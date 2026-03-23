تاكيناردي: "المسرحية التي تُعرض حول ركلات الجزاء قد تكلف يوفنتوس خسارة دوري أبطال أوروبا"

أليسيو تاكيناردي، لاعب خط الوسط السابق في يوفنتوس والمعلق الحالي، عاد خلال برنامج «Pressing» على قنوات «Mediaset» إلى الحديث عن ركلة الجزاء التي تصدى لها الحارس في مواجهة مانويل لوكاتيلي خلال مباراة يوفنتوس وساسولو مساء السبت: «لو كان تاكيناردي هو من يسدد ركلة الجزاء في يوفنتوس، لكنا واجهنا مشكلة. ولو سدد لوكاتيلي ركلة جزاء في يوفنتوس، فإننا نواجه مشكلة اليوم. لكن إذا كان لوكاتيلي هو من يسدد ركلات الجزاء، فلا يمكن أن نرى فيلاهوفيتش يأخذ الكرة، ثم يمررها إلى يلدز، ثم يعود إلى فيلاهوفيتش، في كل مرة يتم احتساب ركلة جزاء. لوكاتيلي الذي يقف في الخلف يراقب، اللاعب الذي يجب أن يسدد ركلة الجزاء يجب أن يتمتع بهدوء تام"، وفقًا لما نقلته TuttoJuve.com.



