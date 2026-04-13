Lauren James England GFXGOAL
تتمتع نجمة فريق "اللبوات" لورين جيمس بالعنصر المميز الذي تحتاجه إنجلترا للتغلب على إسبانيا والسيطرة على تصفيات كأس العالم

منذ مواجهتهما في ربع نهائي بطولة أوروبا 2022، لم تلتقِ إنجلترا بأي منافس أكثر من إسبانيا - ومع ذلك، لم تشارك لورين جيمس كلاعبة أساسية في كامل لياقتها إلا في واحدة من تلك المواجهات. ومن المناسب، بالنظر إلى المستوى الرائع الذي تظهره نجمة تشيلسي والدور البارز الذي من المرجح أن تلعبه عندما يلتقي الفريقان مجدداً يوم الثلاثاء، أن تكون تلك المباراة قد أقيمت العام الماضي في ويمبلي، الذي سيشهد مجدداً الجولة التالية من هذه المنافسة المتصاعدة.

لم تشارك جيمس في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 إلا كبديلة في الشوط الثاني، ولم تتمكن من إحداث تأثير كافٍ لمنع إنجلترا من الخسارة بفارق هدف واحد أمام إسبانيا في سيدني. عندما التقى الفريقان في كاتالونيا في يونيو من العام الماضي، لم تكن جيمس ضمن التشكيلة، حيث كانت تتعافى من إصابة في أوتار الركبة، ثم أجبرت إصابة في الكاحل المهاجمة على الخروج من الملعب بعد 40 دقيقة من بداية نهائي يورو 2025 بعد بضعة أسابيع، والذي فازت به إنجلترا بركلات الترجيح.

لكن الاستثناء الوحيد كان ملحوظاً. عندما جاءت إسبانيا إلى ويمبلي في فبراير من العام الماضي، كانت جيمس واحدة من أفضل اللاعبات على أرض الملعب، حيث كانت قدرتها على اختراق دفاع "لا روخا" تضعهم في موقف دفاعي باستمرار، في حين برزت جهودها الدفاعية أيضاً، وساعدت إنجلترا على الحفاظ على شباكها نظيفة في فوز مثير للإعجاب بنتيجة 1-0.

إن قدرة سارينا ويجمان على الاستعانة بها في عودة إسبانيا إلى لندن هذا الأسبوع أمر بالغ الأهمية، خاصةً بسبب المستوى الذي تظهره جيمس مؤخرًا. لا توجد لاعبة أخرى مثلها في تشكيلة إنجلترا، ولن يكون من المفاجئ أن تصنع الفارق بينما تسعى "الليونيس" إلى التفوق في ما سيكون بالتأكيد معركة شرسة على المقعد الوحيد المؤهل تلقائيًا في هذه المجموعة من تصفيات كأس العالم للسيدات.

    تفتقر إلى العمق

    تزداد حاجة المنتخب الإنجليزي إلى أن تكون جيمس هي الشرارة المُحركة يوم الثلاثاء أيضًا، نظرًا لغياب بعض اللاعبات. تعاني «الليونيس» من نقص في العمق في مركز خط الوسط الهجومي خلال هذا المعسكر، بسبب غياب كل من إيلا تون وغريس كلينتون بسبب الإصابة. وبالفعل، أجبرت هذه الظروف المدربة ويجمان على استدعاء إيريكا باركنسون البالغة من العمر 17 عامًا، فقط لتعزيز الخيارات المتاحة لها.

    ومع ذلك، من المستبعد للغاية أن تبدأ المراهقة المباراة ضد إسبانيا، كما أن لجوء مدربة "الليونيس" إلى لورا بليندكيلد براون سيكون أمراً غير متوقع أيضاً، نظراً لقلة الفرص التي أتيحت للاعبة البالغة من العمر 22 عاماً مع منتخب بلادها على الرغم من أدائها الممتاز مع مانشستر سيتي.

    • إعلان
    الجودة لا تزال قائمة

    وبدلاً من ذلك، عندما يتعلق الأمر بدور لاعبة خط الوسط الهجومي أمام كيرا والش وجورجيا ستانواي، من المرجح أن تختار ويجمان بين جيس بارك، مهاجمة مانشستر يونايتد التي يمكنها اللعب في الوسط أو على الأطراف، وجيمس.

    حصلت بارك على فرصة اللعب في المركز رقم 10 ضد أيسلندا في مارس، بينما تم نشر جيمس في الجناح، لكن المستوى الرائع للأولى تراجع قليلاً منذ ذلك الحين، في حين واصلت جيمس الضغط بقوة أكبر.

    كانت تلك المباراة هي أول مباراة تبدأ فيها جيمس أساسية مع إنجلترا منذ بطولة أمم أوروبا، بعد أن استمرت مشكلة في الكاحل تعرضت لها خلال البطولة حتى الموسم الجديد وأبقتها خارج الملاعب. أبدى تشيلسي صبراً كبيراً عند عودتها في نوفمبر، وانتظر حتى فبراير ليمنحها فرصتين متتاليتين للعب 90 دقيقة كاملة، وقد كوفئ على حذره بأداء ممتاز في الآونة الأخيرة.

    الازدهار في ظل الحرية

    بعد أن ساهمت في تسجيل هدف ضد أيسلندا الشهر الماضي في أداء رائع مع منتخب "الليونيس"، سجلت جيمس منذ ذلك الحين ثلاثة أهداف مع تشيلسي، بما في ذلك هدف في نهائي كأس الرابطة ليهزم ناديها السابق مانشستر يونايتد، وتضمن ألا ينتهي الموسم المخيب للآمال إلى حد ما للفريق الأزرق دون حصوله على لقب على الأقل.

    لم يكن لهدفها ضد أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تأثير في النتيجة النهائية، لكنه كان أحد أفضل أهداف الموسم ومعلماً بارزاً آخر في سلسلة من العروض الرائعة التي قدمتها مؤخراً.

    بمتوسط ثلاث تمريرات حاسمة في كل مباراة منذ آخر فترة توقف دولي، تدخل جيمس هذه المباراة وهي في أفضل حالاتها، بعد أن منحتها مدربة تشيلسي سونيا بومباستور الكثير من الحرية في دورها.

    وقالت في حديثها إلى TNT Sports بعد الفوز الأخير في كأس الاتحاد الإنجليزي على توتنهام: "الفضل يعود للمدربة التي تسمح لي بذلك، وكذلك للاعبات اللواتي يسمحن لي بذلك". "بدونهن، لن أتمكن من التحرك بحرية، لأنهن يملأن الفراغات التي أتركها. هذا يساعدني لأنه يسمح لي بالوصول إلى مواقع يمكنني من خلالها التأثير على المباراة".

    نهج مختلف

    من غير المرجح أن يتمتع جيمس بنفس الحرية في أدائه عندما تواجه إنجلترا إسبانيا. ففي هذه المباراة، سيتعين على «اللبوات» التحلي بانضباط شديد، حيث من المرجح أن تكون نسبة استحواذهن على الكرة أقل من منافستهن، على الرغم من لعبهن على أرضهن.

    وهذا ما حدث عندما التقى الفريقان آخر مرة في ويمبلي، حيث دافعت إنجلترا ببراعة وكانت فعالة للغاية في التعامل مع الكرة لتفوز 1-0، مسجلة إحصائية أهداف متوقعة بلغت 1.69، أي أقل بقليل من إسبانيا التي سجلت 1.93.

    لعبت جيمس دورًا رئيسيًا في كلا الطرفين، حيث تسببت في مشاكل في الهجوم بأربع تسديدات على المرمى، بينما قدمت أداءً دفاعيًا رائعًا، وفازت بأربع مواجهات أرضية.

    وقالت ويجمان بعد المباراة: "أعتقد أن أكبر خطوة تخطوها هي أنها تعمل بجد في الدفاع وتؤدي أداءً رائعاً". "هذا تحسن هائل للغاية. أنا فخورة بما تفعله".

    تحدٍّ كبير

    ومع ذلك، ستحرص ويجمان على توفير المساحة اللازمة لجيمس لكي يخلق مشاكل مرة أخرى، حيث يبدو أن إنجلترا ستحتاج إلى شيء استثنائي لاختراق خط دفاع إسبانيا.

    لم تستقبل "الروخا" سوى أربعة أهداف في طريقها إلى نهائي يورو 2025، وحافظت على شباكها نظيفة في الفوز على سويسرا في ربع النهائي، ثم الفوز على ألمانيا في نصف النهائي، ولم تستقبل أي هدف في نهائيات دوري الأمم التي أعقبت تلك البطولة، حيث فازت على السويد 4-0 في مجموع المباراتين، وعلى ألمانيا 3-0 في مجموع المباراتين.

    كانت عودة مابي ليون، قلب الدفاع العالمي لبرشلونة الذي لم يلعب منذ مشاركته في احتجاج اللاعبين بعد يورو 2022، كبيرة للغاية، حيث حسنت الدفاع الذي كان رائعًا بالفعل.

    نحتاج إلى شرارة هجومية

    كما أن إنجلترا لديها مشاكلها الخاصة في خط الدفاع أيضًا.

    عندما زارت إسبانيا ويمبلي آخر مرة، تمكنت ويجمان من اختيار تشكيلة دفاعية كاملة القوة ضمت لوسي برونز ولياه ويليامسون وميلي برايت ونيام تشارلز، اللواتي قدمن جميعهن أداءً ممتازًا.

    بعد مرور أكثر من عام بقليل، اعتزلت برايت اللعب، ولا يزال مشاركة ويليامسون في مباراة الثلاثاء غير مؤكدة، بينما عادت تشارلز للتو إلى لياقتها البدنية، مما يزيد من المخاوف بشأن مركز الظهير الأيسر. هناك احتمال كبير بأن تضطر "الليونيس" إلى تسجيل أكثر من هدف واحد للفوز بالمباراة هذه المرة.

    لحسن الحظ، هناك الكثير مما يدعو للتفاؤل في الهجوم.

    تقدم لورين هيمب بخطى واثقة مع مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي للسيدات، وتتمتع أليسيا روسو بقدرة تهديفية رائعة مع منتخب إنجلترا وأرسنال، بينما تلعب جيمس بثقة وإيقاع من شأنهما أن يجعلاها مشكلة لأي فريق على وجه الأرض، بما في ذلك إسبانيا، بطلة العالم.

