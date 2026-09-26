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"تأثرت بشكل مباشر".. ماتا يطالب بلقب في الدوري الإنجليزي عقب أزمة مانشستر سيتي!
ماتا يعلق على الحكم المذهل الصادر بحق سيتي
وجّه ماتا ردًا ساخرًا على أنباء إدانة مانشستر سيتي بالغالبية العظمى من التهم المالية التي وجّهها له الدوري الإنجليزي الممتاز. اللاعب الإسباني، الذي قضى فترة ناجحة استمرت ثماني سنوات في أولد ترافورد بين عامي 2014 و2022، كان شخصية بارزة في صفوف مانشستر يونايتد الذي غالبًا ما احتل مركز الوصيف خلف غريمه المحلي خلال فترة من الهيمنة غير المسبوقة للنصف الأزرق من مانشستر.
وخلال تغطية شبكة ITV لمباراة دوري الأمم الأوروبية بين إنجلترا وإسبانيا، تناول لاعب الوسط المخضرم التداعيات المحتملة للتحقيق. وقال: «في الواقع، هذا يؤثر عليّ بشكل مباشر. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأخوض عددًا كافيًا من المباريات وأفوز ببعض الألقاب، لكنني لم أفز قط بالدوري الإنجليزي الممتاز، أم أنني فزت؟ لا أعرف ما الذي سيحدث لكنني أعتقد أنهم على حق. بالطبع ما قاله رودري عادل، بشأن الألقاب التي فازوا بها على أرض الملعب، وأعتقد أنه يشعر بأنهم كانوا الفريق الأفضل على أرض الملعب، لكن من يقول إن هذا هو التصرف الصحيح؟»
وتأتي تصريحاته في وقت أفادت فيه التقارير بأن لجنة مستقلة أيّدت 114 من أصل 115 اتهامًا قدّمها الدوري في الأصل في فبراير 2023.
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مسؤولو الاتحاد يواصلون تحديهم رغم النتائج
على الرغم من خطورة النتائج التي كُشف عنها، فقد حافظ مانشستر سيتي على موقف ثابت وحازم طوال هذه العملية. فقد نفى النادي دائمًا ارتكاب أي مخالفات، مُصرًا على أنه يمتلك "أدلة دامغة" تدعم موقفه.
وتعزيزًا لهذا الرد الرسمي، وجّه رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك رسالة مفتوحة إلى الجماهير لطمأنتهم خلال فترة من التدقيق الإعلامي المكثف. وأكد الرئيس في رسالته على عزم النادي على تبرئة سمعته، إذ كتب: "بعد التقارير الإعلامية التي نُشرت يوم الجمعة، سيكون كثيرون منكم قد أمضوا أمسيتهم في الإجابة عن الأسئلة والرد على الرسائل من الأصدقاء والعائلة والزملاء. وأنا كذلك. وهذا ما قلته لعائلتي: لا تزال أمام إجراءات الدوري الإنجليزي الممتاز طريق طويل، وثقتنا وعزمنا على إثبات براءة النادي بالقدر نفسه من القوة التي كانا عليها عند بداية هذه القضية."
عملية الاستئناف والعقوبات المحتملة
وبينما ينتظر عالم كرة القدم اتضاح الصورة، لا يزال طابع العقوبات المحتملة موضوعاً لجدل واسع. وقد أشار خبراء قانونيون إلى أنه على الرغم من امتلاك اللجنة صلاحية سحب الألقاب أو فرض الهبوط، فإنها كثيراً ما تفضّل العقوبات التي تؤثر في مستقبل النادي بدلاً من إعادة كتابة الماضي.
ومن شأن أي استئناف أن يؤخّر تطبيق العقوبات المحتملة، بما في ذلك الغرامات المالية أو خصم النقاط أو غيرها من العقوبات. وتمنح القاعدة W.51.7 اللجنة مرونة كبيرة في وضع العواقب المناسبة، شريطة أن تُعتبر متناسبة مع خطورة المخالفات المالية التي كُشف عنها خلال التحقيق الذي استمر أربع سنوات وامتد على مدى العقد الواقع بين عامي 2009 و2018.
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الطريق نحو الاستئناف
القضية أبعد ما تكون عن نهايتها، إذ تتجه التوقعات على نطاق واسع إلى أن يتقدّم مانشستر سيتي باستئناف رسمي ضد قرار اللجنة المستقلة. ووفقًا للبروتوكولات المعمول بها في الدوري، فإن أمام النادي مهلة مدتها 14 يومًا من تاريخ صدور القرار لتقديم طعنه. وسيُنظر في هذا الاستئناف من قبل لجنة منفصلة مكوّنة من ثلاثة أعضاء، برئاسة السير غاري هيكينبوتوم، القاضي السابق في المحكمة العليا. وتُعدّ هذه المرحلة من العملية بالغة الأهمية، إذ يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز أن الحكم الذي ستصدره لجنة الاستئناف في نهاية المطاف نهائي، بمعنى أنه لا يمكن رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي.
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