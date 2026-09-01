تتجاوز المليوني دولار.. المحكمة تُغرم ألفيش بعد فترة حبسه وفسخ عقده مع بوماس!

سعى نادي بوماس في البداية للحصول على 5 ملايين دولار كتعويض، إلى جانب مبلغ إضافي قدره مليون دولار مقابل حقوق الصورة التي سبق دفعها للاعب. واستند النادي المكسيكي في مطالبته إلى بند خرق العقد عقب اعتقال ألفيش في برشلونة بتهم الاعتداء الجنسي.

وفي حين رفضت غرفة حل النزاعات التابعة للفيفا المطالبة في البداية، نجح بوماس في استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي قبل أن يحقق انتصارًا نهائيًا أمام أعلى محكمة في سويسرا.