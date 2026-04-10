Goal.com
مباشر
GettyRichard Pelham

ترجمه

تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف، الملاكمة: متى ستقام المباراة؟ الموعد، التاريخ، المكان، البث المدفوع، السعر، التكلفة، البث المباشر على التلفزيون المجاني والبث المباشر عبر الإنترنت

يعود بطل العالم السابق في الملاكمة تايسون فيوري إلى الحلبة ليواجه أرسلانبيك محمودوف. يقدم لكم موقع SPOX جميع المعلومات حول هذه المباراة.

تايسون فوري يريد أن يخوض التجربة مرة أخرى. كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد أعلن اعتزاله رياضة الملاكمة بعد مباراته الأخيرة قبل حوالي 13 شهرًا ضد أولكسندر أوزيك. لكن تم التأكيد قبل بضعة أسابيع على أن بطل العالم السابق مرتين في وزن الثقيل سيحتفل بعودته في 11 أبريل. وسيعود فوري إلى الحلبة لمواجهة أرسلانبيك محمودوف.

تجدون جميع المعلومات حول هذا الحدث هنا في هذا المقال.

  تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف، الملاكمة: متى ستقام المباراة؟ الموعد، التاريخ، المكان

    ستُقام مباراة تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف يوم السبت 11 أبريل 2026. وقد تم اختيار ملعب نادي توتنهام هوتسبير، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون مكان إقامة المباراة، وبالتالي ستُقام المباراة في العاصمة الإنجليزية لندن.

  • Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov - Press ConferenceGetty Images Sport

    تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف، الملاكمة: متى ستقام المباراة؟ الموعد ووقت البدء

    من المقرر أن تبدأ المباراة الرئيسية بين فيوري وماخمودوف يوم السبت في الساعة 23:00 بتوقيت ألمانيا. وستُقام قبل ذلك بعض المباريات التمهيدية، ومن المقرر أن تبدأ البطاقة الرئيسية في الساعة 20:00.

    بمجرد انتهاء آخر مباراة تمهيدية، ستبدأ المواجهة بين فيوري ومحمودوف التي قد تستمر حتى 11 جولة. يتسع ملعب توتنهام هوتسبير لـ 70,000 متفرج لمشاهدة المباراة.

  • تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف، الملاكمة: البث المدفوع، السعر، التكلفة، البث المباشر على التلفزيون المجاني والبث المباشر عبر الإنترنت

    يتم الترويج للمباراة بين فوري ومحمودوف على أنها حدث "Ring"، وستُعرض حصريًّا على Netflix. لذا، ستحتاجون إلى اشتراك في خدمة البث العملاقة هذه لمشاهدة مباراة فوري ضد محمودوف مباشرةً. والخبر السار هو أنه كمشترك في Netflix، لن تتحمل أي تكاليف إضافية لمشاهدة المباراة، فاشتراكك العادي كافٍ. تبدأ البث في الساعة 8 مساءً بالمباريات التمهيدية للبطاقة الرئيسية، ومن الساعة 11 مساءً تبدأ المباراة بين فوري ومحمودوف.

    في آخر مباراة ملاكمة على Netflix حتى الآن في ديسمبر 2025 بين جيك بول وأنتوني جوشوا، لم تكن هناك رسوم إضافية على الاشتراك النشط. لم يتم عرض البث بنظام الدفع مقابل المشاهدة. وينطبق الأمر نفسه الآن على مباراة فوري ضد محمودوف.

    • المباراة: تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف
    • التاريخ: السبت، 11 أبريل 2026
    • الوقت: 23:00 (بتوقيت ألمانيا)
    • المكان: استاد توتنهام هوتسبير (لندن، إنجلترا)
    • البث:Netflix
  • Boxing In Sheffield - Dave Allen v Arslanbek MakhmudovGetty Images Sport

    تايسون فوري ضد أرسلانبيك محمودوف: المواجهات المباشرة

     تايسون فوريأرسلانبيك محمودوف
    اللقب"الملك الغجري""الأسد"
    العمر3736 سنة
    الطول2,06 م1,98 م
    طول الذراع216 سمحوالي 198 سم
    فئة الوزنالوزن الثقيلالوزن الثقيل
    الجنسيةالمملكة المتحدةروسيا
    الأسلوبالوقفة اليمنىالضربة اليمنى
    سجل المحترفين34–1–119–1
    الخسائر بالضربة القاضية2418
    نسبة الضربات القاضية7195
    أبرز الإنجازاتبطل العالم مرتين في الوزن الثقيل، انتصارات على فلاديمير كليتشكو وديونتاي وايلدر وغيرهم حامل لقب WBA-NABA عدة مرات، يُعتبر أحد أقوى الملاكمين في الوزن الثقيل
  • Oleksandr Usyk v Tyson Fury 2 - Fight NightGetty Images Sport

    عودة تايسون فيوري

    يُعد تايسون فوري أحد أبرز ملاكمي الوزن الثقيل في جيله. في عام 2015، نجح البريطاني في انتزاع عدة أحزمة بطولة العالم من المهيمن لسنوات طويلة فلاديمير كليتشكو، ليُنهي بذلك حقبة كاملة في فئة الوزن الثقيل. لكن هذا الانتصار تلاه انحدار حاد في مسيرة فوري. عانى "الملك الغجري" من مشاكل شخصية خطيرة، منها الاكتئاب وتعاطي المخدرات والسمنة المفرطة. ونتيجة لذلك، تخلى عن ألقابه واختفى مؤقتًا تمامًا من عالم الملاكمة الاحترافية.

    في عام 2018، احتفل فوري أخيرًا بعودته التي حظيت باهتمام كبير. خطوة بخطوة، عاد إلى القمة العالمية وأثبت نفسه مرة أخرى كأحد أفضل الملاكمين في فئة الوزن الثقيل في العالم – حتى جاءت المواجهة التي طال انتظارها مع أولكسندر أوسيك...

    كان الهدف من المواجهة الأولى هو توحيد جميع ألقاب بطولة العالم الأربعة الكبرى. بدأ فوري المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظاً، لكنه خسر بالنقاط. في مباراة الإعادة، حاول قلب الطاولة من خلال تعديلات تكتيكية، لكنه خسر في النهاية مرة أخرى على مدى الجولات. شكلت الهزيمتان أمام أوسيك نقطة تحول في مسيرة فوري. لم يخسر ألقابه فحسب، بل خسر أيضًا هالة عدم القهر. بعد بضعة أسابيع، أعلن اعتزاله الملاكمة.

    لكن عودة فوري مرة أخرى تظهر أنه لم يستعد بعد لتعليق القفازات. قال البريطاني بعاطفة على إنستغرام: "الآن أصبح الأمر رسمياً، سأعود لأفعل ما أحب وما يجب أن أفعله."