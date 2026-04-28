Donald Trump Gianni InfantinoGetty Images
علي رفعت

تأمين بمستوى ترامب ولا يتفوق عليه إلا بابا الفاتيكان.. إنتقادات كبيرة في كندا لموكب إنفانتينو!

مستويات الحماية والبروتوكول الدولي

تواجه مدينة فانكوفر الكندية حالة من الجدل الواسع مع اقتراب موعد استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 حيث تتركز الأنظار حاليًّا على التكاليف الباهظة والترتيبات الأمنية الاستثنائية المخصصة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. 

كشفت تقارير صحفية كندية أن الاتحاد الدولي يفرض معايير حماية صارمة تضع رئيسه في تصنيف أمني يعرف بالمستوى الثاني وهو تصنيف يمنح عادة لرؤساء الدول الكبرى وفي مقدمتهم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتؤكد التقارير الواردة من قناة "جلوبال بي سي" الكندية أن هذا المستوى من الحماية لا يتفوق عليه سوى المستوى الأول المخصص حصريًّا لبابا الفاتيكان مما يعكس حجم الرفاهية الأمنية التي يطالب بها وفد الاتحاد الدولي خلال تواجده في المقاطعات الكندية.


  • كواليس الحراسة والمواكب الرسمية


    تشمل متطلبات التأمين التي فرضتها المنظمة الدولية توفير مواكب رسمية ضخمة تضم دراجات نارية لفتح الطرق وسيارات دفع رباعي مصفحة بالإضافة إلى فرق حماية شخصية مدربة تعمل على مدار 24 ساعة. 

    لا تتوقف المطالب عند هذا الحد بل تمتد لتشمل تأمين المسارات التي يسلكها الموكب وإغلاق طرق رئيسية لضمان سرعة التحرك فضلًا عن إجراء عمليات تفتيش دقيقة وشاملة لجميع الفنادق والمنشآت التي قد يرتادها المسؤول الدولي.

    وتثير هذه التفاصيل تساؤلات حادة حول الجدوى من توفير حماية رئاسية لشخصية رياضية بينما يتم التعامل مع الأمر في الأروقة الرسمية كأمر واقع لا يقبل النقاش لتلبية شروط الاستضافة الدولية.


    غضب سياسي بسبب غياب الشفافية


    أثار التكتيم الحكومي حول الميزانية الفعلية لهذه الترتيبات موجة من الغضب في الأوساط السياسية داخل مقاطعة بريتيش كولومبيا. 

    صرح تريفور هالفورد وهو قائد سياسي محلي بارز بأن هناك انعدامًا تامًّا للشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب على هذه المواكب. 

    وأشار هالفورد إلى أن المسؤولين في الحكومة المحلية ومدينة فانكوفر يرفضون الإفصاح عن الأرقام الدقيقة بحجة وجود اتفاقيات سرية موقعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. 

    ويرى منتقدو هذا النهج أن إخفاء التكاليف الأمنية تحت بند السرية يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الرقابة على ميزانية الدولة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب ترشيد الإنفاق.


  • التساؤلات الشعبية حول هوية الضيف


    في محاولة لقياس الوعي الشعبي بمدى أهمية هذه الشخصية التي تتطلب حماية تضاهي حماية زعماء العالم أجرت وسائل إعلام محلية مقابلات مع مواطنين في شوارع فانكوفر.

    أظهرت النتائج فجوة كبيرة بين الواقع والبروتوكول المفروض حيث فشل الغالبية العظمى من المشاركين في التعرف على اسم أو شكل جياني إنفانتينو. 

    وأعرب مواطنون عن دهشتهم من تخصيص مبالغ خرافية لتأمين شخص لا يشغل منصبًا سياسيًّا ولا يعرفه الجمهور العادي بشكل واسع. 

    عززت هذه اللقاءات من وجهة النظر القائلة بأن الترتيبات الأمنية الحالية ليست إلا مظاهر مبالغ فيها تهدف لتعزيز برستيج المنظمة الكروية على حساب الخزينة العامة للمدينة المستضيفة.


    ذكريات أولمبياد 2010 والعبء المالي


    تعيد هذه الأزمة إلى الأذهان ذكريات استضافة فانكوفر لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2010 والتي شهدت نفقات أمنية تجاوزت كل التوقعات المبدئية وأثقلت كاهل الميزانية لسنوات طويلة.

    يخشى المراقبون من تكرار السيناريو ذاته حيث يتم الانصياع لكل شروط الاتحاد الدولي دون دراسة دقيقة للأثر المالي طويل الأمد. 

    ومع إصرار السلطات المحلية على أن جميع ترتيبات النقل والحماية ستكون متسقة مع تاريخ المدينة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى يبقى القلق سيد الموقف بانتظار الكشف عن الفواتير النهائية التي ستدفعها المقاطعة لتأمين مرور موكب رئيس الاتحاد الدولي في شوارعها. 

    ومن المتوقع أن تزداد الضغوط البرلمانية في الفترة المقبلة لإجبار الحكومة على تقديم كشف حساب واضح يتضمن تكاليف الحراسة والخدمات اللوجستية التي قدمت وسوف تقدم لكبار مسؤولي كرة القدم في العالم.