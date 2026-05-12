كشفوا مدة غيابه بعد الجراحة.. ريال مدريد يتخلص من مخاوف اعتزال ميندي!
عملية جراحية ناجحة في ليون
خضع ميندي لعملية جراحية يوم الاثنين في ليون بعد تعرضه لإصابة عضلية متكررة في فخذه الأيمن. وأجريت العملية في مستشفى جان-ميرموز الخاص على يد الطبيب المتخصص برتراند سونيري-كوتيه، تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد. وأكد النادي لاحقًا نجاح العملية.
استهدفت الجراحة إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في ساق ميندي اليمنى، وهي مشكلة عانى منها المدافع الفرنسي طوال الموسم الحالي. وقعت الإصابة خلال فوز ريال مدريد على إسبانيول في 3 مايو، عندما اضطر ميندي إلى الخروج من الملعب بعد 14 دقيقة فقط. وكانت هذه الإصابة الخامسة له في موسم صعب، وقد أعاقت مرارًا فرصته في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية.
ريال مدريد يؤكد نجاح العملية
أكد نادي ريال مدريد نتائج العملية الجراحية في بيانرسمي. وتُعتبر هذه العملية خطوة مهمة في معالجة المشكلة المستمرة التي حدّت من مشاركة ميندي هذا الموسم.
وجاء في البيان: "خضع لاعبنا فيرلاند ميندي اليوم لعملية جراحية ناجحة، تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد، لإصلاح إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليمنى. وسيبدأ ميندي برنامج إعادة التأهيل في الأيام المقبلة".
نفي شائعات التقاعد
في الأيام التي سبقت العملية الجراحية، أشارت عدة تقارير إعلامية إسبانية إلى أن الوضع قد يهدد مسيرة ميندي الكروية. وادعت بعض وسائل الإعلام أن المدافع قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى عام كامل، بل وذهبت التكهنات إلى حد إثارة احتمال تقاعد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مبكرًا.
لكن هذه المخاوف تم تبديدها منذ ذلك الحين. وأشارت قناة RMC Sport إلى أن المدافع لا ينوي إنهاء مسيرته ولا يزال مصمماً على العودة إلى كرة القدم على أعلى مستوى. كما أثرت مشاكل الإصابة على مكانته الدولية. على الرغم من مشاركته في 10 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، لم يشارك ميندي مع "الديوك" منذ بطولة يورو 2024، حيث لم يشارك في أي مباراة.
هدف إعادة التأهيل والعودة
التوقعات الطبية بعد العملية الجراحية أكثر تفاؤلاً بكثير مما أشارت إليه التقارير السابقة. ومن المتوقع أن يغيب ميندي عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر تقريبًا، حيث يبدأ برنامج إعادة التأهيل. وإذا سارت عملية التعافي وفقًا للخطة الموضوعة، فمن الممكن أن يعود المدافع خلال النصف الأول من الموسم المقبل.
وبالنسبة للاعب والنادي على حد سواء، ستكون استعادة لياقته البدنية الكاملة أمرًا بالغ الأهمية، حيث يسعى اللاعب إلى استعادة مكانه في الجانب الأيسر من دفاع ريال مدريد.