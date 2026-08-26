عندما تكيل "بيئة الهلال" بمكيالين ويزيد الوليد بن طلال "الاستفزاز".. إذًا أنتم لا تعرفون علي البليهي جيدًا!

"طاح الفأس بالرأس" .. مثل شعبي سعودي شهير، كلما سمعته مؤخرًا يتبادر إلى ذهني على الفور حال المدافع الدولي علي البليهي، فبعدما كان يتمتع بثقة كبيرة شبه مطلقة في الهلال، أتته الصدمة قوية مؤخرًا.





الصدمات كانت متتالية على البليهي؛ من تخاذل النادي في إعلان تجديد عقده بشكل رسمي خلال موسم 2024-25، خوفًا من رد فعل الجماهير، إلى إعارته لنادي الشباب في شتاء 2026، وصولًا لتحويله حاليًا إلى التدريبات الانفرادية في صيف 2026 تمهيدًا للاستغناء عنه.

كل تلك الصدمات أتت بعد تصريح شهير أطلقه صاحب الـ36 عامًا في أبريل 2025، وخلال ظهوره عبر برنامج "نادينا"، حيث قال بثقة كبيرة: "سألعب في التشكيل الأساسي لنادي الهلال، الموسم القادم أيضًا؛ سواء استمر المدرب جورج جيسوس أو رحل، وسواء زاد عدد اللاعبين الأجانب أم لا".

لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فمستواه لم يسعفه سواء مع الهلال والشباب حتى خسر فرصة المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 إلا أن حديثنا هنا لن يكون عن مستواه الذي قاده للوصول لهنا بعدما كان المدافع الأول في السعودية، إنما عن طريقة إدارة الزعيم لملفه..



