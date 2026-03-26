تأجيل المباريات واستحضار ذكرى هيلزبره - باريس سان جيرمان لا يخجل من شيء! الدوري الفرنسي يضع نفسه في موقف محرج بمعاملته الخاصة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا

أشعل المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، نار الجدل هذا الأسبوع عندما ادعى أن النادي ما كان ليقدم طلبه إلى الدوري الفرنسي لو كانت مبارياته في دوري أبطال أوروبا قد وقعت يومي الثلاثاء 7 أبريل والأربعاء 15 أبريل، بدلاً من الأربعاء 8 أبريل والثلاثاء 14 أبريل. وأقر بأن ليفربول ما كان ليوافق على ذلك أبداً، لأن النادي لا يلعب في 15 أبريل احتراماً لذكرى كارثة هيلزبره، مما لم يترك لباريس سان جيرمان خياراً سوى اللجوء إلى الدوري الفرنسي بدلاً من ذلك.
نعم، لقد قال هذا بالفعل. قال كامبوس لـ RMC Sport: "في البداية، كنا نرغب في لعب دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يوم الأربعاء. ولكن بما أن ليفربول لا يمكنه اللعب في 15 أبريل، فقد احترمنا تاريخ ليفربول لأنه تاريخ مأساوي للنادي.
"كانت فكرتنا دائماً هي الدفاع ليس فقط عن باريس سان جيرمان، بل عن كرة القدم الفرنسية في السياق الحالي الذي احتلنا فيه المركز الخامس. الدوري الفرنسي في وضع قد يفقده المركز الخامس [للمشاركة في البطولات الأوروبية]، وهذا سيشكل مشاكل ليس فقط لباريس سان جيرمان، بل لجميع الفرق الفرنسية.
"القرار الأفضل هو اللعب [ضد لانس] في موعد آخر. موقف باريس سان جيرمان واضح جدًا وهو نتيجة تفكير عميق من جانبنا جميعًا بشأن المزايا والعيوب التي يجلبها ذلك، ليس فقط لباريس سان جيرمان، بل لكرة القدم الفرنسية. وفي الوقت نفسه، يجب أن أقول لكم إننا لا نملك أي شيء ضد لانس. وسيكون الأمر نفسه مع أي فريق آخر."
حاول كامبوس تصوير موقف هيلزبره على أنه علامة احترام من باريس سان جيرمان، لكن يبدو بدلاً من ذلك أنهم يستخدمون تقاليد ليفربول لتبرير احتياجاتهم الأنانية.