قلق بالغ وتحذير من مخاطر .. حقيقة التخطيط لتأجيل نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

تعاني كندا حاليًا من حريق عدة غابات، وصل إلى المئات، ومتوقع أن تمتد لعدة أشهر، ما أثر على جودة الهواء في عدة ولايات، وأمتدت إلى الغرب الأوسط والشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

تأثير تلك الحرائق وصل إلى نيويورك ونيوجيرسي، في وقت يتجهز به ملعب ميتلايف لاستضافة نهائي مونديال 2026، في 19 من يوليو الجاري.

وقد أصدرت السلطات المحلية في نيوجيرسي تنبيهات على سكانها بضرورة تقليل الأنشطة البدنية الشاقة في الهواء الطلق، مع أخذ فترات راحة إضافية في حال اضطرارهم للخروج.

بل وصُنفت جودة الهواء في نيوجيرسي – الولاية التي يقع بها ملعب ميتلايف – بأنها غير صحية للفئات الحساسية.



