على الرغم من دخوله المباراة كبديل في الشوط الثاني، إلا أن ظهور ديفيز انتهى في الدقيقة 70 مع تقدم بايرن 6-0. انخفض اللاعب الدولي الكندي إلى وضع القرفصاء بعد إصابة واضحة بدون احتكاك، وراح يلوح بذراعيه بإحباط قبل أن يواسيه توم بيشوف والمدرب كومباني على خط التماس. هذه النكسة مدمرة بشكل خاص للظهير، الذي عاد مؤخرًا في ديسمبر بعد إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. انتهت المباراة بمزيد من القلق لكومباني، حيث اضطر موسيالا، الذي عاد هو الآخر في يناير بعد إصابة في الساق في كأس العالم للأندية العام الماضي، إلى الخروج من الملعب في الوقت الإضافي بعد أن عانى من مشكلة متكررة في الكاحل.