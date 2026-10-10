حقق لامين يامال، ظاهرة برشلونة ومنتخب إسبانيا، توسعاً رسمياً في نفوذه خارج أرضية الملعب عبر إطلاق أول تعاون له في عالم الموضة، فقد تعاون النجم المراهق مع علامة American Eagle لإطلاق مجموعة مكوّنة من 29 قطعة تعكس أسلوبه الشخصي ونشأته في البيئة الحضرية.
تألق داخل وخارج الملعب .. يامال يقتحم مجال تصميم الأزياء
تعاون تاريخي في برشلونة
يامال في طريقه بسرعة ليصبح أيقونة عالمية، وخطوته الأخيرة تثبت أنه مرتاح في عالم الأزياء الراقية بقدر ما هو مرعب لمدافعي الدوري الإسباني. وبحسب ما ذكرت ماركا، كشف المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا عن مجموعة "American Eagle x Lamine Yamal"، وهي مجموعته الأولى التي تمثل الدخول الرسمي للعلامة التجارية الأمريكية إلى السوق الإسبانية. وقد احتُفل بالإطلاق في جميع أنحاء برشلونة من خلال سلسلة من الفعاليات صُممت لدمج عوالم الرياضة والموسيقى وثقافة الشارع.
وبهذه المناسبة، تحولت المدينة إلى ساحة لعب لعشاق الموضة. فقد أُنشئت مساحة مؤقتة تُعرف باسم "The Studio" في حي درِتا دي ليشامبلي، أتاحت للمعجبين فرصة المشاركة في ورش عمل لتخصيص ملابس الدنيم بقيادة فنانين محليين مثل Urees وOtti Hats. وقد سمح هذا النهج التفاعلي للجمهور بالتعامل مباشرة مع الرؤية الجمالية التي يروّج لها نجم برشلونة.
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فن الشارع وظهور مفاجئ
لم يقتصر الاستحواذ على المدينة على المساحات التجارية، إذ تركت هذه الشراكة أيضًا بصمة دائمة على المشهد الحضري. فقد تم الكشف عن جدارية ضخمة يبلغ ارتفاعها 21 مترًا، أبدعها الفنان الشهير TV Boy، للاحتفاء بهذه الشراكة. ويمثل هذا العمل الفني تحية شامخة لصعود يامال الصاروخي ومكانته المتنامية كأيقونة في عالم الموضة بالنسبة للشباب في إسبانيا وخارجها.
وأخذت الأمور منحى أكثر إثارة في 'American Eagle Beach Club' الواقع في موّل دي لا مارينا. فقد حظي مئات الضيوف المدعوين بمفاجأة تمثلت في ظهور اللاعب نفسه، الذي ابتعد عن جدول تدريباته للمشاركة في منازلة راب. وبصفته حكمًا ضيفًا، انغمس يامال في ثقافة الهيب هوب والشارع التي تؤثر بشكل كبير على اختياراته في الملابس ولغة التصميم في مجموعته الجديدة.
التعبير عن الذات من خلال الأناقة
بالنسبة إلى يامال، فإن هذا المشروع أكبر بكثير من مجرد اتفاق رعاية بسيط، فهو وسيلة للتواصل مع جذوره وجماهيره عبر وسيط مختلف. وقال: "من المميز جدًا أن أرى كيف تنبض مجموعتي مع American Eagle بالحياة هنا، في برشلونة، وكيف يجعل الناس هذه القطع ملكًا لهم".
وأفاض النجم الشاب في الحديث عن شغفه بهذا المجال قائلًا: "الموضة شيء لطالما أحببته، وهذه المجموعة تعكس من أكون وكيف أحب أن أرتدي ملابسي. وقدرتي على مشاركتها مع مدينتي تجعلها أكثر تميزًا".
- Getty Images Entertainment
بناء علامة تجارية للجيل الجديد
يعتقد خبراء التسويق أن هذه الشراكة تمثل ضربة معلم في الوصول إلى مستهلكي جيل Z. وأوضح كريج برومرز، المدير التنفيذي للتسويق في American Eagle، أن هذا التعاون مبني على الارتباط الحقيقي للاعب بأبناء جيله. ووفقًا للعلامة التجارية، فإن الهدف هو توحيد الدنيم والإبداع وثقافة الشباب لبناء حضور أقوى في أوروبا من خلال تجارب رفيعة المستوى مرتبطة بعالم لاعب كرة القدم. ومع استمرار يامال في تحطيم الأرقام القياسية داخل الملعب مع ناديه ومنتخب بلاده، يبدو أن تأثيره خارج الملعب ينمو بوتيرة قياسية مماثلة، ما يرسّخ مكانته كأحد أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم اليوم.
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