوس يدفع إدارة النصر للتجديد مع محترف الفريق

ويمكن القول إن 30 يومًا ستحسم مصير النصر في موسم 2025-2026، حيث سيخوض اختبارًا صعبًا على اللقب، بمواجهة الأهلي والقادسية والشباب والهلال، بالتتابع، في انتظار نتائجه - أيضًا - في دوري أبطال آسيا 2، حيث يتأهب لملاقاة الوصل الإماراتي، الأحد، في ربع النهائي.

وفي حالة تأهل النصر إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، فإن روزنامة كتيبة جورج جيسوس، ستكون على النحو التالي..

* 19 إبريل: الوصل الإماراتي ضد النصر "ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2".

* 22 إبريل: نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 (حال تأهل النصر).

* 29 إبريل: النصر ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".

* 3 مايو: القادسية ضد النصر "دوري روشن السعودي".

* 7 مايو: الشباب ضد النصر "دوري روشن السعودي" - ستعود لموعدها الأصلي في 16 مايو حال عدم تأهل النصر إلى نهائي أبطال آسيا 2.

* 12 مايو: النصر ضد الهلال "دوري روشن السعودي".

* 16 مايو: نهائي دوري أبطال آسيا 2 (حال تأهل النصر).

في هذا الشهر، سيكون النصر أمام فرصة كبيرة لكتابة التاريخ، بحسم لقب دوري روشن والتتويج بدوري أبطال آسيا 2، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن الأصفر تعثر في مواجهات الأهلي والقادسية والهلال في الدور الأول.