كان ضعف تأثيرها واضحًا بشكل صارخ في مباراة برايتون، قبل أن يتم استبدالها بروسيلا أياني في الدقيقة 86. خلال فترة وجودها على أرض الملعب، لم تسدد أي تسديدة، ولم تسجل سوى 22 لمسة للكرة، وفقدت الاستحواذ 12 مرة. علاوة على ذلك، لم تنجح سوى في 7 تمريرات من أصل 10. وأدى هذا الأداء الباهت إلى تقييم صريح من ترينت هاتسون، المعلق في راديو بي بي سي ساسكس.

قال هاتسون: "كان أداء أليشا ليهمان ضعيفًا اليوم. لم تكن المباريات القليلة التي لعبتها مؤخرًا في الدوري الإنجليزي للسيدات سهلة أبدًا، خاصةً بعد عودتها وانضمامها إلى فريق يعاني من صعوبات. في اللحظات التي استلمت فيها الكرة ووجدت مساحة صغيرة، بدت اليوم وكأنها أرنب أمام أضواء السيارات".