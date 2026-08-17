بتهمة إساءة استخدام السلطة.. جياني إنفانتينو يواجه طعنًا رسميًا يمنعه من رئاسة الفيفا!

تولى إنفانتينو منصبه في عام 2016 عقب رحيل سيب بلاتر وسط فضائح فساد. ووافق مجلس الفيفا في عام 2022 على أن سنواته الثلاث الأولى لا تُحتسب ضمن حد الولايات الثلاث لأنه كان يكمل فترة بلاتر المنقطعة. وفي رسالة أُرسلت في 13 أغسطس، طلبت منظمة "فير سكوير" من لجنة المراجعة إلغاء هذا الموقف.

وجاء في الرسالة، وفقًا لما نقلته The Athletic: "نكتب إليكم لنطلب منكم إعلان عدم أهلية السيد إنفانتينو للترشح مجددًا لرئاسة الفيفا على أساس أنه يقضي بالفعل ولايته الثالثة والأخيرة. إن القرار السابق الصادر عن لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال باستبعاد ولايته الأولى ينتهك بوضوح نص وهدف الحكم القانوني في الفيفا بشأن حدود الولايات الرئاسية".

"في 16 ديسمبر 2022، عقد مجلس الفيفا اجتماعًا في الدوحة بقطر، أصدر بعده الفيفا بيانًا صحفيًا أشار إلى هذا القرار: 'كما أكد مجلس الفيفا بالإجماع اتفاقه مع رأي لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال بأن الفترة بين عامي 2016 و2019 لا تُحتسب كولاية لرئيس الفيفا الحالي، الذي يوشك بالتالي على إنهاء ولايته الأولى".