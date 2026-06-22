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زهيرة عادل

رسميًا | الجمهور لم يستمع للتحذيرات .. تأجيل مواجهة فرنسا والعراق

فرنسا ضد العراق
فرنسا
كأس العالم
العراق

أول مباراة تتعطل بكأس العالم 2026..

أُعلن بشكل رسمي تأجيل مواجهة فرنسا والعراق اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

المباراة لُعب شوطها الأول بشكل طبيعي إلا أن أمطار غزيرة هطلت على ملعب فلادلفيا في آخر ربع ساعة، لكنها لم تؤثر على سير الأحداث.

وفور إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول من لقاء الديوك وأسود الرافدين، تقرر على الفور إخلاء المدرجات من الجماهير، وإخلاء المستطيل الأخضر بالكامل، على إثر تحذيرات جوية تتعلق بعواصف رعدية قريبة من الملعب ورياح شديدة.


  • بروتوكول تأجيل المباريات

    الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يطبق بروتوكلات خاصة بشأن حالات الطقس، إذ أن الأمر متروك للبلد المنظم.

    في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالحديث عن العواصف الرعدية تحديدًا، فإنه إذا تم رصد برق في نطاق الملعب يقارب 8 أميال، يتم إيقاف المباريات على الفور ويتم إخلاء الملعب إلى أن يزول الخطر.

    ويستمر إيقاف المباراة مهما طالت المدة الزمنية إلى أن يزول الخطر تمامًا، إذ تبقى سلامة الحاضرين فوق كل اعتبار، ولا يحق للفيفا الاعتراض.

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  • الجمهور لم يستمع للتحذيرات

    التحذيرات الجوية كانت قد صدرت بالفعل قبل ساعات من انطلاق مباراة فرنسا والعراق، حيث نُصح الجمهور بعدم الحضور لملعب فلادلفيا على إثر تلك التحذيرات الجوية.

    وقد سارع منظمو البطولة والسلطات المحلية إلى إصدار إرشادات السلامة، حيث إن «الظروف الجوية السيئة في المنطقة» كانت تهدد إقامة المباراة في موعدها. وأكد مسؤولو ملعب فيلادلفيا، المعروف أيضًا باسم «لينكولن فاينانشال فيلد»، أن البوابات لن تفتح في الموعد المقرر أصلاً، ويُطلب من المشجعين الذين لم يصلوا بعد الابتعاد عن الملعب حفاظًا على سلامتهم.

    وجاء في بيان أصدره الملعب على X: "بسبب الأحوال الجوية السيئة في المنطقة، سيتم تأجيل فتح البوابات. إذا لم تكن في المنطقة، يرجى عدم التوجه إلى ملعب فيلادلفيا في الوقت الحالي. سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لفتح البوابات بمجرد انقضاء الأحوال الجوية السيئة. إذا كنت بالقرب من ملعب فيلادلفيا، يرجى البحث عن مأوى".

    لكن الجمهور لم يستمع للتحذيرات، وقد حضر للملعب فور زوال الخطر، ضاربًا بعرض الحائط ما قيل عن احتمالية عودة الخطر من جديد، وهو ما حدث بالفعل وتسبب في تأجيل الشوط الثاني.

  • الرهانات كبيرة بالنسبة للمتنافسين

    تأتي هذه الاضطرابات الجوية في وقت حرج لكلا البلدين في المجموعة الأولى. دخلت فرنسا البطولة وهي في أفضل حالاتها، بعد أن فازت بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة، بما في ذلك انتصاراتها الساحقة في المباريات الودية على كولومبيا والبرازيل.

    وقد استهل فريق ديدييه ديشان مشواره في البطولة بفوزه 3-1 على السنغال، ويطمح الآن إلى حسم تأهله مبكراً إلى دور الـ32.

    أما بالنسبة للعراق، فإن هذه الظروف تضيف صعوبة إضافية إلى موقف يتعين عليه فيه الفوز. بعد الهزيمة 4-1 أمام النرويج في مباراته الافتتاحية، يحتاج فريق جراهام أرنولد إلى نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.

    أظهر «أسود بلاد ما بين النهرين» لمحات من الجودة في مباراته الافتتاحية، لا سيما من خلال المهاجم أيمن حسين، لكن الأخطاء الدفاعية الفردية كلفت الفريق غالياً في بوسطن.

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    التباديل المحتملة للمجموعات

    في حال فوز فرنسا، سيرتفع رصيدهم إلى ست نقاط، مما يضمن تأهلهم إلى الدور التالي. ومع ذلك، إذا سمحت الأحوال الجوية بإقامة المباراة وحقق العراق نتيجة مفاجئة، فستصبح المنافسة في المجموعة الأولى مفتوحة تمامًا، مما سيجبر حامل لقب كأس العالم مرتين على خوض مباراة حاسمة ضد النرويج.

    وإذا تأخرت المباراة بشكل كبير، فقد يؤثر ذلك سلبًا على دورة الاستعداد البدني للفريقين قبل مبارياتهما الأخيرة في دور المجموعات. ويُنصح المشجعون بمتابعة القنوات الرسمية للبطولة للحصول على المزيد من المستجدات.

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