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Nagelsmann Klopp Germany 2:1Getty/GOAL
Oliver Maywurm

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تبرع طبي وتحسين سمعة ريد بول .. كواليس تعيين كلوب لتدريب ألمانيا

فقرات ومقالات
ألمانيا
كأس العالم
يورجن كلوب
جوليان ناجلسمان

أصبح الأمر مؤكدًا الآن!

ألمانيا لديها مدرب منتخب وطني جديد: كما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) يوم الجمعة، أصبح يورجن كلوب مدربًا للمنتخب الألماني اعتبارًا من الآن.

ويخلف المدرب البالغ من العمر 59 عامًا يوليان ناجلسمان، الذي استقال بعد أيام قليلة من الخروج المخيب للآمال من كأس العالم في دور الـ16 أمام باراجواي (4-5 بركلات الترجيح).

ووقع كلوب عقدًا مع المنتخب الألماني يمتد حتى عام 2030.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) بيرند نويندورف: «أجرينا محادثات مكثفة للغاية مع يورجن. لقد كان خيارنا المفضل منذ البداية. إنه مليء بالطاقة ولديه رغبة كبيرة في العمل».

  • كان إنهاء عقد كلوب كرئيس لقسم كرة القدم في «ريد بول» حتى عام 2029 يُعتبر في السابق العقبة الأهم التي كان لا بد من تجاوزها في طريقه لتولي منصب مدرب المنتخب الألماني. وقد تم استبعاد مسألة تعويض الانتقال الذي يبلغ ملايين اليورو، وبذلك تمكن الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) من تجنب سابقة دفع تعويض انتقال لمدرب المنتخب الألماني لأول مرة على الإطلاق.

    كما أن كلوب لن يظل يعمل مع «ريد بول» كسفير للعلامة التجارية أو مستشار، وهو ما كان محل تكهنات في البداية.

    وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تقديم تبرع بقيمة مليون يورو لمؤسسة «Wings for Life» التابعة للمجموعة، والتي تستخدم هذه الأموال بدورها لدعم الأبحاث الطبية المتعلقة بالحبل الشوكي. بالإضافة إلى ذلك، ستُقام ثلاث مباريات دولية في لايبزيج حتى عام 2030.

    وبالتالي، سمحت «ريد بول» في النهاية لكلوب بالانتقال إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم بسهولة تامة، وهو ما يرجع في جزء منه إلى أن عملاق مشروبات الطاقة يمكنه بذلك تحسين صورته العامة التي تعاني أحيانًا من بعض الصعوبات.

    وكان كلوب قد أكد بالفعل خلال نهائي كأس العالم، الذي غطاه بصفته خبيرًا في قناة «ماجنتا تي في»، أنه توصل إلى اتفاق «سخي للغاية» مع «ريد بول» ليتمكن من الانتقال إلى المنتخب الألماني.

    ومن الواضح أن مخاوف لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني، بشأن راتب كلوب لن تتحقق. وفقًا لصحيفة«بيلد»، سيتقاضى كلوب سنويًّا راتبًا «أعلى بقليل» فقط من سلفه يوليان ناجلسمان (سبعة ملايين يورو).

    وكان ماتيوس قد تحدث سابقًا عن «حزمة مالية إجمالية تسبب الصداع». كما أن عقد كلوب مع «أديداس» (الذي سيتحول الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى «نايكي») لا يمثل مشكلة أيضًا، حيث ينتهي بعد كأس العالم.

    وإلى جانب المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، سينضم إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) أيضًا رفيقا طريقه منذ سنوات بيتر كرافيتز وبيبين ليندرز، بالإضافة إلى اللاعب الدولي السابق سفين بندر كمدرب مساعد. وكان بندر قد أنهى عقده مع نادي SpVgg Unterhaching الذي يلعب في الدوري الإقليمي في أوائل يوليو فقط بعد عامين. وكان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد لعب في صفوف بوروسيا دورتموند لمدة ست سنوات تحت قيادة كلوب، وحقق تحت قيادته لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة.

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    خليفة ناجلسمان

    بمجرد أن بدأت بوادر رحيل ناجلسمان تتضح بشكل متزايد عقب الخروج المبكر من كأس العالم 2026، سرعان ما أصبح كلوب المرشح الأبرز لخلافة المدرب البالغ من العمر 38 عامًا. وفي أعقاب الإعلان عن استقالة ناجلسمان في أوائل يوليو، كان الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) قد أعلن بالفعل عن إجراء محادثات مع كلوب.

    وبالنسبة لكلوب، الذي عمل خلال كأس العالم كمحلل تلفزيوني لقناة«ماجنتا تي في»(MagentaTV) وتصدرت أخباره عناوين الصحف بصفته «مدرب المنتخب الألماني في الظل»، فإن هذه هي أول وظيفة تدريبية له منذ رحيله عن نادي ليفربول في صيف عام 2024. فقد غادر النادي الإنجليزي الكبير آنذاك بعد ما يقرب من تسع سنوات، وأخذ فترة راحة في البداية.

    ولم يحدد كلوب في ما بعد عدة مرات ما إذا كان سيعود للعمل كمدرب أم لا. وبدلاً من ذلك، انضم في أوائل عام 2025 إلى شركة «ريد بول» في منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية، حيث شارك، من بين أمور أخرى، في شؤون نادي «آر بي لايبزيغ».

    وحتى عند استقالة يواكيم لوف بعد بطولة أمم أوروبا 2021، وكذلك عند إقالة هانسي فليك في سبتمبر 2023، كان كلوب يُعتبر عمومًا الخلف المثالي، وارتبط اسمه مرارًا وتكرارًا بمنصب مدرب المنتخب الألماني. لكن نظرًا لأنه استبعد في كلتا الحالتين إمكانية فسخ عقده مع ليفربول، لم يكتسب موضوع ترشيح كلوب لمنصب مدرب المنتخب الألماني زخمًا أكبر في ذلك الوقت.

  • ضد من سيخوض يورجن كلوب مباراته الأولى كمدرب للمنتخب الألماني؟

    وبدلاً من فليك، تولى ناجلسمان مهامه في منتصف سبتمبر 2023. قاد المدرب السابق لبايرن ميونيخ منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أرضها وسط أجواء حماسية، والتي انتهت بخروج غير محظوظ من ربع النهائي على يد إسبانيا التي توجت لاحقًا بطلة لأوروبا.

    وفور ذلك، أعلن ناجلسمان أن الفوز بلقب كأس العالم 2026 هو الهدف المنشود - وهو مشروع باء بالفشل الذريع.

    بعد الفوز الافتتاحي بنتيجة 7-1 على كوراساو، واجهت ألمانيا صعوبات بالفعل في المباراة الثانية من دور المجموعات ضد كوت ديفوار، لكن اللاعب البديل دنيز أونداف أنقذ الموقف بهدفين سجلهما، ليحقق الفريق فوزًا بنتيجة 2-1 ويضمن بذلك صدارة المجموعة. أدى الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 1-2 أمام الإكوادور في ختام دور المجموعات إلى إفساد الأجواء، ثم انتهت المسيرة بشكل مفاجئ تمامًا في دور الـ16 أمام باراغواي.

    في الأيام التي تلت ذلك، تبلورت بشكل متزايد أنباء الاستقالة المبكرة لناجلسمان، الذي كان عقده ساري المفعول حتى ما بعد بطولة أمم أوروبا 2028. وقال ناغلسمان عن استقالته: «لم يكن اتخاذ هذا القرار سهلاً على الإطلاق. كان هدفي الأسمى دائماً هو نجاح الفريق. بعد هذه الخيبة المريرة، يستحق الفريق فرصة لبداية جديدة خالية من الأعباء».

    وسيبدأ هذا البداية الجديدة في نهاية سبتمبر مع كلوب. في المباراة الخارجية ضمن دوري الأمم الأوروبية في هولندا (24 سبتمبر)، سيقف مدرب دورتموند الفائز باللقب في عامي 2011 و2012 على خط التماس مع منتخب ألمانيا للمرة الأولى. وبعد ثلاثة أيام، سيحتفل كلوب بأول مباراة له على أرضه كمدرب للمنتخب الألماني، عندما تلتقي ألمانيا مع اليونان في أوجسبورج، ومن بين المنافسين الآخرين للمنتخب الألماني في المجموعة 2 من الدوري أ في دوري الأمم، صربيا.

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