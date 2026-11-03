"هدية مسمومة" للمنتخب السعودي، العراق أمام "ورطة كبرى" والإمارات من أكبر المتضررين .. الفائزون والخاسرون بعد تأجيل كأس آسيا 2027

لنبدأ بالمنتخب صاحب الأرض أولًا، حيث تبدو الصورة في مجملها أنه فائز من ناحية، وخاسر من ناحية أخرى..

بالحديث أولًا عن الجانب الإيجابي في التأجيل؛ فالأمر يتعلق بتجهيز عدد من المصابين، على رأسهم القائد سالم الدوسري الذي عاد للملاعب مؤخرًا، لكنه يتأرجح بين غياب وعودة، في ظل ملاحقة الإصابات له، ناهيك عن عدم جاهزيته البدنية حتى وإن اكتمل شفاؤه.

وبخلاف سالم، هناك الجناح المتألق صالح أبوالشامات، الذي يعاني حاليًا من إصابة في الكتف، وفي حاجة لبعض الوقت للعودة للملاعب، بالإضافة إلى الظهير زكريا هوساوي؛ المصاب بتمزق بسيط في الرباط الصليبي الخلفي.

أما عن الأمور التي تجعل الصقور الخضر خاسرين بقرار تأجيل كأس آسيا لعام كامل، فتتعلق بشقين..

المنتخب السعودي منتشي حاليًا بعد حصده مؤخرًا لقب كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بعد غياب سنوات عن البطولات، وقد استعاد الروح والشخصية التي غابت عنه في السنوات الأخيرة، لذا ربما كان من مصلحة الجيل الحالي أن يقام كأس آسيا 2027 في بداية العام المقبل، دون تأجيل عام كامل.

وإن غضضنا النظر عن الحالة المعنوية المرتفعة حاليًا للاعبيه، فأكبر الخاسرين من قرار التأجيل هو مدربه اليوناني جورجيوس دونيس، الذي لا يحظى بدعم إعلامي كبير، حتى رغم تحقيقه اللقب الخليجي .. وعام كامل من تأجيل كأس آسيا 2027 قد يجعل منصبه في السعودية في مهب الريح!