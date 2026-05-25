محمود خالد

"الميزانية لا تتحمل ذلك" .. الكشف عن النجم العالمي الذي جدد عقده رغمًا عن ناديه في دوري روشن!

بند غريب في العقد..

سادت حالة من الجدل في الشارع السعودي، خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء حول قيام أحد النجوم الأجانب الكبار، في مسابقة دوري روشن السعودي، بـ"تفعيل" عقده رغمًا عن ناديه.

وكان القانوني أحمد الشيخي، قد ذكر بأن نجمًا عالميًا قام بتجديد عقده رغمًا عن ناديه، مضيفًا أن الجهة المسؤولة في البلاد، قامت بإقرار هذا البند المتعلق بالتجديد في العقد، دون أن تعلم شيئًا عنه أو لأنها لم تفهمه، واصفًا الأمر بـ"الكارثة".

  • من هو ذلك اللاعب؟

    وتبيّن أن هذا اللاعب هو البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، والذي قام بتفعيل بند تجديد عقده دون العودة لإدارة ناديه.

    وأوضح الإعلامي بسام الدخيل، عبر برنامج "دورينا غير" أن هذا البند "الغريب" في عقد كاراسكو، على حد وصفه، قد منحه حق التمديد لسنة إضافية دون العودة لإدارة النادي.

    وأضاف الإعلامي هاني البشر، أن يانيك كاراسكو سبق وأن ألمح بأنه سيفعل بند التجديد في عقده، خلال لقاء صحفي، عندما تم سؤاله بشأن ما إذا كان يلعب موسمه الأخير مع الليوث.

  • من يتحمل "تجديد" كاراسكو؟

    وذكر الدخيل بأن من يتحمل عقد كاراسكو بعد التجديد التلقائي هو نادي الشباب، في الوقت الذي لا تتحمل فيه ميزانيته، المستحقات المطلوبة للقائد البلجيكي.

    وأبدى الدخيل استياءه من الوضع في نادي الشباب، الذي وصفه بـ"الضبابي"، مؤكدًا أن النقاط السلبية التي تمر بها الإدارة اليوم، عانت منها أيضًا الإدارة السابقة، وأن "الليث" في هذا الوضع لن ينجح معه أحد.

    ماذا قدم يانيك كاراسكو مع الشباب؟

    ويمكن القول إن يانيك كاراسكو كان "النجم الأول" في صفوف الشباب، بعدما ساهم بشكل مباشر في موسم الليث، علمًا بأنه سجل 18 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، من أصل 44 هدفًا للفريق في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي 2025-2026.

    ووفقًا لذلك، فإن كاراسكو ساهم بنسبة 61% من إجمالي أهداف الشباب في دوري روشن، فضلًا عن إحرازه هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين، قاد بهما الليوث إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام الاتحاد، برباعية مقابل هدف.

    ويقدم كاراسكو مع الشباب، ثاني أفضل معدلاته التهديفية خلال مسيرته الكروية، فمنذ انتقاله إلى شيخ الأندية، في صيف 2023، وسجل 33 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة في 77 مباراة رسمية، أي بمعدل هدف لكل 1.4 مباراة.

    ورغم أن أفضليته التهديفية بالطبع كانت في صفوف أتلتيكو مدريد، الذي شارك معه في 266 مباراة، سجل فيها 47 هدفًا و45 تمريرة حاسمة، إلا أن أفضل معدلاته كانت في داليان الصيني، حينما سجل 24 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 52 مباراة، أي بمعدل هدف لكل 1.26 مباراة.

  • البطل الأول في موسم للنسيان

    وإذا كان كاراسكو هو "البطل الأول" للشباب، فإن موسمه بشكل عام كان للنسيان، حيث كان الليث في صراع على البقاء حتى الأمتار الأخيرة، فيما أنهى الموسم، في المركز الثالث عشر، برصيد 35 نقطة.

    ورغم ذلك، إلا أن الشباب كاد أن يحقق إنجازًا يعيده إلى منصات التتويج، بعد غياب طويل، حينما تأهل إلى نهائي دوري أبطال الخليج، قبل أن يتعرض للخسارة أمام الريان القطري، بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت طرد كاراسكو.

    أبطال موسم 2025-2026

    وشهدت الكرة السعودية، تتويج ثلاث فرق مختلفة على مدار موسم 2026، حيث استهل الأهلي، الرحلة، بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، في هونج كونج، بعد تخطي عقبة النصر في النهائي، بركلات الترجيح.

    وواصل الأهلي رحلته نحو حصد الألقاب مع مدربه ماتياس يايسله، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على حساب ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف، فيما تمكن الهلال من التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على الخلود بهدفين مقابل هدف.

    واختتم النصر الموسم، بطلًا لدوري روشن السعودي، بعد غياب منذ 2018-2019، حيث فاز باللقب بعد وصوله إلى 86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال "الوصيف"، بينما حل الأهلي ثالثًا بـ81 نقطة.

    وكان بمتناول النصر أن ينهي الموسم بثنائية، إلا أنه اكتفى بوصافة دوري أبطال آسيا 2، بعدما توج جامبا أوساكا الياباني باللقب.