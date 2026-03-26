Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Paris Saint-Germain Lens postponement Liverpool GFXGOAL

ترجمه

تأجيل المباريات واستحضار ذكرى هيلزبره - باريس سان جيرمان لا يخجل من شيء! الدوري الفرنسي يضع نفسه في موقف محرج بمعاملته الخاصة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا

مقال رأي
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
لانس
فقرات ومقالات
باريس سان جيرمان ضد ليفربول
ليفربول
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في كرة القدم الأوروبية. وهو حامل لقب دوري أبطال أوروبا حالياً لسبب وجيه، حيث يضم نجوم من الطراز الأول يتنافسون من أجل بعضهم البعض كفريق متماسك، وليس كـ«جالاكتيكوس» الزائفين الذين عرفهم الفريق في الماضي. وعلى مقاعد البدلاء، يقودهم أحد ألمع العقول في عالم كرة القدم وأكثر المدربين احتراماً. لكن شرعية دفاعهم عن اللقب أصبحت الآن موضع تساؤل، وهو أمر مبرر.

تأكد يوم الخميس أن نادي باريس سان جيرمان (PSG) قد نجح في تأجيل مباراة بالدوري الفرنسي بين موعدين له في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن المباراة المعنية هي مباراة خارج أرضه أمام لينس، أحد منافسيه على اللقب.

ليست هذه المرة الأولى التي ينجح فيها النادي في هذه الحيلة، وعلى الرغم من أنها لن تكون الأخيرة على الأرجح، إلا أنها يجب أن تكون كذلك. إن باريس سان جيرمان يتلاعب فعلياً بالجدول المزدحم لكرة القدم ليناسب مصالحه، بدلاً من محاولة المساعدة في معالجة مشكلة تؤثر على جميع الأندية. إن أفعاله لا تتماشى مع روح الرياضة وقد لطخت صورة كرة القدم الفرنسية.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-NICEAFP

    "السخرية"

    خفضت الدوري الفرنسي عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا اعتبارًا من بداية موسم 2023-2024، تنفيذاً لقرار تم اتخاذه في عام 2021. وقد تم ذكر أسباب عديدة، منها تقليل عدد الفرق التي لم يعد لديها ما تخوضه وزيادة التنافسية، على الرغم من أن التفسير الرئيسي كان يتعلق بازدحام جدول المباريات، لا سيما في أعقاب التراكم الذي تسبب فيه جائحة فيروس كورونا.

    ونظرًا لأن كل فريق يلعب الآن 34 مباراة فقط في الدوري الفرنسي في الموسم، فإن هناك فجوات أكبر في الجدول المحلي لإقامة المباريات في حالة التأجيل. في البداية، قررت رابطة الدوري الفرنسي (LFP) - الهيئة الإدارية لكرة القدم الفرنسية - أنها ستبدأ في إعادة ترتيب المباريات لمنح كل فريق لا يزال في البطولات الأوروبية خلال مراحل خروج المغلوب مزيدًا من الراحة.

    ونظرًا لأن الدوري الفرنسي يتوق بشدة إلى أن يحقق أنديته أداءً أفضل في أوروبا ويحسن معاملته في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مقارنةً بالدوريات الخمسة الكبرى الأخرى، فقد كانت هذه الفكرة منطقية من بعض النواحي، لكنها أثارت غضب الفرق الأخرى في الدوري، التي ادعت أنها قد نُسيت في الخطة الكبرى. في وقت الجولات الأولى من التأجيلات في أبريل 2024، كان لو هافر يخوض معركة الهبوط، وتم تغيير مواعيد مبارياته ومباريات منافسيه، وأطلق رئيس النادي جان ميشيل روسييه غضبه على باريس سان جيرمان لدوره في هذه التغييرات.

    قال روسييه: "لقد صغت نصًا لأرسله إلى الدوري الفرنسي لأعبر عن شعوري تجاه استهزاء باريس سان جيرمان بدورينا، إنهم يسخرون من الناس". واتفق أنطوان كومبوار، مدرب نانت آنذاك، مع روسييه، قائلاً: "تريد رابطة الدوري الفرنسي حماية الأندية في المسابقات الأوروبية، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إضعاف الفرق التي تناضل من أجل البقاء. أعتقد أن الدوري يجب أن يحمي الدوري؛ والمسابقات الأوروبية تأتي بعد ذلك".

    • إعلان
  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    هزيمة تشيلسي

    كانت مباراة باريس سان جيرمان مع تشيلسي، الفائز بكأس العالم للأندية، تُعتبر واحدة من أكثر المواجهات إثارة قبل انطلاق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وفي النهاية، اتضح أنها كانت مباراة من جانب واحد تمامًا، حيث ألحق «ملوك أوروبا» بخصمهم أسوأ هزيمة في تاريخه من حيث النتيجة الإجمالية في المسابقات الأوروبية، بعد أن سحقوه بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

    الإجماع العام هو أن تشيلسي أقل شأناً من باريس سان جيرمان، وأن نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، الذي انتهى بفوز البلوز 3-0، لم يكن انعكاساً دقيقاً لمستويات الفريقين، ولكن ربما لم تكن هذه المواجهة كذلك أيضاً. بين خسارتهم 5-2 في بارك دي برانس يوم الأربعاء وهزيمتهم 3-0 في ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء التالي، كان على رجال ليام روزينيور خوض معركة صعبة مع فريق نيوكاسل يونايتد شديد التنافسية مساء السبت. في الوقت نفسه، كان باريس سان جيرمان في عطلة نهاية الأسبوع.

    طريقة الهزيمة الساحقة التي تعرض لها تشيلسي جعلت الشكاوى قليلة جدًا في غرب لندن بعد المباراة، لكن من الصعب تصديق أن الراحة الإضافية التي حظي بها باريس سان جيرمان لم تلعب دورًا في الفارق الكبير في النتيجة. 

    هناك أيضًا مفارقة كبيرة تتمثل في أنه بينما يُعد باريس سان جيرمان هو القاسم المشترك الوحيد الذي استفاد من تعديلات جدول مباريات الدوري الفرنسي في المواسم الثلاثة الماضية، فإن نادي ستراسبورغ الشقيق لتشيلسي قد تلقى أيضًا بعض المساعدة بعد وصوله إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات، مما أزال أي رد فعل سلبي محتمل من اتحاد BlueCo الذي يمتلك كلا الفريقين. 

    لكن لا تتوقع أن يتم إسكات ليفربول بنفس الطريقة.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-ANGERSAFP

    غضب لينس

    لطالما قوبلت قدرة باريس سان جيرمان على تأجيل مباريات الدوري الفرنسي باللامبالاة وبتقبل الأمر على أنه «حقيقة واقعة». فعادةً ما يكتسح الفريق اللقب، ويبقى على الفرق الأخرى أن تلتزم بالترتيب.

    لكن هذه المرة الأمر مختلف. فقد ضغط لينس، النادي المستضعف من مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 32 ألف نسمة، على النادي العاصمي طوال الموسم. ولا يفصل بين الفريقين حالياً سوى نقطة واحدة، على الرغم من أن باريس سان جيرمان المتصدر لا يزال لديه مباراة مؤجلة من نهاية الأسبوع بين فوزه على تشيلسي.

    ومن المفهوم أن لينس لم يكن سعيداً بتغيير موعد المواجهة الحاسمة على اللقب، التي كان من المقرر إجراؤها في 11 أبريل. وجاء في بيان صدر يوم الاثنين: "يبدو أن اتجاهاً مقلقاً بدأ يتشكل: وهو أن الدوري الفرنسي يتم إهماله ليصبح مجرد متغير يمكن تعديله وفقاً للمتطلبات الأوروبية لبعض الأندية. هذا أمر غير رياضي، ومن الصعب العثور على فكرة مماثلة في الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى.

    "إن تغيير موعد هذه المباراة اليوم يعني أن نادي راسينغ كلوب دي لينس لن يخوض أي مباراة تنافسية لمدة 15 يوماً، ثم سيضطر إلى خوض مباريات كل ثلاثة أيام. إنه جدول لا يتوافق مع الجدول الذي تم تحديده في بداية الموسم، ولا يناسب نادياً لا يستطيع التعامل مع هذه القيود الجديدة دون عواقب".

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH62-PSG-REAL MADRIDAFP

    تعليقات هيلزبره

    أشعل المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، نار الجدل هذا الأسبوع عندما ادعى أن النادي ما كان ليقدم طلبه إلى الدوري الفرنسي لو كانت مبارياته في دوري أبطال أوروبا قد وقعت يومي الثلاثاء 7 أبريل والأربعاء 15 أبريل، بدلاً من الأربعاء 8 أبريل والثلاثاء 14 أبريل. وأقر بأن ليفربول ما كان ليوافق على ذلك أبداً، لأن النادي لا يلعب في 15 أبريل احتراماً لذكرى كارثة هيلزبره، مما لم يترك لباريس سان جيرمان خياراً سوى اللجوء إلى الدوري الفرنسي بدلاً من ذلك.

    نعم، لقد قال هذا بالفعل. قال كامبوس لـ RMC Sport: "في البداية، كنا نرغب في لعب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يوم الأربعاء. ولكن بما أن ليفربول لا يمكنه اللعب في 15 أبريل، فقد احترمنا تاريخ ليفربول لأنه تاريخ مأساوي للنادي. 

    "كانت فكرتنا دائماً هي الدفاع ليس فقط عن باريس سان جيرمان، بل عن كرة القدم الفرنسية في السياق الحالي الذي احتلنا فيه المركز الخامس. الدوري الفرنسي في وضع قد يفقده المركز الخامس [للمشاركة في البطولات الأوروبية]، وهذا سيشكل مشاكل ليس فقط لباريس سان جيرمان، بل لجميع الفرق الفرنسية.

    "القرار الأفضل هو اللعب [ضد لانس] في موعد آخر. موقف باريس سان جيرمان واضح جدًا وهو نتيجة تفكير عميق من جانبنا جميعًا بشأن المزايا والعيوب التي يجلبها ذلك، ليس فقط لباريس سان جيرمان، بل لكرة القدم الفرنسية. وفي الوقت نفسه، يجب أن أقول لكم إننا لا نملك أي شيء ضد لانس. وسيكون الأمر نفسه مع أي فريق آخر."

    حاول كامبوس تصوير موقف هيلزبره على أنه علامة احترام من باريس سان جيرمان، لكن يبدو بدلاً من ذلك أنهم يستخدمون تقاليد ليفربول لتبرير احتياجاتهم الأنانية.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    مشكلة في التقويم؟

    ما يغيب عن النقاش الدائر حول تدخل باريس سان جيرمان ودوري الدرجة الأولى الفرنسي هو أن كرة القدم الاحترافية تعاني بالفعل من مشكلة ازدحام جدول المباريات. فقد تجاوزت الشدة والطاقة المطلوبتين للعب في عصرنا الحالي ما توصلت إليه العلوم الحديثة في مجال الوقاية من الإصابات والإرهاق. ويبدو أن الحل الوحيد هو تقليل عدد المباريات وزيادة فترات الراحة.

    وتُعد حالة باريس سان جيرمان على وجه الخصوص دليلاً على ضرورة توزيع المباريات. فقد لعب الفريق 65 مباراة في موسم 2024-2025، بما في ذلك كأس العالم للأندية التي استهلكت جزءاً كبيراً من فترة الإعداد للموسم الحالي. وحتى الآن، لعب الفريق بالفعل 43 مباراة في موسم 2025-2026.

    لو استخدم باريس سان جيرمان مكانته كنادي الأكثر نفوذاً في كرة القدم الفرنسية ومن بين الأندية الكبرى في أوروبا لمحاولة تحسين ظروف هذه الرياضة، لكان العالم أكثر تسامحاً مع هذه المناورات. لكنه لم يحاول حتى السير في هذا الاتجاه. 

    لا يزال التفاوت بينه وبين بقية أندية الدوري الفرنسي هائلاً، في حين أنه يمكنه في كثير من الأحيان إشراك تشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين التي تتمتع بمستوى جيد يكفي للتغلب على معظم الفرق الأخرى في الدوري عندما لا يتم إلغاء مبارياته. إنها حيلة أنانية متعمدة تهدف إلى زيادة فرصه في الفوز بدوري أبطال أوروبا، بينما يبذل بقية القارة قصارى جهدهم لمحاولة مواكبة مساعيه. 

  • Paris Saint-Germain FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    المفضلة لسبب وجيه

    يمكننا أن نُعجب بلويس إنريكي لتكتيكاته، وأوسمان ديمبيلي لإعادة اكتشافه لنفسه، وفيتينها لقدرته على صناعة اللعب، وبقية نجوم باريس سان جيرمان لكرة القدم الرائعة التي يقدمونها — وفي الوقت نفسه ننتقدهم لاكتسابهم ميزة غير عادلة على منافسيهم. ولا داعي لأن تكون هذه الأفكار متعارضة مع بعضها البعض.

    ستظل التساؤلات حول جدول مباريات كرة القدم قائمة لسنوات قادمة، لكن من المفترض أن تكون نهاية الموسم حافلة بالأحداث. ليس من المستغرب أن تكون حملتا باريس سان جيرمان الأخيرتان في دوري أبطال أوروبا قد اتسمتا بطابع "بنجامين باتون"، حيث عانى الفريق في البداية عندما لم يتمكن من تأجيل مباريات الدوري الفرنسي، لكنه ازدهر لاحقًا عندما تم تمهيد الطريق أمامه لتحقيق النجاح الأوروبي.

    وقد انتقد مدرب ليفربول، آرني سلوت، باستمرار الجدول المزدحم الذي اضطر فريقه إلى تحمله هذا الموسم. وعندما يقف أمام الميكروفون في المرة القادمة، نتوقع أن يوجه بعض الكلمات القاسية حول اضطرار فريقه لمواجهة فولهام في الوقت الذي يستمتع فيه منافسوه في دوري أبطال أوروبا بفترة راحة مدتها خمسة أيام.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول