تأجيل المباريات واستحضار ذكرى هيلزبره - باريس سان جيرمان لا يخجل من شيء! الدوري الفرنسي يضع نفسه في موقف محرج بمعاملته الخاصة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا

خفضت الدوري الفرنسي عدد الفرق المشاركة من 20 إلى 18 فريقًا اعتبارًا من بداية موسم 2023-2024، تنفيذاً لقرار تم اتخاذه في عام 2021. وقد تم ذكر أسباب عديدة، منها تقليل عدد الفرق التي لم يعد لديها ما تخوضه وزيادة التنافسية، على الرغم من أن التفسير الرئيسي كان يتعلق بازدحام جدول المباريات، لا سيما في أعقاب التراكم الذي تسبب فيه جائحة فيروس كورونا.

ونظرًا لأن كل فريق يلعب الآن 34 مباراة فقط في الدوري الفرنسي في الموسم، فإن هناك فجوات أكبر في الجدول المحلي لإقامة المباريات في حالة التأجيل. في البداية، قررت رابطة الدوري الفرنسي (LFP) - الهيئة الإدارية لكرة القدم الفرنسية - أنها ستبدأ في إعادة ترتيب المباريات لمنح كل فريق لا يزال في البطولات الأوروبية خلال مراحل خروج المغلوب مزيدًا من الراحة.

ونظرًا لأن الدوري الفرنسي يتوق بشدة إلى أن يحقق أنديته أداءً أفضل في أوروبا ويحسن معاملته في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مقارنةً بالدوريات الخمسة الكبرى الأخرى، فقد كانت هذه الفكرة منطقية من بعض النواحي، لكنها أثارت غضب الفرق الأخرى في الدوري، التي ادعت أنها قد نُسيت في الخطة الكبرى. في وقت الجولات الأولى من التأجيلات في أبريل 2024، كان لو هافر يخوض معركة الهبوط، وتم تغيير مواعيد مبارياته ومباريات منافسيه، وأطلق رئيس النادي جان ميشيل روسييه غضبه على باريس سان جيرمان لدوره في هذه التغييرات.

قال روسييه: "لقد صغت نصًا لأرسله إلى الدوري الفرنسي لأعبر عن شعوري تجاه استهزاء باريس سان جيرمان بدورينا، إنهم يسخرون من الناس". واتفق أنطوان كومبوار، مدرب نانت آنذاك، مع روسييه، قائلاً: "تريد رابطة الدوري الفرنسي حماية الأندية في المسابقات الأوروبية، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إضعاف الفرق التي تناضل من أجل البقاء. أعتقد أن الدوري يجب أن يحمي الدوري؛ والمسابقات الأوروبية تأتي بعد ذلك".