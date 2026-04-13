تتمتع نجمة فريق "اللبوات" لورين جيمس بالعنصر المميز الذي تحتاجه إنجلترا للتغلب على إسبانيا والسيطرة على تصفيات كأس العالم

لم تشارك جيمس في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 إلا كبديلة في الشوط الثاني، ولم تتمكن من إحداث تأثير كافٍ لمنع إنجلترا من الخسارة بفارق هدف واحد أمام إسبانيا في سيدني. عندما التقى الفريقان في كاتالونيا في يونيو من العام الماضي، لم تكن جيمس ضمن التشكيلة، حيث كانت تتعافى من إصابة في أوتار الركبة، ثم أجبرت إصابة في الكاحل المهاجمة على الخروج من الملعب بعد 40 دقيقة من بداية نهائي يورو 2025 بعد بضعة أسابيع، والذي فازت به إنجلترا بركلات الترجيح.

لكن الاستثناء الوحيد كان ملحوظاً. عندما جاءت إسبانيا إلى ويمبلي في فبراير من العام الماضي، كانت جيمس واحدة من أفضل اللاعبات على أرض الملعب، حيث كانت قدرتها على اختراق دفاع "لا روخا" تضعهم في موقف دفاعي باستمرار، في حين برزت جهودها الدفاعية أيضاً، وساعدت إنجلترا على الحفاظ على شباكها نظيفة في فوز مثير للإعجاب بنتيجة 1-0.

إن قدرة سارينا ويجمان على الاستعانة بها في عودة إسبانيا إلى لندن هذا الأسبوع أمر بالغ الأهمية، خاصةً بسبب المستوى الذي تظهره جيمس مؤخرًا. لا توجد لاعبة أخرى مثلها في تشكيلة إنجلترا، ولن يكون من المفاجئ أن تصنع الفارق بينما تسعى "الليونيس" إلى التفوق في ما سيكون بالتأكيد معركة شرسة على المقعد الوحيد المؤهل تلقائيًا في هذه المجموعة من تصفيات كأس العالم للسيدات.