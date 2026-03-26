تأجيل قرعة كأس آسيا 2027 .. وتحذير لأندية دوري أبطال النخبة: لا أعذار بسبب الصراع العسكري!

تعيش منطقة غرب آسيا، أحداثًا سياسية ألقت بظلالها على مجريات البطولات القارية، بحسب ما كشف عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، تسبب في تعديل نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما لجأ الاتحاد الآسيوي إلى نظام "التجمع"، بدءًا من دور الـ16، بعد أزمة تأجيل مباريات المرحلة التي كان مقررًا لها أن تقام بنظام الذهاب والإياب.

ولم يتوقف الأمر عند تأجيل مباريات بطولات الأندية، بل إن الظروف السياسية تركت أثرًا بشأن بطولة كأس آسيا 2027، المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية، مطلع العام المُقبل.