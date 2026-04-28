تأمين بمستوى ترامب ولا يتفوق عليه إلا بابا الفاتيكان.. إنتقادات كبيرة في كندا لموكب إنفانتينو!

تواجه مدينة فانكوفر الكندية حالة من الجدل الواسع مع اقتراب موعد استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 حيث تتركز الأنظار حاليًّا على التكاليف الباهظة والترتيبات الأمنية الاستثنائية المخصصة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
كشفت تقارير صحفية كندية أن الاتحاد الدولي يفرض معايير حماية صارمة تضع رئيسه في تصنيف أمني يعرف بالمستوى الثاني وهو تصنيف يمنح عادة لرؤساء الدول الكبرى وفي مقدمتهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وتؤكد التقارير الواردة من قناة "جلوبال بي سي" الكندية أن هذا المستوى من الحماية لا يتفوق عليه سوى المستوى الأول المخصص حصريًّا لبابا الفاتيكان مما يعكس حجم الرفاهية الأمنية التي يطالب بها وفد الاتحاد الدولي خلال تواجده في المقاطعات الكندية.