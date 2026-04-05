AFP
ترجمه
تجاهله مانشستر يونايتد! روبرتو دي زيربي «استطلع آراء» الشياطين الحمر قبل توليه منصب توتنهام - مما يغذي الشائعات حول انضمام مايكل كاريك إلى أولد ترافورد
"الشياطين الحمر" يرفضون العروض
وفقًا لموقع talkSPORT، كان دي زيربي قد «استطلع» آراء نادي مانشستر يونايتد قبل أن يقرر البقاء مع توتنهام. وقد تم الإعلان عن تعيين المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا كمدير فني جديد في ملعب توتنهام هوتسبير في 31 مارس، حيث وقع عقدًا مربحًا مدته خمس سنوات. ومع ذلك، على الرغم من الضمانات التي قدمها النادي، تشير تقارير من إيطاليا إلى أن المدرب البالغ من العمر 46 عامًا استفسر عن المنصب الشاغر في أولد ترافورد، ليُخبر بعد ذلك أنه لم يكن ضمن قائمة المرشحين. ويشير هذا الكشف إلى أن توتنهام ربما كان الخيار الثاني للإيطالي، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد مغادرته فرنسا في فبراير.
قرار يبعث الأمل في نفوس كاريك
أثار قرار رفض عرض دي زيربي تكهنات مكثفة بأن مانشستر يونايتد قد حسم أمره بالفعل بشأن خطوته التالية لتعيين مدرب دائم. ويقوم كاريك بدور المدير الفني المؤقت منذ رحيل روبن أموريم في يناير، ويجعله أداؤه المثير للإعجاب المرشح الأوفر حظاً. وفي حديثه في برنامج «وايت آند جوردان»، كشف أليكس كروك، كبير مراسلي كرة القدم في «توك سبورت»: «هل تعرفون ما أجده مثيراً للاهتمام بشأن مايكل كاريك؟ لقد وصلنا إلى عطلة عيد الفصح ولم يتحدثوا – حسب ما فهمت – إلى أي مرشحين آخرين. هذا لا يعني أن كاريك قد خضع لمقابلة للحصول على المنصب. لا أعتقد أنهم سيحتاجون إلى إجراء مقابلة معه. أعتقد أنهم إما سيعطونه المنصب أو لن يفعلوا ذلك."
تاريخ معقد مع النادي
ليست هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم دي زيربي بمنصب المدير الفني في أولد ترافورد. فخلال فترة عمله مع مرسيليا، انتشرت شائعات مثيرة مفادها أنه أطلع لاعبيه على عرض عقد من مانشستر يونايتد بهدف تحفيزهم. في ذلك الوقت، كان إريك تين هاج يتعرض لضغوط هائلة. ويُزعم أن دي زيربي قال لفريقه: «هنا كان من الممكن أن أكون، لكنني فضلت شغفي على المال. لقد جئت إلى مرسيليا من أجل الشغف". وفي معرض حديثه عن الرفض الأخير، أضاف كروك: "تحدثت إلى أشخاص في إيطاليا هذا الصباح... وأخبروني أن روبرتو دي زيربي – قبل توليه منصب تدريب توتنهام – استطلع آراء مانشستر يونايتد، وقيل له إنه ليس ضمن حساباتهم هناك. هل هذا لأنهم اتخذوا قرارهم بالفعل دون الإعلان عنه؟"
حظوظ متباينة للخصمين
يبدو أن القرارات التي اتخذها مانشستر يونايتد تؤتي ثمارها، حيث تمكن النادي من استعادة توازنه ووضع نفسه بقوة في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، متقدماً بفارق مريح يبلغ ست نقاط على ليفربول. وقد شكل سجل المدرب المؤقت، الذي لم يتكبد سوى هزيمة واحدة في 10 مباريات، حجة مقنعة لإبقائه في منصبه. بالنسبة لدي زيربي، فإن التحدي في توتنهام هوتسبير مختلف تمامًا. ورغم أنه ربما كان يرغب في تولي منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلا أن فريقه يحتل حاليًا المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم.