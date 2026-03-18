تأثير كريستيانو رونالدو! رئيس الدوري الإسباني يكشف عن «دفعة قوية» تلقاها نادي ألميريا منذ استثمار نجم «الناصر» في النادي الإسباني
حصل نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق على حصة تبلغ 25 في المائة في النادي من خلال شركته «CR7 Sports Investments». وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات قد أعرب سابقاً عن رؤيته الشاملة لهذه الخطوة الإدارية، قائلاً: «لطالما كان لديّ طموح المساهمة في كرة القدم خارج الملعب. ويُعدّ نادي أودي ألميريا ناديًا إسبانيًا يتمتع بأسس قوية وإمكانات نمو واضحة. وأرغب في العمل مع الفريق الذي يقود النادي لدعمه في مرحلته الجديدة من النمو."
خلال عرض التقرير الاقتصادي لدوري الدرجة الأولى الإسباني (لا ليغا) للموسم 2024-2025، استعرض تيباس بالتفصيل النمو الرقمي التحويلي الذي شهده النادي الأندلسي. وشدد على أن انضمام المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا يمثل رصيدًا استراتيجيًا. وقال الرئيس: "على الأقل على الصعيد الإعلامي، أدى ذلك إلى زيادة عدد متابعي ألميريا على شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 25 في المائة، وإذا لم أكن مخطئاً، فقد أصبح النادي الخامس أو السادس في إسبانيا من حيث عدد المتابعين. وإذا حقق ذلك "تفاعلاً" مناسباً، فإن التواجد اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي مع وجود عدد كبير من المتابعين يمنحك قيمة كبيرة عند البحث عن رعاة وكل ما يترتب على ذلك".
وأوضح المسؤول التنفيذي في الدوري أن هذا المزيج من الجمهور والتفاعل يضاعف جاذبية «الروجيبلانكوس» بالنسبة للعلامات التجارية، مما يولد عوائد اقتصادية تتجاوز حدود الملعب. وهو يعتقد أن البعد العالمي لمهاجم «النصر» يعمل كعامل محفز لتعزيز مكانة النادي على الصعيد الدولي. وأضاف تيباس: "أعتقد أن لاعباً مثل كريستيانو رونالدو، بصفته مستثمراً وحليفاً، يمنح ألميريا دفعة قوية أعتقد أنها ستستفيد منها، لأنهم يعملون على ذلك، وأعتقد أن هذا جزء مهم من سبب وجود كريستيانو رونالدو في ألميريا".
في حين تزدهر إدارة النادي بفضل مستثمريها البارزين، يظل المدرب روبي مركزاً تماماً على التحدي الرياضي. يخوض الفريق حالياً صراعاً محتدماً على الصعود التلقائي، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب متساوياً في النقاط مع ديبورتيفو لا كورونيا صاحب المركز الثاني. ولا يزال الهدف الأسمى للنادي هو ضمان العودة إلى الدوري الممتاز بحلول الجولة الأخيرة من الدوري.
