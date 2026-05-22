علي سمير

فيديو | "تلك الدموع لم تظهر بعد نهائي دوري الأبطال" .. تأثر رونالدو يعطي شهادة جديدة على قوة الدوري السعودي!

ليلة سعيدة عاشها جمهور النصر بعد تتويج الفريق بدوري روشن

أبدى محمد الخريجي، رئيس إدارة مجموعة الوسائل السعودية، رأيه في مشاهد تتويج النصر بدوري روشن السعودي، أمس، الخميس، على حساب منافسه الهلال.

وتطرق الخريجي إلى رد فعل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا الانتصار، مشيرًا إلى دموعه بالحصول على اللقب الرسمي الأول له مع فريق النصر، بعد رحلة طويلة خاضها في ملاعب أوروبا مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

    ماذا حدث؟

    النصر توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة"، حيث سجل رونالدو هدفين من رباعية فريقه.

    ووصل الفريق النصراوي بهذا الفوز، إلى النقطة 86؛ متفوقًا بفارق نقطتين فقط على نادي الهلال، صاحب "المركز الثاني".


  • ماذا قال الخريجي؟

    رئيس مجموعة الوسائل قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"نشعر بالسعادة لاستضافتنا هذا التتويج الكبير، الحمد لله الدوري للنصر، ونتمنى حصول الفريق على المزيد من البطولات".

    وأضاف:"ما حدث يؤكد أن المسابقة تعتبر من أكبر الدوريات، خاصة لو تحدثنا عن نجم عالمي مثل جواو فيليكس برز في الدوري السعودي واستعاد مستواه هنا، ونحن نشعر بالحظ لأننا جزء مكمل من هذه الصناعة التي تزداد سنويًا".


  • انظروا إلى رونالدو

    وأما عن تأثر النجم البرتغالي بحصول فريقه على الدوري:"لم أشاهد رونالدو يصيح ويبكي لمدة 10 دقائق بهذه الطريقة، حتى في نهائي دوري أبطال أوروبا، والجميع رأى ما حدث الليلة، مما يؤكد قوة هذا الدوري".

    وأوضح:"كل الفرق التي جلبت هذا الدوري تعبت كثيرًا، والنصر نجح في الفوز به بجدارة واستحقاق، وبكل تأكيد رونالدو سيحاول تحقيقه مرة أخرى العام القادم".

    وفي نهاية حديثه وجه الخريجي الشكر لكافة الجهات المسؤولة عن هذا الحدث الكبير والمشاركين في تنظيم دوري روشن السعودي، مداعبًا وليد الفراج مقدم برنامج أكشن مع وليد قائلًا له :"خف علينا".





    النصر بطلًا لدوري روشن السعودي

    النصر توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك بعد الفوز (4-1) على نادي ضمك، في الجولة 34 "الأخيرة" من المسابقة.

    رباعية النصر؛ جاءت عن طريق السنغالي ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "هدفين"، في الدقائق 33 و51 و62 و80 تواليًا.

    وبهذه الرباعية، احتفل النصر بلقبه "رقم 20" في مسابقة الدوري - بمختلف المسميات -؛ وذلك حسب ما أعلنه برنامج توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، في وقتٍ سابق.

    التتويج جاء عن جدارة واستحقاق؛ حيث وصل العالمي بفوزه على ضمك إلى النقطة 86، وبفارق نقطتين عن عملاق الرياض الآخر الهلال "الوصيف".

    ونجح عملاق الرياض في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك للمرة الأولى بعد غياب 7 سنواتٍ كامل، حيث كانت آخر مرة يعتلي فيها المنصة المحلية في 2019.

    والعودة إلى منصة التتويج؛ جاءت بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي كان يشرف على تدرب الهلال سابقًا.