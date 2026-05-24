حقق حارس المرمى البالغ من العمر 34 عامًا مارك أندريه تير شتيجن إنجازًا نادرًا، حيث فاز بلقب الدوري وتعرض للهبوط مع فريقيه في موسم واحد بالليجا الإسبانية عن موسم 2025-2026.
تتويج وهبوط معًا .. موسم فريد من نوعه لتير شتيج في الليجا!
كيف حدث الأمر؟
يظل تير شتيجن معارًا من نادي برشلونة إلى جيرونا حتى نهاية يونيو. وفي حين حسم البلوجرانا لقب الدوري قبل أسابيع في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، تأكد هبوط جيرونا إلى الدرجة الثانية الإسبانية بعد تعادله 1-1 مع إلتشي يوم السبت.
ومع ذلك، لا يتحمل اللاعب الدولي مسؤولية كبيرة عن هبوط جيرونا: منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية، لم يشارك سوى في مباراتين في النصف الثاني من الموسم — في التعادل 1-1 أمام خيتافي والهزيمة 0-1 أمام ريال أوفييدو في نهاية يناير.
وبسبب إصابة في الفخذ، غاب عن بقية الموسم ولن ينضم أيضًا إلى منتخب ألمانيا للمشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
يواجه مارك-أندريه تير شتيجن مستقبلاً غامضاً
حتى قبل انتقاله على سبيل الإعارة، غاب تير شتيجن عن الملاعب لفترة طويلة امتدت من سبتمبر 2024 إلى ديسمبر 2025 بسبب إصابة في وتر الرضفة ومشاكل مستمرة في الظهر.
ونتيجة لذلك، لا يزال مستقبله غير مؤكد. ورغم أن عقده مع نادي برشلونة يمتد حتى عام 2028، فإن استمراره مع الفريق الكتالوني يبدو مستبعداً، حيث فقد منذ فترة طويلة مكانه كحارس مرمى أساسي لصالح جوان جارسيا.
ووصفته صحيفة موندو ديبورتيفو بأنه "قضية شائكة". ويزعم التقرير أن بيعه أمر صعب بسبب راتبه وتاريخ إصاباته وعمره، ويبدو أن التوصل إلى حل سريع أمر مستبعد، حيث يُقال إن تير شتيجن يرغب في البقاء في برشلونة.
مسيرة مارك-أندريه تير شتيجن مع نادي برشلونة بالأرقام
المباريات 423 مباريات دون استقبال أهداف: 176 هدفاً الأهداف التي تم استقبالها 416 الألقاب 16