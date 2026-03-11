Goal.com
تأكيد إصابة ألفونسو ديفيز في أوتار الركبة، كما أعلن بايرن ميونيخ عن غياب جمال موسيالا وجوناس أوربيغ

أكد القسم الطبي في بايرن ميونيخ يوم الأربعاء أن ألفونسو ديفيز وجوناس أوربيغ وجمال موسيالا سيغيبون عن الملاعب لفترة بعد إصابتهم خلال الفوز 6-1 على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. ألقت هذه الأخبار بظلالها على فريق فينسنت كومباني، حيث أكد التقرير الرسمي للنادي أن ديفيز تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى خلال الشوط الثاني من المباراة الأوروبية في بيرغامو، مما شكل انتكاسة كبيرة لفريق متصدر الدوري الألماني خلال فترة حاسمة من الموسم.

  • كوابيس متكررة لديفيز وموسيالا

    على الرغم من دخوله المباراة كبديل في الشوط الثاني، إلا أن ظهور ديفيز انتهى في الدقيقة 70 مع تقدم بايرن 6-0. انخفض اللاعب الدولي الكندي إلى وضع القرفصاء بعد إصابة واضحة بدون احتكاك، وراح يلوح بذراعيه بإحباط قبل أن يواسيه توم بيشوف والمدرب كومباني على خط التماس. هذه النكسة مدمرة بشكل خاص للظهير، الذي عاد مؤخرًا في ديسمبر بعد إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. انتهت المباراة بمزيد من القلق لكومباني، حيث اضطر موسيالا، الذي عاد هو الآخر في يناير بعد إصابة في الساق في كأس العالم للأندية العام الماضي، إلى الخروج من الملعب في الوقت الإضافي بعد أن عانى من مشكلة متكررة في الكاحل.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    بايرن يعلن عن آخر المستجدات بشأن ثلاثي اللاعبين

    وأكد بيان صادر عن النادي أن هذين اللاعبين والحارس أوربيغ "سيغيبون عن الملاعب لفترة"، موضحًا أن: "ديفيز عانى من إصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى، بينما تم تشخيص إصابة الحارس أوربيغ بارتجاج في المخ. أما موسيالا فقد عانى من رد فعل للألم الناجم عن إصابة في الكاحل تعرض لها الصيف الماضي. وقد خضع الثلاثة لفحص شامل من قبل القسم الطبي للنادي".

  • قلق على حارس المرمى بعد إصابة أوربيغ بارتجاج في المخ

    في حين أن خسارة ديفيز وموسيالا تمثل ضربة قوية للعملاق البافاري، فإن القلق بشأن أوربيغ سيثير بعض المخاوف الجادة لكومباني. يتعامل بطل ألمانيا بالفعل مع مخاوف بشأن لياقة مانويل نوير، الذي لم يتمكن من المشاركة في الفوز على أتالانتا في منتصف الأسبوع بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق يوم الجمعة الماضي. يبدو أن أوربيغ، الذي لطالما اعتُبر وريث عرش نوير، سيغيب عن مباراة الدوري الألماني هذا الأسبوع ضد باير ليفركوزن بسبب بروتوكول الارتجاج، مما يعني أن سفين أولرايش قد يحل محله إذا ظل نوير غير متاح.

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    كومباني يواجه صعوبة في اختيار التشكيلة

    مع غياب ثلاثة لاعبين أساسيين، سيتم اختبار عمق التشكيلة. واختتم النادي بيانه الرسمي بالإشارة إلى أن "الثلاثة خضعوا لفحص شامل من قبل القسم الطبي للنادي لتحديد مدى خطورة الإصابات". مع اشتداد المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا، يأمل كومباني في عودة الثلاثي قريبًا. 

